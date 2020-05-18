Олександр Матяш: Люди пересидять без моїх труханів і шкарпеток. А на фронті мій продукт — необхідність
Засновник компанії чоловічої білизни, актор та ідейний натхненник телесеріалу "Точка нуль", у недалекому минулому — медик-волонтер, доброволець батальйону "Київщина" та полку "Миротворець", — все це про Олександра Матяша.
На прізвисько "Саша Труселя" Олександр Матяш не тільки не ображається, навпаки — пишається ним.
До речі, історія створення українського бренду чоловічої білизни Regata Club досить нетривіальна.
Коли у 2015-ому Матяш пішов служити у зоні АТО, відчував серйозний дискомфорт від казенної білизни — вона нещадно натирала. Тоді й з’явилася ідея шити "правильні труси".
COVID-19 відчутно ударив по компанії, як, власне, і по всьому українському малому бізнесу — через карантин виробництво призупинено, на складах закінчуються останні позиції товару, покупець нарікає, фінансові втрати зростають як сніжний ком.
Спецпроект Pravda.SOS про наслідки COVID-19 зателефонував Олександру Матяшу в перші дні послаблення жорсткого карантину, сподіваючись застати його вдома.
— Привіт, невловимий Джо! Тебе дуже складно схопити за руку для розмови — ти в постійному русі, весь час за кермом. Чим ти настільки зайнятий? Інші тільки починають виходити з каталепсії, у яку їх занурив карантин, а ти вже настільки гіперактивний, що тебе не наздогнати.
— Справ по горло, брат! Є багато проектів, які я веду — наприклад, телесеріал "Точка нуль", який ми відзняли ще минулої осені, і зараз мені потрібно зробити все, щоб він справді злетів.
Є поточна робота: корпоративні клієнти, інтернет-магазин, консультації з моїм конструктором, розробка нових моделей. Так що вибач, друже, але я дійсно весь час мотаюся по місту.
Як не крути, але рулон тканини або гумку для трусів по імейлу не перешлеш.
Ось і доводиться мотатися туди-сюди. Але інакше й не можна — тільки так ти можеш забезпечити свій бізнес у складні часи.
— Це змушувало тебе порушувати карантин в березні і квітні?
— Я, звичайно, намагався якомога менше виходити на вулицю, без необхідності нікуди не їздив, але ж ти розумієш — робота сама себе робити не буде.
У мене офіс у двох кварталах від дому, а в офісі завжди є чим зайнятися — прибрати, наприклад, або провести інвентаризацію.
Якщо це можна назвати порушенням карантину — тоді так, порушував.
— Пандемія зняла бар'єри, що огороджували територію смерті. Невтішна статистика змусила людей, які раніше взагалі не думали про смерть, гостро відчути тлінність свого існування. Питання ветерану АТО, який побував на передовій і як боєць, і як медик-волонтер: цей страх смерті, що торкнувся звичайних громадян, які живуть далеко від фронту, схожий на той страх, який відчуваєш на війні? Чи це все ж зовсім різні типи страху?
— Це залежить від кожної окремо взятої людини. Слухай, ми ж не діти, ми точно знаємо, що смерть неминуча.
Її можна боятися або не боятися, але вплинути на кінцевий результат ти ніяк не можеш.
Так, багато хто з тих, хто побували на передовій або в інших критичних ситуаціях, ставляться до неминучості смерті набагато спокійніше.
Звичайно, не хотілося би прямо зараз, але якщо зненацька стара карга з косою з'явиться на моєму порозі і скаже "Давай, чувак, збирайся", то заламувати руки, рвати на собі волосся й голосити я не буду.
Так, мені, авжеж, буде жаль, що не прорахував усі ходи наперед, щоб уникнути такого раптового фіналу, але всі ми смертні.
А для цивільного населення пандемія стала шоком через те, що ніхто з них не був готовий побачити, так би мовити, реальний світ.
Багато людей інфантильно вважали, що смерть — це десь там, далеко звідси, на Донбасі або в Китаї, але не тут, ні, не поруч.
І раптом ви усвідомлюєте, що ваше спокійне життя може зненацька скінчитися через якусь дрібницю — відразу такий неприємний холодок по спині, так?
— Так, є такий холодок…
— Людям притаманно боятися того, чого вони не розуміють або не можуть контролювати.
Смерть, пандемія, вірус — це страшно, тому що абсолютно ірраціонально.
Ти пригадай, що було на початку карантину — одразу викупили всі стерилліуми. Це ж маячня!
Це ілюзія боротьби з ірраціональним — не важливо, допомагає-не допомагає, головне, що заспокоює, повертає тебе в зону більш звичних "причин і наслідків".
