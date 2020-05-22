Хвороба Чака Норріса, безпліддя та небезпечні маски для обличчя — топ фейків тижня про COVID-19

Твердження: Коронавірус у жінок може призвести до безпліддя.

Джерело: Інформаційна агенція "Погляд".

Деталі: Регіональне видання опублікувало новину про те, що у інфікованих COVID-19 жінок може розвинутись безпліддя, посилаючись на дослідження китайських науковців із департаменту фізіології Медуніверситету Цзиніна.

Воно начебто показало, що COVID-19 може проникати в жіночу репродуктивну систему, оскільки в жіночих статевих органах міститься білок ACE2 — той самий білок, за допомогою якого поширюється коронавірус. Інфікуючи таким чином органи, вірус може стати причиною важких ускладнень, зокрема безпліддя.

Спростування: На сьогодні немає переконливих і масштабних досліджень, які б довели, що коронавірус може передаватися статевим шляхом або від матері до дитини, а також немає свідчень того, що наслідком перенесеної інфекції може бути безпліддя.

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, COVID-19 передається "від людини до людини через дрібні краплі, які виділяються інфікованими коронавірусом із носа чи рота під час кашлю, чхання чи під час розмови".

Твердження: Родичам сказали, що жінка померла від COVID-19, а родичі знайшли її живою в мішку для тіл.

Джерело: Відео у Facebook та WhatsApp.

Деталі: Мережею поширилося відео, в якому жінка лежала у пластиковому мішку. При цьому у відео було зазначено, що "сім’ї цієї жінки сказали, що вона померла від COVID-19. Вони в це не повірили, а тому поїхали до моргу лікарні, аби побачити все на власні очі. Вони відкрили мішок і побачили, що вона ще жива…"

Спростування: Керівник лікарні Abelardo Santos у Бразилії розказав BBC, що насправді пластикова сумка використовувалася для безпечного транспортування пацієнтки до іншого ліжка.

Твердження: Через те, що людина носить маску, коронавірус проникає у мозок. Деталі: На минулому тижні було опубліковано десятки постів у соціальних мережах, де стверджувалося, що носити маску небезпечніше, ніж не носити. Автори запевняють, що людина може отруїтися вуглекислим газом, що призведе до проникнення коронавірусу в мозок.

Спростування: Немає жодних доказів, що через маску вірус затримається в носі людини і призведе до інфекції в мозку. Сара Стенлі, доцентка кафедри інфекційних захворювань в Університеті Каліфорнії, Берклі, повідомила, що багато людей, як-то вчені або лікарі, багато часу проводять з маскою на обличчі, але жодних побічних ефектів за весь цей час не виявлено.

"Видихання вірусу не змінить наявної кількості. Тому не повинно бути ніяких причин, за якими носіння маски збільшить ваші шанси на інфекцію в мозку" — додала вона.

Твердження: Кінозірка Чак Норріс захворів на COVID-19.

Деталі: У соціальних мережах стала ширитись інформація про те, що головна зірка бойовиків Чак Норріс захворів на коронавірус. Причиною тому стала хвиля мемів про Чака Норріса, яка є дуже популярною в інтернет-просторі. Користувачі часто жартують про надсилу популярного кіноактора через те, що у своїх кіноролях він має надлюдські можливості.

Тож у Твіттері набрав популярності відповідний жарт: "У Чака Норріса виявили коронавірус. Тепер коронавірус сидить на карантині".

А після того, як жарт поширився, хворобу актора на COVID-19 стали сприймати як факт і почали вписувати в автобіографію на сайтах, де збирають інформацію про актора.

Спростування: Насправді Чаку Норрісу нещодавно виповнилось 80 років, і він живий і здоровий. Ніякої підтвердженої інформації, що він інфікований на COVID-19, немає.

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