Підроблені тести, аспірин та занедбані дороги під час карантину: топ фейків тижня про COVID-19
Твердження: Тест ПЛР — не дієвий, і не може спростувати або підтвердити наявність коронавірусу
Деталі: У Facebook розповсюджують популярне відео, де користувач соціальної мережі розповідає, що тест ПЛР не може діагностувати COVID-19 або будь-який інший вірус. Автор відео стверджує, що ПЛР тести нібито дають хибно позитивну реакцію на COVID-19, реагуючи на наявність в організмі ендосом, що утворюються внаслідок стресу.
На підтвердження своїх слів чоловік говорить про дослідження лікаря Василя Чайки, який уже раніше розповсюджував фейки, що коронавірус не передається повітряно-крапельним шляхом.
Відео має більше двох тисяч поширень і вже назбирало близько сотні тисяч переглядів.
Спростування: Метод полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) вже десятиріччя використовують для виявлення різних вірусних інфекцій.
Принцип його дії полягає у значному збільшенні концентрації фрагментів ДНК в біологічному матеріалі. Ватною паличкою у пацієнта беруть зразок слизу із носоглотки чи мокротиння у легенях.
Вже не одна команда науковців у світі розробила тести на основі принципу ПЛР, які можуть швидко визначити, чи є у людини коронавірус.
Твердження: Автомагістралі до Дубаю занесло піском через те, що у місті оголошений карантин.
Деталі: У мережі Instagram та Twitter поширюють вірусне фото, на якому автошлях до найбільшого міста у Арабських Еміратах — Дубаю, занесло піском. На світлині — пуста дорога до найвищого хмарочосу у світі — Бурдж Халіфа.
Світлину поширюють у соціальній мережі з підписом: "Шосе у Дубаї під час пандемії"
Спростування: Це фото несправжнє, зроблене програмою-редактором фотографій — такої локації взагалі не існує. Це з'ясували факт-чекери платформи з перевірки інформації "Snopes". Вони показали, як із двох окремих фотографій зробили одну.
На одній з них — автодороги засипані піском після піщаної бурі, і ніякого стосунку до пандемії коронавірусу це не має.
Твердження: Перехворівши на COVID-19, люди помирають не від пневмонії, а від тромбозу.
Деталі. Мережею Facebook поширювався допис, у якому стверджується, що справжнє ускладнення після коронавірусу, від якого помирають люди — це не пневмонія, а тромбоз.
У тексті є посилання на італійських лікарів, які начебто стверджують, що через помилковий діагноз увесь протокол лікування COVID-19 неправильний, а три пігулки аспірину нібито можуть "поставити на ноги" людину, яка була інфікована вірусом. Картинки вже видалив Facebook, однак текст досі існує у LiveJournal.
Спростування: Тромбоз — таке саме ускладнення від COVID-19, як і пневмонія. Медики вказують, що використання препаратів, які розріджують кров справді допомагає вижити пацієнтам з важкими ускладненнями від коронавірусу.
Щоправда, аспірин не допомагає лікувати ані коронавірус, ані тромбоз.
Учені виявили, що для людей вікової категорії 70+ аспірин може стати причиною внутрішньої кровотечі і навіть смерті.
Інформація про те, що протокол лікування від COVID-19 був змінений, також не відповідає дійсності: у лікарнях, як і раніше, використовують апарати штучної вентиляції легень.
Проект FAKEPALM розвінчує фейки про COVID-19. Якщо ти зауважив сумнівну інформацію про коронавірус чи карантин, надішли її за адресою [email protected] — і ми обов’язково її перевіримо.