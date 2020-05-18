Fakepalm: чому коронавірусу “чхати” на цинк?

МАРИНА АНСІФОРОВА
Понеділок, 18 травня 2020, 08:59

Твердження: Цинкові льодяники допомагають при коронавірусі. 

Джерело: Електронний лист американського вірусолога Джеймса Робба.

Цитата: "Запасіться таблетками цинку. Доведено, що ці пастилки ефективно блокують розмноження коронавірусу (і більшості інших вірусів) в горлі і носоглотці".

Спростування: Інтернетом шириться реклама льодяників цинку, де їх називають "срібною кулею" від коронавірусу. Дезінформацію про ефективність цинку в боротьбі з COVID-19 поширюють і зірки блакитних екранів  телеведуча Тіна Канделакі і голлівудська зірка Ольга Куриленко

Фейк про користь препаратів із вмістом цинку пішов від американського лікаря-вірусолога Джеймса Робба. У одному зі своїх приватних листів, адресованих родичу, він описав, як "льодяники блокують розмноження коронавірусу в горлі".  Лист нібито випадково потрапив у інтернет, і пораду вірусолога одразу ж підхопили медіа

Дослідження показали, що люди, які вживають цинк регулярно, можуть попередити вірусне захворювання, полегшити його перебіг та навіть частково скоротити його тривалість. Однак у цьому дослідженні брали участь люди, які захворіли не коронавірусом, а риновірусом. 

Тому стверджувати, що цинк може допомогти попередити коронавірус і, як написав Робб, блокувати його розмноження у носоглотці, не можна.

Побічна дія: Аби попередити застуду, можна приймати льодяники із вмістом цинку. Але вони, на відміну від інших пастилок, мають чимало побічних ефектів, зокрема нудоту та гіркий присмак у роті. 

Які продукти теж містять цинк? Нестача цинку в перспективі дійсно може призвести до проблем з імунітетом, тож можна просто час від часу підвищувати рівень цього мікроелемента в організмі у домашніх умовах: найбільше його у м’ясі: телятині, яловичині, баранині. Утім, якщо ви налаштовані серйозно й хочете перевірити, чи вистачає цинку у вашому організмі, єдиний варіант — здати аналізи. Обов’язково візьміть із собою маску та рукавички, аби потім не нарікати, що нестача цинку стала причиною зараження коронавірусом :). 

Проект FAKEPALM розвінчує фейки про COVID-19. Якщо ти  зауважив сумнівну інформацію про коронавірус чи карантин, надішли її  за адресою [email protected] і ми обов’язково її перевіримо.   



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