Влад Фісун: Я не знаю як діджей-галузь вибереться з цього хаосу

Резидент творчого об'єднання DJBuro, учасник топових світових фестивалів електронної музики Sziget і Burning Man, у минулому креативний директор Atlas Weekend, ведучий "Радіо Аристократи" і редактор глянцевих журналів "Viva" та "Playboy" — все це про українського діджея Влада Фісуна.

Рік тому Фісун зацікавився ще й кінематографом — його кінодебют, музичний фільм "Чорнобиль. Територія змін", увійшов до списку фіналістів конкурсу ABU Prizes Award 2019 у Токіо.

COVID-19 перекроїв насичений графік музиканта на свій лад — два місяці поспіль успішний столичний музикант адаптується до нових карантинних реалій — повного штилю у шоу-бізнесі.

Ані опенейрів, ані натовпу вдячних меломанів. Натомість: онлайн-стріми для тих, хто хотів шукає розваг під дахом власного дому.

Фісун не приховує — порушував карантин не раз, але щоразу на радість меломанам. Ризикував, аби зіграти кілька онлайн-сетів.

Спецпроект sos.pravda про наслідки COVID-19 зателефонував Владу Фісуну у перший день послаблення жорсткого карантину.

— Алло, привіт! З послабленням карантину взагалі вітають?

— Чому б і не вітати одне одного з цим? Вітаю усіх!

— Що зробиш в першу чергу? Побіжиш до барбершопа?

— Ні! В першу чергу я сяду вранці на велосипед і поїду на Труханів острів.

Життя там тече в звичному руслі, всі бігають, займаються спортом і навіть традиційно попивають пивко, куплене в магазині біля мосту.

Найкраще місце, щоб поступово виходити з карантину!

— Зізнавайся, скільки разів за ці місяці порушував карантин?

— Каюсь, порушував!

Але лише тому, що ми робили ефіри на "Радіо Аристократи" весь цей час.

Скільки саме разів порушував — не рахував, але я не робив з цього видовищ, не вихвалявся, не перетворював це на життєву позицію.

— Зараз багато людей відмовляються розмовляти про той вплив, що справив на їхнє життя карантин. Найчастіше все зводиться до неприхованого роздратування — мовляв, "все погано, про що тут взагалі розповідати, відчепіться від мене"! Може, така реакція пов'язана з тим, що протягом попередніх років ці люди наполегливо намагалися зображати себе успішними і щасливими, а пандемія позбавила їх цих ілюзій?

— Люди взагалі змінюються у критичних ситуаціях. Людина, яка раніше всюди демонструвала власну успішність та забезпеченість, раптом виявляється звичайним плаксієм.

Я вважаю, що ті, хто не хочуть говорити на тему "життя в умовах карантину", швидше за все, просто не можуть прийняти нинішні реалії, відчайдушно порівнюючи їх із позавчорашнім днем.

Але старість завжди гірше молодості. Тому не старійте хоча б морально, будь ласка!

— Ти відчував увесь цей час конфлікт між двома одночасними переживаннями — брак і надлишок інформації? При цьому нестача стосується експертної інформації про вірус, а надлишок – суто емоційної.

— Чесно, я не вважаю життєво необхідним щохвилини тримати руку на пульсі новин.

Тим більше, як працівник мас-медіа, я чудово розумію, що невгамовний вдень і вночі "клікбейтний фуфел" завжди буде придушувати обережні висловлювання справжніх експертів.

Мені лише здається дивним, що люди, які роками робили інформаційні проекти на медичну тему, так і не змогли нормально задовольнити запит суспільства.

"Введення карантину позначилося на моєму житті досить мінорно" Влад Фісун

— Як позначилося введення карантину на твоєму професійному житті?

— Як і у всіх, введення карантину позначилося на моєму житті досить мінорно.

Тим більш, що моє професійне життя зовсім не обмежується діджей-сетами. Якщо про них, то в цьому аспекті якраз вдалося щось відкоригувати — онлайн-вечірки нашого DJBuro з "Радіо Аристократи" зібрали широку аудиторію і задали певний рівень трансляції.

Зараз я освоюю новий кейс — онлайн-вечірки для корпоративних клієнтів, а також співпрацюю як ведучий з одним з топових івент-агентств країни.

Звичайно, весь графік моїх "живих" виступів перетворився на попіл.

До цього ще треба додати вимушену зупинку стартапу, над яким я працював з моїм менеджером – це "MusicTrek", який возить українських артистів на різноманітні музичні фестивалі Європи.

А фестивалі, як ми знаємо, або скасували, або перенесли на невизначений термін. Я дуже сподіваюся, що ці івенти все ж відбудуться наприкінці літа, і що наші клієнти радісно приймуть запрошення ще раз.

— До речі, про онлайн-вечірки. Чи є спонсори у діджеїв, що займаються стрімінгом з власних квартир?

— В більшості випадків спонсорів немає, але ситуація не статична, можливі зміни.

