Коронавірусу не існує, а люди зникають “на органи”?

Твердження: Під виглядом боротьби з коронавірусом у здорових людей забирають органи.

Деталі: Російський письменник і блогер Андрій Тюняєв, якого неодноразово звинувачували у продукуванні псевдонаукових тверджень, виклав на своїй особистій сторінці YouTube (має 300 тисяч підписників) відео під назвою "Все больше больных идут на органы", де розказав, що пандемія коронавірусу була створена штучно і тільки для того, аби отримати від здорових людей органи, яких дуже потребують на ринку трансплантології.

Відео з хостингу видалили, однак його встигли переглянути сотні тисяч користувачів. Фейк і досі можна знайти в YouTube, LiveJournal та на особистому сайті Тюняєва.

Спростування. На підтвердження своєї конспірологічної теорії Тюняєв у відео спирається на "масові зникнення людей" у Китаї, де після карантину нібито не дорахувалися 21 мільйона телефонних абонентів.

У медіа такі зміни у статистиці пояснюють тим, що частина абонентів-підприємців могла закрити свій бізнес та відключити корпоративні номери.

Водночас жодне достовірне джерело не називає причиною такого явища пандемію коронавірусу.

Блогер не опублікував жодного підтвердження того факту, що під виглядом боротьби з COVID-19 лікарі вирізають в людей внутрішні органи і продають їх за кордон.

Тюняєв також є автором ролика "Вирус любит мацу? Гибнут лучшие", де розказав, що начебто коронавірус є хворобою "Фейгельсона-Якобсона", існування якої "приховується".

У квітні пресслужба Генпрокуратури РФ анонсувала розгляд питання щодо відкриття кримінального провадження з приводу розміщення роликів Тюняєвим.

А наприкінці травня вже Слідчий Комітет РФ повідомив, що вже завершив розслідування щодо Тюняєва за статтею "публічне розповсюдження свідомо неправдивої інформації в обставинах, що становлять загрозу для життя" та встановило, що мотивом для розповсюдження фейку стало "збільшення чисельності своєї аудиторії на різних ресурсах".

Невдовзі справу передадуть до суду.

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