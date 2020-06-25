Євген Лавренюк: Внутрішній туризм — це єдине джерело прибутку, на яке ми можемо розраховувати цьогоріч
Введення карантину, заборона масових заходів, обмеження авіа-, залізничних та автобусних перевезень — все це вкрай негативно позначилося на готельній індустрії.
Особливо у цій сфері постраждали хостели, адже проживання великими компаніями і постійне спілкування у загальних зонах після введення карантину оголошені поза законом.
Євген Лавренюк починав свій бізнес з оренди квартири в центрі Києва майже десять років тому. Нині він має десятки хостелів в усіх куточках країнах.
І раптом туристичний бізнес паралізований через пандемію COVID-19.
"Спочатку була дуже слабка надія на допомогу держави, на якісь рішення щодо дотування і кредитування у нашій сфері, — розповідає Євген. — Але незабаром стало ясно, що усі ці надії були лише ілюзією".
Pravda SOS вирішила детальніше розпитати підприємця про те, що тепер буде з його бізнесом, як він пережив карантин і які висновки зробив.
— Якщо вірити експертам, нинішня економічна криза, що виникла через пандемію і карантин, вдарила по готельному бізнесу якось вже зовсім нещадно...
— Так і є. Більш того — цей бізнес зараз просто вмирає.
Я працюю в цій сфері з 2008 року, і у нас ніколи ще не було настільки складної ситуації. Навіть під час кризи 2014 року.
В принципі, хостели у будь-якій кризі здатні до виживання, тому що це економ-пропозиція. І навіть якщо ми втрачали якийсь сегмент у вигляді приїжджих туристів, то до нас приходили місцеві, які шукали дешеве, але якісне житло.
Навіть наше кафе "Друзі", об'єднане з київським хостелом, завдяки своїм демократичним цінам почувалося добре при будь-яких кризових розкладах. Просто трохи змінювалася аудиторія.
А зараз криза зовсім інша. До неї ніхто не був готовий.
Якщо зараз озирнутися на 2019 рік, то усі проєкти, пов'язані з подорожами, піднімали колосальні інвестиції. Тому що підприємці були впевнені — ніщо не змусить людей припинити подорожувати по світу.
Виявилося, що пандемія здатна й не на таке.
— Тебе карантин застав у Києві?
— Коли все тільки починалося, я був у Південному Тіролі. Цей регіон є сусідом Ломбардії, де епідемія у той час вже активно себе проявила.
Я встиг повернутися до Києва, і був, напевно, одним з найперших пасажирів, якого на вході у літак зустрічали стюардеси у захисних масках, рукавичках та з пірометрами, що вимірюють температуру.
— Панікував?
— Знаєш, я пройшов усі класичні стадії. Спочатку паніка. Потім стадія неприйняття — це все тимчасово, завтра це закінчиться, усе повернеться на круги своя. Потім прийшло усвідомлення, що пандемія та карантин — це й справді надовго.
Тоді ми заметушилися: "а давайте доставку їжі організуємо з нашого кафе", "а давайте мобільні кав'ярні зробимо, щоб люди могли замовляти каву в "телеграм", а ми будемо її готувати прямо під їхніми будинками", "а давайте онлайн що-небудь придумаємо"...
Але ніякі рішення, прийняті у поспіху, ні до чого доброго не привели — навіть доставка їжі виявилася збитковою.
Після всієї цієї абсолютно неефективної метушні я сказав: так, все, видихнули! А то згарячу можна таких дров наламати!
— На відміну від звичайних готелів, хостели як бізнес-стратегія виявилися набагато більш вразливі...
— Так, і це найприкріше! Сам формат проживання у наших хостелах і ті позитивні цінності, які ми завжди пропагували, по клацанню пальців виявилися протизаконними.
Адже девіз нашої компанії — живи спільно, активно спілкуйся, заводь нових друзів, знайомся з максимально можливою кількістю людей.
Усе це природно для людини в звичайних умовах, але абсолютно неприродно під час пандемії.
А у нас вся бізнес-модель заточена під те, що люди з усього світу спілкуються одне з одним офлайн. Не в соцмережах, а сидячи за столиком кафе або під час спільних прогулянок.
І ми всіляко цьому сприяли. Чому ми об'єднали кафе "Друзі" з хостелом? Тому що це кафе дуже популярне серед місцевих. Вони приходять сюди і отримують можливість познайомитися з гостями з інших країн (у нас зупиняються туристи з 180 країн світу) та показати їм місто так, як не покаже жоден екскурсовод.
Тепер уся ця позитивна бізнес-модель виявляється неактуальною.
— Отже, хостели і кафе закриті. Як у такій ситуації рятувати свій бізнес?
