Небезпечні маски, лікар-шахрай і міфічна лікарня Індії — топ фейків тижня про COVID-19

МАРИНА АНСІФОРОВА, ВАЛЕРІЯ ІВАНОВА
П'ятниця, 19 червня 2020, 12:14

Твердження: Медичні маски заборонено носити за температури вище +26.

Деталі: У соціальних мережах поширюється фейк про те, що начебто носити захисні маски за температури вище 26 заборонено.

 

Спростування: Насправді жодних температурних обмежень щодо носіння маски не існує. Немає жодної рекомендації ВООЗ, у якій вказано ігнорувати маски у спеку. Негативні наслідки для здоров'я людини від носіння захисної маски не виявив жодний дослідницький інститут. 

За спекотної погоди маску носити можна і за потреби необхідно. Більш детально про безпечне використання медичної маски можна дізнатись на сайті ВООЗ

 

 

Твердження. Уряд Делі підготував ізоляційний центр на 2,5 тисячі ліжок.  

Деталі. Індійські депутати запевняли у постах Facebook, що уряд Делі готує об'єкт на 2,5 тисячі ліжок для хворих на коронавірус у виставковому центрі Праґаті-Майдан, що у Делі. 

"Делі постійно готується до боротьби з коронавірусом під керівництвом головного міністра Арвінда Кейріваля. Розміщуємо ліжка для хворих на коронавірус у бенкетних залах та Праґаті-Майдан", було зазначено у підписі під фото.

Спростування. Насправді фото були зроблені зовсім з іншого місця.   Представник нижньої палати Конгресу Махараштри Зеешан Сиддікі зазначив, що фотографії, які розповсюджуються, були зроблені з його виборчого округу, де він відкрив простір на 1000 ліжок: "Цікаво, наскільки готовий Делі, тому що це фотографія зі МНОЮ, як я ходжу по нашій лікарні з протидії COVID-19 в Мумбаї. Це було в той час, коли ми відкривали цю лікарню. Я не пам’ятаю, щоб я відвідував Делі коли-небудь в минулому, тож це не Делі",  — написав він у Твіттер. Після його твіту фотографії видалили, а члени партії вибачилися

 

Твердження: Смертність від коронавірусу складає 0,03%.

Деталі: На платформі Youtube та у соціальних мережах популярності набирає  відео "американського лікаря" Леонарда Колдуелла, який 25 хвилин розповідає про те, що пандемії не існує, а на всіх нас чекає примусова вакцинація. Серед іншого він стверджує, що смертність від коронавірусу мінімальна і складає всього лише 0,03%.

Спростування: По-перше, станом на 19 червня у світі зареєстровано більше 456 тисяч смертельних випадків, а це  5,3% від загальної кількості інфікованих на коронавірус. 

І, по-друге, "лікар Колдуелл" вигадане ім‘я. Чоловіка на відео звуть Бернд Кляйн, він не має медичної кваліфікації

Проєкт FAKEPALM розвінчує фейки про COVID-19. Якщо ти  зауважив сумнівну інформацію про коронавірус чи карантин, надішли її за адресою [email protected] і ми обов’язково її перевіримо.   



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Небезпечні маски, лікар-шахрай і міфічна лікарня Індії — топ фейків тижня про COVID-19
Насправді жодних температурних обмежень щодо носіння маски не існує. Немає жодної рекомендації ВООЗ, у якій вказано ігнорувати маски у спеку. Негативні наслідки для здоров'я людини від носіння захисної маски не виявив жодний дослідницький інститут.
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