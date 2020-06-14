Чи може забруднене довкілля зупинити COVID-19?

Твердження: У забруднених містах коронавірус не має можливості розповсюджуватись, його вбивають шкідливі хімічні сполуки у повітрі.

Деталі: У соціальних мережах поширюється інформація про те, що у містах із забрудненим середовищем COVID-19 не розповсюджується. Російські користувачі соціальних мереж стверджують, що місто Братськ в Іркутській області — стійке до коронавірусу через забруднене повітря.

Місто входить у двадцятку найбільш забруднених у Росії — там діють чимало шкідливих виробництв, зокрема феросплавний, алюмінієвий та хлорний завод.

"За даними незалежних експертів, місто Братськ, яке вважається несприятливим в екологічному сенсі — стає спасінням від коронавірусу. Через великий уміст у повітрі фтору, метилмеркаптану та оксиду вуглецю, вірус не має можливості для розповсюдження. Жителі Братська можуть спати спокійно" — стверджують автори допису.

Спростування: Немає жодного наукового дослідження щодо впливу забрудненого довкілля на розповсюдження коронавірусу.

Крім того, науково не підтверджений факт того, що висока концентрація у повітрі хімічних сполук нейтралізує коронавірус.

Не зафіксовано різниці у статистиці інфікованих коронавірусом в українських містах, які вважаються найбільш забрудненими та містами з більш сприятливим середовищем.

В одному з найбільш забруднених міст України — Кривому Розі — наразі зафіксовано 211 випадків інфікування на COVID-19, ще 97 хворих госпіталізовано з підозрою на коронавірус.

У Луцьку, місті зі значно сприятливішим станом довкілля, ситуація із коронавірусом майже ідентична — виявлено 237 випадків.

Забруднене повітря провокує хвороби дихальних органів, тож у жителів міст із поганим станом довкілля — більша ймовірність важко перенести COVID-19.

Згідно з даними Центру контролю і профілактики захворювання США (CDC), люди з астмою можуть мати вищий ризик захворіти на коронавірусну інфекцію COVID-19, яка може викликати напад астми та пневмонії.

У російському місті Братськ, де й народився цей фейк, вже офіційно виявлено щонайменше 140 інфікованих на COVID-19, серед яких є і медичний персонал.

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