Чи може забруднене довкілля зупинити COVID-19?

Валерія ІвановаВалерія Іванова
Неділя, 14 червня 2020, 10:06

Твердження: У забруднених містах коронавірус не має можливості розповсюджуватись, його вбивають шкідливі хімічні сполуки у повітрі. 

Деталі: У соціальних мережах поширюється інформація про те, що у містах із забрудненим середовищем COVID-19 не розповсюджується. Російські користувачі соціальних мереж стверджують, що місто Братськ в Іркутській області стійке до коронавірусу через забруднене повітря. 

Місто входить у двадцятку найбільш забруднених у Росії там діють чимало шкідливих виробництв, зокрема феросплавний, алюмінієвий та хлорний завод. 

"За даними незалежних експертів, місто Братськ, яке вважається несприятливим в екологічному сенсі стає спасінням від коронавірусу. Через великий уміст у повітрі фтору, метилмеркаптану та оксиду вуглецю, вірус не має можливості для розповсюдження. Жителі Братська можуть спати спокійно" стверджують автори допису

Спростування: Немає жодного наукового дослідження щодо впливу забрудненого довкілля на розповсюдження коронавірусу. 

Крім того, науково не підтверджений факт того, що висока концентрація у повітрі хімічних сполук нейтралізує коронавірус. 

Не зафіксовано різниці у статистиці інфікованих коронавірусом в українських містах, які вважаються найбільш забрудненими та містами з більш сприятливим середовищем. 

В одному з найбільш забруднених міст України Кривому Розі наразі  зафіксовано 211 випадків інфікування на COVID-19, ще 97 хворих госпіталізовано з підозрою на коронавірус.  

У Луцьку, місті зі значно сприятливішим станом довкілля, ситуація із коронавірусом майже ідентична виявлено 237 випадків

Забруднене повітря провокує хвороби дихальних органів, тож у жителів міст із поганим станом довкілля більша ймовірність важко перенести COVID-19.  

Згідно з даними Центру контролю і профілактики захворювання США (CDC), люди з астмою можуть мати вищий ризик захворіти на коронавірусну інфекцію COVID-19, яка може викликати напад астми та пневмонії.

У російському місті Братськ, де й народився цей фейк, вже офіційно виявлено щонайменше 140 інфікованих на COVID-19, серед яких є і медичний персонал. 

Проект FAKEPALM розвінчує фейки про COVID-19. Якщо ти  зауважив сумнівну інформацію про коронавірус чи карантин, надішли її за адресою sos.pravda007@gmail.com і ми обов’язково її перевіримо.   



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