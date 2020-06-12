Сергій Стаховський: Роздавати медальки — то не підтримка спорту

Андрій ТараненкоAndriy Taranenko
Ольга Сидорко
П'ятниця, 12 червня 2020, 08:35

Зірка світового тенісу і перша ракетка України Сергій Стаховський ще з дитячого віку тренується   та живе  за межами нашої країни. 

Він переїжджав із Чехії до США, а звідти у Словаччину і зрештою опинився з дружиною та трьома дітьми в Угорщині. 

Але з Україною у Стаховського завжди був сильний зв’язок. Поки деякі українські спортсмени намагалися залишатися поза політикою під час війни з Росією, Сергій навпаки дуже чітко і публічно визначив свою позицію. 

Повертаючись із чергової мандрівки до  США, він привіз бронежилети, балаклави та іншу амуніцію для українських військових. 

До всього спортсмен виставив на аукціон ракетку з персональним автографом, гроші від продажу якої  також пішли на підтримку української армії. 

Готуючись до літньої Олімпіади в Токіо та Вімблдону у 2020, Стаховський припускав, що цей рік може стати останнім у його спортивній кар’єрі. 

Як COVID-19 вплинув на професійне життя першої ракетки України та скорегував його плани відносно подальшої кар’єри, ми запитали у самого Сергія Стаховського. Спортсмен поєднав нашу розмову із прогулянкою з дітьми у  затишному будапештському парку.   

У минулому році ти казав, що якщо не потрапиш на Олімпіаду і Вімблдонський турнір 2020 року, то підеш зі спорту і сконцентруєшся на вихованні дітей та виноробстві. Олімпіаду в цьому році відмінили, Вімблдон теж. Які твої плани зараз? Підеш зі спорту чи все ж таки залишишся? 

Ти знаєш, бажання грати далі є. Але я не бачу сенсу. На даному етапі я навіть не розумію, будемо ми грати чи ні, тренуватися мені чи вже забути про це. 

Для мого віку тренуватися, не розуміючи, навіщо я це роблю  тренуватися без конкуренції, без змагань, без розуміння свого рівня гри дуже складно. 

Так, в мене була мета потрапити на Олімпіаду у Токіо, і саме там або відразу після Олімпіади, на Вімблдоні, яскраво завершити свою спортивну кар’єру. 

Цього не сталося Олімпіаду перенесли, Вімблдон відмінили. 

Що тепер? Йти? 

Але, з іншого боку, мені немає сенсу вистрибувати прямо зараз з цього потягу до карантину ми встигли виграти матч Кубку Девіса та на одну сходинку наблизитися до Світової групи, у нас вже є суперник, це Ізраїль, тому існує великий шанс потрапити до плей-офф групи. 

Якщо я буду потрібен команді, а інших гравців, здатних мене замінити, не з’явиться, то, звісно, я буду тренуватись і грати, щоб допомогти нашим хлопцям подолати цей рубіж.    

 
"На даному етапі я навіть не розумію, будемо ми грати чи ні, тренуватися мені чи вже забути про це"

Які почуття переважали у вашій родині після оголошення карантину паніка, страх, розгубленість? 

Так, спочатку було трохи паніки, бо, коли починався карантин, я перебував на території України. 

Закривалися кордони, але я не міг просто кинути усі свої справи і терміново вилетіти до сім’ї в Будапешт. Дружина дуже хвилювалася за мене, а я, звісно, дуже турбувався за неї та дітей. 

Встиг вилетіти?

Я, так би мовити, проскочив під шлагбаумом на кордоні вже в останню мить. Звісно, я переживав, чи зможу потрапити одразу до сім’ї, чи не виникнуть якісь проблеми на угорському кордоні. 

На щастя, все обійшлося. 

А як в Угорщині населення відреагувало на введення суворого карантину?

Знаєш, в мене був шок, коли я вперше побачив Будапешт без людей. Угорці поставились до карантину дуже відповідально, і всі сиділи по домівках в ізоляції. 

Такого Будапешту я не бачив ніколи у житті. 

 
"Коли ти маєш трьох дітей, і вони з тобою цілодобово сидять на карантині вдома, то енергія закінчується дуже швидко"

Наскільки важко ти переносив ізоляцію? Адже ти сам завжди характеризував себе як екстремального холерика. У такому випадку ізоляція для тебе мала б стати досить травматичним досвідом, адже для темпераментних людей бути замкненими в чотирьох стінах нестерпно.

Так, коли я був молодшим, то міг собі дозволити бути екстремальним холериком. Але коли ти маєш трьох дітей, і вони з тобою цілодобово сидять на карантині вдома, то енергія закінчується дуже швидко. 

Та й не були ми замкнені у чотирьох стінах на території нашого будинку є закритий майданчик, де ми постійно грали з дітьми у баскетбол, футбол і теніс. 