— На початку карантину ми могли лише максимально скоротити свої щомісячні витрати. У нас є офіс 300 квадратних метрів — ми подумали, як скоротити його до 50 квадратів.
По орендній платі були дуже складні переговори, але практично усі наші орендодавці пішли на поступки, хай навіть короткострокові.
Увесь наш лінійний персонал, який працює позмінно — портьє, покоївки, офіціанти, кухарі, посудомийки — отримав від нас разову виплату 40 відсотків від їхнього середнього місячного заробітку.
Ми не зобов'язані були так вчинити, але ж це найбільш соціально незахищена група наших працівників. У них немає накопичень, і ми хотіли їм допомогти хоч якось пережити карантин.
А співробітників, які у нас працюють на ставці — керівники, менеджери, бухгалтери — ми перевели на 50-відсоткову оплату праці.
— Це гідно!
— Так, бо ми несемо соціальну відповідальність перед нашою командою. Хоча з деякими людьми довелося все ж попрощатися — на жаль, ми були змушені прийняти навіть і такі неприємні рішення.
— А на державу була якась надія?
— Надія була. Зовсім крихітна.
У Чехії, наприклад, де розташований один із наших хостелів, держава компенсує працівникам 80% щомісячної зарплати.
Тобто, якщо ти не скорочуєш свого працівника, держава компенсує тобі витрати на його утримання. Хоча ти, як і раніше, платиш податки.
А у нас... Та ладно, що тут обговорювати, і так все зрозуміло.
— Літня тераса кафе "Друзі" вже працює, а хостел досі закритий?
— Ні, зараз у нас живуть довгострокові постояльці, що знімають житло на місяць або більше. Живуть за спеціальними тарифами (знижка іноді доходить до 90%) в приватних номерах з окремими санвузлами. Максимум по двоє.
Причому, серед наших гостей сьогодні є як кияни, які терміново потребували житла через неможливість платити оренду за квартиру, так і іноземці, які застрягли в Україні через відсутність авіасполучення і закриті кордони.
— Ну хоч якийсь прибуток...
— Цього прибутку ледь вистачає на оплату охорони об'єкта. Плюс додаткові витрати — дезінфекція приміщень кожні три години.
— Є думка, що туристичний та готельний бізнеси зможуть прийти до тями вже до кінця року, тому що люди, змучені ізоляцією, почнуть активно подорожувати, незважаючи ні на що.
— Покажи мені цих оптимістів, які таке кажуть!
Так, усі сподіваються на ефект відкладеного попиту, але це лише теорія. Наприклад, 70% наших гостей завжди складали іноземці — ми не зможемо їх швидко повернути, навіть коли кордони відкриють.
У багатьох ще на деякий час залишиться фобія великого скупчення людей, а відповідно, вони навіть не стануть розглядати поселення в хостелі як варіант.
Не варто забувати і про те, що багато людей під час карантину втратили роботу, і в них просто банально немає грошей на подорожі.
А в тих, у кого навіть є заощадження, немає ніякої впевненості в майбутньому, а, отже, і готовності витрачати гроші на такі необов'язкові речі як подорожі.
— Можливо, у такій ситуації українці почнуть цікавитися власною країною і виникне мода на внутрішній туризм?
— О, ми дуже сподіваємося на це!
Сплеск локального туризму був дуже відчутний після 2014 року — у той час Львів, Одеса, Карпати пережили справжній бум.
Але у 2018 році трапився різкий спад — українцям дали "безвіз".
Ми дуже сподіваємося, що ефект 2014 року повториться й зараз. Тому що внутрішній туризм — це, судячи з усього, єдине джерело прибутку, на який ми можемо розраховувати у цьому році.
Але навіть якщо ці надії виправдаються, це не компенсує втрату іноземного ринку, тому що такі напрямки як Київ, Львів, Одеса завжди дуже залежали саме від закордонного туриста.
— Як ти вважаєш, коли ви зможете вийти на докарантинний рівень за прибутками?
— Якщо не трапиться другої хвилі коронавірусу, то вийти на докарантинний рівень ми зможемо в кращому випадку десь у 2022 році.
Хоча, знаєш, я перестав планувати щось на рік або два вперед — тепер мої плани не виходять за рамки одного тижня.
До речі, ми створили зараз програму для волонтерів, тих, хто хоче спробувати себе на новому місці, і пропонуємо їм попрацювати в хостелах Праги, Києва чи Львова.
Ми оплачуємо їм проїзд і надаємо житло, харчуватися можна у нашому кафе за собівартістю, а волонтер має відпрацювати 10 нічних змін в місяць.
— Як нічний портьє?
