Підроблені тести, аспірин та занедбані дороги під час карантину: топ фейків тижня про COVID-19

Валерія ІвановаВалерія Іванова, Марина АнсіфороваMarina Ansiforova
П'ятниця, 29 травня 2020, 11:46

Твердження: Тест ПЛР не дієвий, і не може спростувати або підтвердити наявність коронавірусу

Деталі: У Facebook розповсюджують популярне відео, де користувач соціальної мережі розповідає, що тест ПЛР не може діагностувати COVID-19 або будь-який інший вірус. Автор відео стверджує, що ПЛР тести нібито дають хибно  позитивну реакцію на COVID-19, реагуючи на наявність в організмі ендосом, що утворюються внаслідок стресу.  

На підтвердження своїх слів чоловік говорить про дослідження лікаря Василя Чайки, який уже раніше розповсюджував фейки, що коронавірус не передається повітряно-крапельним шляхом. 

Відео має більше двох тисяч поширень і вже назбирало близько сотні тисяч переглядів. 

Спростування: Метод полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) вже десятиріччя використовують для виявлення різних вірусних інфекцій. 

Принцип його дії полягає у значному збільшенні концентрації фрагментів ДНК в біологічному матеріалі. Ватною паличкою у пацієнта беруть зразок слизу із  носоглотки чи мокротиння у легенях. 

Вже не одна команда науковців у світі розробила тести на основі принципу ПЛР, які можуть швидко визначити, чи є у людини коронавірус. 

 

Твердження: Автомагістралі до Дубаю занесло піском через те, що у місті оголошений карантин. 

Деталі: У мережі Instagram та Twitter поширюють вірусне фото, на якому автошлях до найбільшого міста у Арабських Еміратах Дубаю, занесло піском. На світлині пуста дорога до найвищого хмарочосу у світі Бурдж Халіфа.  

Світлину поширюють у соціальній мережі з підписом: "Шосе у Дубаї під час пандемії"

 
У мережі Instagram та Twitter поширюють вірусне фото, на якому автошлях до найбільшого міста у Арабських Еміратах Дубаю, занесло піском. 

Спростування: Це фото несправжнє, зроблене програмою-редактором  фотографій такої локації взагалі не існує.  Це з'ясували факт-чекери платформи з перевірки інформації  "Snopes".  Вони показали, як із двох окремих фотографій зробили одну. 

 
Це фото несправжнє, зроблене програмою-редактором  фотографій такої локації взагалі не існує

На одній з них автодороги засипані піском після піщаної бурі, і ніякого стосунку до пандемії коронавірусу це не має. 

 

Твердження: Перехворівши на COVID-19, люди помирають не від пневмонії, а від тромбозу.

Деталі. Мережею Facebook поширювався допис, у якому стверджується, що справжнє ускладнення після коронавірусу, від якого помирають люди  —  це не пневмонія, а тромбоз. 

У тексті є посилання на італійських лікарів, які начебто стверджують, що через помилковий діагноз увесь протокол лікування COVID-19 неправильний, а три пігулки аспірину нібито можуть "поставити на ноги" людину, яка була інфікована вірусом. Картинки вже видалив Facebook, однак текст досі існує у LiveJournal.

Спростування: Тромбоз  — таке саме ускладнення від COVID-19, як і пневмонія. Медики вказують, що використання препаратів, які розріджують кров справді допомагає вижити пацієнтам з важкими ускладненнями від коронавірусу.

Щоправда, аспірин не допомагає лікувати ані коронавірус, ані тромбоз. 

Учені виявили, що для людей вікової категорії 70+ аспірин може стати причиною внутрішньої кровотечі і навіть смерті.

Інформація про те, що протокол лікування від COVID-19  був змінений, також не відповідає дійсності: у лікарнях, як і раніше, використовують апарати штучної вентиляції легень.

Проект FAKEPALM розвінчує фейки про COVID-19. Якщо ти  зауважив сумнівну інформацію про коронавірус чи карантин, надішли її за адресою sos.pravda007@gmail.com і ми обов’язково її перевіримо.   



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