Тому питання "а куди нам ще подіти свою невгамовну енергію" не стояло зовсім наприкінці кожного дня ми усі просто валилися з ніг від втоми. Об 11 вечора колишній екстремальний холерик засинав прямо з дітьми у ліжку, читаючи їм казки.  

Багатьом здається, що усі тенісисти це безтурботні мільйонери, хоча насправді це зовсім не так. Наскільки економічна криза, викликана пандемією та карантином, вдарила по твоїй сім’ї та родині?

Криза відчутно вдарила по гравцях, які тільки починають кар’єру, або по тих, хто усе життя стояли у рейтингу вище 100. У таких гравців немає тих заощаджень, за рахунок яких вони можуть продовжувати тренування і фінансово забезпечувати сім’ю. 

Ситуація у спорті, що склалася через пандемію, дуже складна відлуння цієї економічної кризи ми будемо відчувати (і не тільки у тенісі) ще багато років. 

По моїй родині криза, викликана пандемією, вдарила лише в тому сенсі, що я людина, яка заробляє гроші і формує сімейний бюджет завдяки професійній грі в теніс. Коли зупинився теніс зупинились і надходження. 

Поки що це незрозумілий для мене період… 

До того ж, я у минулому році став власником невеликого сімейного виноробного бізнесу, який мав би в майбутньому приносити хоча б якісь гроші, але зараз виноробство не тільки не приносить нам ніяких грошей, а  дуже багато грошей забирає. 

Так, я мав гарну спортивну кар’єру, в мене є деякі заощадження, я маю на що жити і чим годувати сім’ю. Але щодо інших гравців я навіть не знаю, за рахунок чого вони тепер будуть існувати.   

 
"Я у минулому році став власником невеликого сімейного виноробного бізнесу, який мав би в майбутньому приносити хоча б якісь гроші, але зараз виноробство не тільки не приносить нам ніяких грошей, а  дуже багато грошей забирає"

До речі, наскільки болюче ця криза вдарила по твоєму виноробному бізнесу?

Саме по виноробству криза ще не вдарила настільки, щоб ми це відчули. Тобто виноробство живе своїм життям на виноградниках люди працюють, врожай якийсь буде, хоча погода й не дуже. 

Але досить відчутно криза вдарила по можливостях продажу вина. Тому що моє бачення продукту то високоякісне вино за доступною ціною. 

Я хотів контролювати не тільки увесь процес створення свого вина, але і його розповсюдження. Саме тому ми йшли тільки до тих готелів, ресторанів та спеціалізованих магазинів, у яких дійсно контролюється температура зберігання вина. 

Зараз усі ці ресторани та готелі закрилися. Тому довелось швидко робити сайт, і зараз ми вже працюємо в онлайні. Нещодавно ми також знайшли партнерів, які допоможуть нам більш якісно зайти на ринок. 

Під час карантину у людей з’явилася велика кількість вільного часу, який ти, напевно, цілком віддавав дітям. Тобто тобі не вдалося понудьгувати? 

Так, за наявності трьох дітей вільного часу в мене було зовсім обмаль. За усі ті місяці я подивився лише один серіал "Останній танець" про команду "Чикаго Буллс". 

Ще я почав вивчати спортивну дієтологію, а також зацікавився деякими аспектами фокусування у тенісі тобто, як саме треба фокусувати свою увагу, коли ти на корті.

А в тебе не виникало бажання якимось чином проявити себе в "карантинних хроніках" та почати виробляти свій онлайн-контент з персональними курсами спортивних тренувань? 

Ні, ніяких тренувань я не започаткував, але роздав декілька інтерв’ю, на які в іншому випадку просто не мав би часу. 

А в інтернеті я постив контент суто з винної тематики. Тому що вважаю, що в нашої країни є досить великий потенціал перейти поступово з міцного алкоголю до вина, як більш корисного та інтелігентного напою. Але вино має бути якісним.  

 

 
"Нам із дружиною було навіть цікаво чи вдасться без конфліктів просидіти разом з дітьми протягом трьох місяців"

Під час карантину люди, замкнені в своїх квартирах, були змушені цілодобово взаємодіяти зі своїми другими половинами та дітьми. Для багатьох це виявилося досить важким досвідом. У вас у родині теж стали виникати конфлікти через відсутність особистого простору?

Ти знаєш, нам із дружиною було навіть цікаво чи вдасться без конфліктів просидіти разом з дітьми протягом трьох місяців. 

Тобто, саме такого у наших стосунках ще ніколи не траплялось я постійно їздив то на тренування, то на змагання, більш ніж на три тижні ніколи не залишався вдома. 

І коли почався карантин, ми з дружиною були дуже здивовані, що навіть якихось маленьких сварок у домі не виникало! Більш того десь через місяць карантину ми з дружиною раптом виявили, що в нас одне до одного взагалі немає ніяких претензій. 

