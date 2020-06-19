Небезпечні маски, лікар-шахрай і міфічна лікарня Індії — топ фейків тижня про COVID-19

Твердження: Медичні маски заборонено носити за температури вище +26℃.

Деталі: У соціальних мережах поширюється фейк про те, що начебто носити захисні маски за температури вище 26℃ заборонено.

Спростування: Насправді жодних температурних обмежень щодо носіння маски не існує. Немає жодної рекомендації ВООЗ, у якій вказано ігнорувати маски у спеку. Негативні наслідки для здоров'я людини від носіння захисної маски не виявив жодний дослідницький інститут.

За спекотної погоди маску носити можна і за потреби необхідно. Більш детально про безпечне використання медичної маски можна дізнатись на сайті ВООЗ.

Твердження. Уряд Делі підготував ізоляційний центр на 2,5 тисячі ліжок.

Деталі. Індійські депутати запевняли у постах Facebook, що уряд Делі готує об'єкт на 2,5 тисячі ліжок для хворих на коронавірус у виставковому центрі Праґаті-Майдан, що у Делі.

"Делі постійно готується до боротьби з коронавірусом під керівництвом головного міністра Арвінда Кейріваля. Розміщуємо ліжка для хворих на коронавірус у бенкетних залах та Праґаті-Майдан", — було зазначено у підписі під фото.

Спростування. Насправді фото були зроблені зовсім з іншого місця. Представник нижньої палати Конгресу Махараштри Зеешан Сиддікі зазначив, що фотографії, які розповсюджуються, були зроблені з його виборчого округу, де він відкрив простір на 1000 ліжок: "Цікаво, наскільки готовий Делі, тому що це фотографія зі МНОЮ, як я ходжу по нашій лікарні з протидії COVID-19 в Мумбаї. Це було в той час, коли ми відкривали цю лікарню. Я не пам’ятаю, щоб я відвідував Делі коли-небудь в минулому, тож це не Делі", — написав він у Твіттер. Після його твіту фотографії видалили, а члени партії вибачилися.

Твердження: Смертність від коронавірусу складає 0,03%.

Деталі: На платформі Youtube та у соціальних мережах популярності набирає відео "американського лікаря" Леонарда Колдуелла, який 25 хвилин розповідає про те, що пандемії не існує, а на всіх нас чекає примусова вакцинація. Серед іншого він стверджує, що смертність від коронавірусу мінімальна і складає всього лише 0,03%.

Спростування: По-перше, станом на 19 червня у світі зареєстровано більше 456 тисяч смертельних випадків, а це — 5,3% від загальної кількості інфікованих на коронавірус.

І, по-друге, "лікар Колдуелл" — вигадане ім‘я. Чоловіка на відео звуть Бернд Кляйн, він не має медичної кваліфікації.

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