— Так. Спеціальних навиків чи знань для цього не потрібно. Увесь інший час волонтер може займатися своїми справами. Наприклад, робити віддалено інтерв'ю для "Української правди".
— Я подумаю! А скажи, наскільки карантин позначився на твоєму особистому житті?
— У мене двоє дітей, які раніше ходили у садок, а на карантині сиділи разом зі мною та дружиною. У нас немає заміського будинку, ми живемо в квартирі.
Квартира комфортна для проживання 4 осіб, тільки якщо ти не проводиш у ній 100% свого часу.
А тому на карантині довелося ввести у квартирі дуже жорсткі правила — хто, де і коли може знаходитися, щоб у результаті в кожного виникало хоч трохи особистого часу і бодай трохи особистого простору.
— Вийшло?
— Так! Довелося свій менеджерський талант перенаправити з роботи додому.
Причому, завдяки вимушеній концентрації за відведені на роботу 4 години я встигав стільки ж, скільки до карантину за цілий день.
Жорсткі рамки — це іноді навіть добре.
— Але конфліктів не виникало?
— Тьху-тьху-тьху. Якось ми змогли пересидіти карантин без конфліктів у сім'ї.
Хоча, звичайно, серед моїх друзів-знайомих не усі настільки ж гладко пережили ізоляцію. Більш того, у моєї дружини (вона дизайнерка інтер'єрів) зірвалося одне дуже добре замовлення, тому що молода пара, яка купила квартиру напередодні пандемії і мала намір зробити в ній цікавий ремонт, після карантину несподівано вирішила розлучитися.
— М-да, класика жанру... А як ти розважав себе і дітей на карантині?
— На карантині ми з дружиною нарешті усвідомили, для чого привозили з різних поїздок таку величезну кількість фотографій.
Це стало доброю розвагою — переглядати спільно з дітьми фотографії з подорожей, згадувати ті чи інші міста і заново проживати вже призабуті емоції.
Це взагалі був перший раз, коли ми з дружиною заглянули в наше фото-сховище. А що ще... Участі в зум-вечірках не брали — мені з головою вистачало зум-нарад з колегами.
А ще в нас із дружиною є вузьке коло друзів, і ми ходили одне до одного в гості.
А ще вчилися готувати їжу, максимально скоротивши сімейний бюджет. У зв'язку з цим навіть ігровий момент з'явився — хто зможе максимально заощадити, але в той же час приготувати смачну вечерю?
Також я розмірковував щодо нових проєктів — ще до пандемії ми з моїм партнером задумалися над тим, що хостели та кафе — це чудово, але необхідно розвиватися.
А тому на карантині я думав не лише про те, наскільки пандемія вбиває мій теперішній бізнес, а й обмірковував проєкт нової готельної мережі з безконтактним заселенням.
— А які твої особисті плани пандемія безжально перекреслила?
— У нас була запланована неймовірно крута поїздка на захід США, до якої я готувався дуже довго.
Уявляєш, проїхатися по знаменитій Роуд-1 уздовж тихоокеанського узбережжя з Лос-Анджелеса в Сан-Франциско! Побачити Великий каньйон та Долину монументів!
Я настільки психологічно зрісся з цими планами, що на початку навіть не хотів вірити, що цього вже не станеться. Адже це повинно було стати найкращою подорожжю у моєму житті!
Зараз я вже заспокоївся. Замість Каліфорнії поїдемо разом з дітьми в Коблево.
— Але хоч щось позитивне ти витягнув з карантину?
— Ти знаєш, так. Раніше в мене у голові були побудовані якісь бар'єри щодо розмежувань "Зараз я відпочиваю, а ось зараз я працюю".
Якщо якісь справи виходили за рамки часу, відведеного для праці, я реагував на це дуже болісно. Поміркуй сам — як ти можеш розслабитися на вихідних, якщо посеред вікенду тобі потрібно з'їздити на ділову зустріч?
Як можна насолодитися відпусткою, якщо у тебе раз у раз дзвонить телефон і доводиться вирішувати якісь бізнес-проблеми?
Або я працюю, або відпочиваю — змішувати ці два режими мені було вкрай некомфортно.
І раптом під час карантину ці бар'єри зламалися — тому що протягом довгого часу і робота, і відпочинок, і спілкування з дітьми відбувалися на одних і тих же 100 квадратних метрах.
Я став більш психологічно гнучким за цей час, навчився перемикатися, усвідомив, що "перебувати у моменті" — це дуже важливо.
Я зрозумів, що не треба на 100 відсотків ототожнювати себе зі своїм бізнесом: адже я — це не тільки те, завдяки чому я заробляю гроші.
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