Це ілюзія контролю над ситуацією.
Особисто я ставлюся до всього цього набагато спокійніше. Траплялися в моєму житті випадки, коли я розумів — ситуацію взяти під контроль не вдасться, занадто багато складових, які від тебе не залежать.
Коли приходить це усвідомлення, ти припиняєш безглуздо метушитися, а продовжуєш займатися справою.
— Як карантин вплинув на твій бізнес? Швидше за все, ти зараз, як і весь наш малий бізнес, зазнаєш колосальних збитків?
— Так, це зрозуміло. Адже я не можу виробляти продукт, в мене закінчуються товари, вже немає багатьох позицій або розмірів.
На складі порожньо, а дошивати я не можу, тому що виробництво не працює. Гаразд, цивільне населення ще якось пересидить без моїх труханів і шкарпеток — це тільки мої особисті фінансові втрати.
Мене більше хвилює, що немає чого відправити хлопцям в зону АТО. Адже на фронті мій продукт — це не якась модна фішка, а необхідність.
Також накрилися мідним тазом і всі виставки з ярмарками, де ми повинні були представляти свій товар.
Завмер весь експорт — адже продукція Regata Club напряму продається в різні країни світу — у Великобританії в нас навіть є свій представник.
Загалом, все сумно, АЛЕ!
Але я не бачу в цьому якоїсь трагедії — це звичайні складнощі. І розводити з цього приводу якусь драматичну полеміку, мені здається, недоцільно.
— Хто і чим допомагав тобі під час карантину, і кому і чим допомагав ти?
— Мені дуже допомагали і допомагають мої покупці — вони не дають мені остаточно вилетіти в трубу, продовжуючи вибирати мене як постачальника товару.
Я, своєю чергою, теж намагаюся весь час купувати що-небудь у нашого малого бізнесу, в тих, кому дійсно потрібна допомога.
Тобто, якщо стоїть вибір між кіоском з кавою, який тримають в складчину кілька хлопців, і кав'ярнею на заправці ОККО, то я куплю каву у кіоску.
— Якої допомоги ти очікував від держави після введення карантину?
— Я, в принципі, не чекав і не чекаю від нашої держави ніякої допомоги — у неї ця функція взагалі відсутня.
Мені було смішно, коли малим підприємцям скасували єдиний податок, але залишили ЄСВ, а щоб з тебе зняли ЄСВ, потрібно подати багато заяв у різні інстанції.
Знову папірці, знову цей хліб бюрократів.
Ні, ніякої допомоги від держави я не чекаю, тому що взагалі не вірю у казки.
Та й взагалі, знаєш, що я дуже добре усвідомив на війні? Що мені ніхто нічого не винен. Я запускаю будь-який свій проект і розумію, що мені ніхто нічого не винен — ні держава, ні співгромадяни.
Моє рішення піти воювати було виключно моїм, і це моя відповідальність.
Моє рішення відкрити бізнес — теж тільки моя відповідальність. Тому немає сенсу весь час шукати винних.
— Тебе не вмовляли перепрофілювати бізнес на пошиття модних медичних масок?
— Так, мене багато хто вмовляв почати шити модні маски зі спанбонду, але я відмовив усім через те, що ці маски не захищають від вірусу.
А я не можу виробляти і продавати продукт, який не має реальної цінності.
Як я потім буду жити, якщо який-небудь поліцейський, який купив в мене захисну маску, підхопить коронавірус і помре?
Ні! Це моя принципова позиція. Я послав усіх, тому що не торгую ілюзією безпеки, не обманюю покупця. Не намагаюся заробити, продаючи людям безглузді декоративні речі.
— Чому тебе навчила вся ця ситуація з пандемією? Які уроки ти засвоїв?
— Чому навчила? Я побачив, що навіть могутні держави зі стабільною економікою не здатні контролювати такі речі як пандемія. І можуть виявитися абсолютно неготовими до критичних ситуацій.
А ще я зрозумів, що люди в своїй загальній масі — панікери.
Кіпіш, корупція, турбота тільки про себе — ось що притаманне сучасному людству. Причому не тільки в нашій державі, а й у цілому світі. Це неприємний урок.
Хоча, знаєш, ти зараз запитав, і я замислився — адже я і раніше про все це знав. Історія з війною на Донбасі показала, що менше 20 відсотків українців ще якось співпереживали і співпереживають нашим хлопцям на фронті, для інших - та пофіг усе, аби не стріляли на моїй вулиці.
Я дуже сподіваюся, що ми будемо більш підготовлені до другої хвилі пандемії восени.
Час покаже, чи справдилися ці надії.
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