Посилання на "донати" рідко спрацьовують, але можна, наприклад, робити стрім з платівок, які продаються за посиланням поруч, і тим самим отримати хоч якийсь "профіт".

Я поки що так не роблю і на стрімах не заробляю, хоча онлайн-вечірки, які провели "Радіо Аристократи" і DJBuro, зібрали близько 100 тисяч глядачів за чотири випуски. І це чудово!

Зараз хочу зробити аналогічний проект, який буде працювати не тільки в умовах соціальної кризи. Але в той же час всі ми розуміємо, що концерти і вечірки онлайн — це сурогат, який не здатний замінити "живої" присутності.

"Концерти і вечірки онлайн — це сурогат, який не здатний замінити "живої" присутності"

— Про які скасовані або перенесені івенти ти шкодуєш найбільше?

— Дуже шкодую про скасування вечірки у Слов'янську. Там повинно було бути все дуже круто — заводський цех, і я граю відразу на трьох "вертушках". Але в Слов'янську хлопці стійкі — дочекаються.

Шкодую, що переносять міжнародний музичний фестиваль "Прімавера" в Барселоні — йому в цьому році виповнюється 20 років, на честь ювілею там повинні були зібратися дуже круті музиканти, і я обмірковував цікавий проект-колаборацію для однієї талановитої української співачки. Сподіваюся, що і тут не все остаточно втрачено.

— Що саме ти зробив, щоб хоча б морально нейтралізувати негативні наслідки карантину в своєму повсякденному житті?

— Напевно, найголовніше – це те, що я нарешті купив собі повноцінну перевірку стану здоров'я і провів кілька днів у клініці ще перед початком введення суворих карантинних заходів.

У підсумку — отримав чудовий результат аналізів і сонячний настрій на додачу. А ще я став регулярно займатися вдома фітнесом — раніше на поїздки до спортзалу втрачав багато часу.

— Хто і чим допомагав тобі під час карантину, і кому і чим допомагав особисто ти?

— Мені дуже допомагала моя дівчина, яка дбала про нашу з нею фізичну форму і про кулінарне розмаїття на столі.

Також мені дуже важлива була підтримка тієї частини моєї сім'ї, що живе у Харкові — ми часто зідзвонювалися і листувалися. Допомагала дочка – зараз, наприклад, обіцяє намалювати картину аквареллю і подарувати мені.

Я ж по можливості долучався до ініціативи фонду Спанбонд, який фінансує пошиття захисних костюмів для лікарів — працював у них кур'єром, розвозив ці костюми до лікарень або на пошту.

А ще іноді відправляв гроші "на пиріжки" невідомим бабусям з соціального центру на Куренівці — там працює одна моя знайома, з якою я колись їздив по дитячих будинках у ролі Діда Мороза.

— Якої допомоги ти очікуєш від держави під час карантину – адже він продовжується, тільки вже у лайт-версії?

— Нехай допомагають лікарям — ці люди реально перебувають за межею виживання.

— Медична маска поступово стала не просто функціональним, але і модним аксесуаром, як це було раніше тільки в Японії, Кореї та Китаї. Ти проявляєш креатив у цьому напрямку?

— Особисто я — ні. Але мені прислав дуже стильну дизайнерську маску клуб "Module" з Дніпра.

— Які зміни, на твій погляд, відбудуться в діяльності діджеїв після закінчення карантину? Адже робота діджеїв зав'язана на різні клуби і бари, які зараз зазнають колосальних збитків.

—— Діджей — одна з найбільш пристосованих до виживання одиниць в шоубізнесі, тому що людям навіть біологічно необхідна соціалізація.

Я не знаю як діджей-галузь вибереться з цього хаосу, але поки що наші спроби подолати кризу здаються мені більш успішними, ніж у інших діячів музичної індустрії.

Так, страх перед вірусом може і після скасування карантину зупиняти колишніх тусовщиків від відвідування барів і клубів — нормою можуть стати розваги тільки у колі близьких друзів.

Так, неминуча фінансова криза також проявить себе, через що люди будуть значно менше відвідувати нічні заклади.

Але особисто мені іноді набагато цікавіше грати для 10 або 20 друзів, які "в темі", ніж "качати" стадіони кон'юнктурною попсою.

Та й ніякий страх не зможе перемогти бажання людини веселитися і танцювати.

Навіть у розпал карантину наш народ безтурботно гуляв вулицями, не особливо беручи до уваги глобальну пандемію, невтішну статистику і страшні прогнози.

Передбачати наслідки такої безтурботності я не беруся. Хоча те, що у березні починалось як трагедія, зараз набуває характеру якогось фарсу.

А щодо того, що життя після карантину зміниться — звичайно! Вже змінилось!

Ніщо вже не буде як раніше, але в цьому і є суть процесу під назвою "життя".

Якщо у вас є історія про те як COVID-19 та карантин змінив ваше життя, напишіть нам листа із темою "Моя історія" на [email protected]