Це було щось новеньке! (сміється) 

Насправді мені дуже пощастило і з дружиною, і з дітьми, і з батьками. В нас велика сім’я, але усі підтримують одне одного. І це дуже круто! А діти взагалі були страшенно раді такому карантину тато кожного ранку та вечора вдома!

Які найбільш яскраві події під час карантину тобі запам'ятаються назавжди? 

Та в нас таких подій було багато ось наш малюк повзає, потім намагається ходити, потім… Ти розумієш, так? Кожний день з такою малечею це подія для батьків! А відносно світових подій… 

Можливо, Папа Римський, який читає проповідь перед порожньою площею?

Так, я бачив це пусте богослужіння і, скажу тобі, це було досить потужно! 

Розумієш, інформаційний контент я черпаю тільки з фейсбуку та інстаграму. Телевізор ми взагалі не вмикаємо. 

А як часто і з яких причин ти порушував карантин?

Я порушував карантин суто заради тренувань: тричі на тиждень теніс та тричі фізична підготовка. Займався у маленькій групі, дотримуючись дистанції. 

Здавав кожний четвертий день тести на коронавірус, щоб ні у кого не виникало питань. Ну і до магазинів, звісно, їздив.  

 

"Я порушував карантин суто заради тренувань: тричі на тиждень теніс та тричі фізична підготовка. Займався у маленькій групі, дотримуючись дистанції"

Ти завжди був затятим українським патріотом. Твої слова, що спорт це не просто політика, а політика на найвищому рівні, дуже голосно прозвучали свого часу. Ти вважаєш, що наша влада солідарна з тобою в цьому питанні? 

Я не можу сказати, що наша держава якось дійсно підтримує спорт чи солідарна з моїми словами відносно того, що спорт то є політика. 

Наша держава взагалі дуже далека від спорту. 

Зараз у нас весь бюджет на спорт менше, ніж бюджет Тенісної асоціації Америки. Розумієш? В Україні в  увесь наш спорт вкладається стільки грошей, скільки, наприклад, у Франції вкладається тільки в один вид спорту. 

Тобто розраховувати на якісь кроки нашої влади, спрямовані на нейтралізацію негативних наслідків пандемії у національному спорті, не варто? Чи не чекають нас тоді попереду розорення національних клубів і масова еміграція спортсменів з України?

Я не знаю, як наша влада нейтралізує економічні наслідки пандемії в країні. Можливо, що ніяк. 

Але той факт, що ми побачимо відтік талантів з України це реальність. 

Розвиток спортсменів потребує постійних інвестицій. Якщо їх немає у своїй країні, людина, щоб розвиватися далі, почне шукати кошти в інших країнах і грати під іншими прапорами.  

 

"Я не можу сказати, що наша держава якось дійсно підтримує спорт чи солідарна з моїми словами відносно того, що спорт то є політика. Наша держава взагалі дуже далека від спорту"

Ти уважно стежив за подіями, які відбувалися в Україні в період карантину. Як ти вважаєш, дії нашої держави у відповідь на пандемію були адекватними? 

Звісно, порівнюючи з Угорщиною, я бачу, наскільки українська влада не спроможна зробити хоча б якісь реальні кроки у будь-якому напрямку. 

Тобто навіть Угорщина, яка і сама зовсім "не фонтан", але ж підтримала свій малий та середній бізнес, спромоглася виплатити працівникам по 500 євро на місяць, запровадила різноманітні пільги. 

На другий тиждень карантину ми вже чули оголошення, скільки грошей з бюджету влада виділяє на підтримку громадян та їхніх бізнесів. 

А в Україні досі, після трьох місяців карантину, ніхто не розуміє чи варто чекати від влади якихось рішень. 

А усі ці події у Нових Санжарах, махінації з захисними масками та антисептиками… Це жах! Але це і є реальна ситуація у нашій країні. 

І я дуже побоююся, що далі буде гірше. Люди вже не вірять у жодні казки щодо змін на краще, тому згодом можуть обрати старий шлях. Після повернення Портнова, я вважаю, повернення Януковича теж не за горами. І це вже якийсь "сюр"! 

Чому тебе навчила вся ця ситуація з пандемією? Які висновки ти зробив?

Я зрозумів, що наше життя дуже крихке. І найважливіше у житті то твоя сім’я, твоя родина. Навіть кар’єра то лише бонус до набагато важливіших речей. І ще… 

Ще я зрозумів, що реальну вартість грошей ми побачимо саме зараз, тому що криза не омине нікого з нас. І це буде дуже важкий період. 

Якщо у вас є історія про те, як COVID-19 та карантин змінив ваше життя, напишіть нам листа із темою "Моя історія" на sos.pravda007@gmail.com 



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