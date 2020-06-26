Додатки-шпигуни, колективний імунітет у дитсадках та плазма інфікованих як панацея: топ фейків тижня про COVID-19

Твердження: Перебої зі стільниковим зв'язком дозволили Apple і Google таємно встановити на телефони додатки стеження.

Деталі: Американські користувачі соціальних мереж почали поширювати інформацію, що перебої зі стільниковим зв'язком, які трапились у Сполучених Штатах минулого тижня, пов'язані з тим, що Google та Apple встановлювали на телефони додаток, який дозволяє стежити за людьми.

Спростування: Насправді Google та Apple запустили технологію сповіщення про вплив COVID-19 ще у травні. Додаток працює тільки зі згоди користувачів, тож якщо людина вирішила не завантажувати цей трекер собі на телефон, він не зможе збирати дані.

Більше того, аплікація не колекціонує про вас інформацію, а лише відслідковує контакт вашого телефона з іншими телефонами для інформування працівників охорони здоров'я про коло спілкування інфікованих COVID-19.

Доречі перебої зі зв'язком минулого тижня трапились лише у американського оператора T-Mobile.

Твердження: Дитячі садочки потрібно відкрити, щоб у дітей сформувався "колективний імунітет" до COVID-19.

Деталі: На сайті Greenpost з’явилася стаття, в якій йдеться про відвідування дитячих садків під час пандемії коронавірусу. Автори матеріалу взяли інтерв'ю на цю тему у сімейного лікаря Романа Мільчева, який запевняє, що діти легше переносять хвороби, тож потрібно відправляти їх до дитсадків, щоб вони виробляли колективний імунітет.

"COVID-19 — нова хвороба, однозначно слід було насторожитися, але тепер ми її більш-менш знаємо, тому треба сміливо йти і виробляти цей колективний імунітет" — запевняє сімейний лікар.

Спростування: Насправді діти не переносять вірус легше, ніж дорослі. Крім того, вчені ще досліджують антитіла, які виробляє організм внаслідок реакції на коронавірус, тож можливість формування "колективного імунітету" доволі сумнівна.

"Колективний імунітет" може виникнути природним шляхом, тобто коли більша частина соціуму перехворіє, і організм виробить імунітет до вірусу, або за допомогою вакцинації більшої частини населення.

У першому випадку, навіть у разі, якби антитіла могли жити доволі довго, формування колективного імунітету могло б призвести до великої кількості жертв. Тим паче, серед дітей, які через несформовану імунну систему більш вразливі до серйозних наслідків хвороб.

А от сформувати колективний імунітет вакцинацією поки неможливо, бо вакцину від COVID-19 ще не винайшли.

Твердження: Плазма крові людини, яка вилікувалась від COVID-19, допомагає іншим людям захиститись від інфікування.

Деталі: Медіа повідомляють, що у Єгипті та Пакистані, активно розвивається чорний ринок крові людей, що вже перенесли коронавірус.

Авторитетні медіа повідомляють, що представники малозабезпечених і соціально незахищених верств населення, які вже перехворіли на COVID-19, таємно здають свою кров у підпільних лабораторіях.

Люди, які бояться захворіти, готові платити за плазму тих, хто одужали, від 40 до 100 тисяч гривень.

Спростування: Вплив плазми крові людини, що перенесла COVID-19, на інший організм ще вивчається, зокрема і в Україні, однак досі жодного однозначного висновку щодо того, що плазма — корисна, немає.

За словами лікарів, плазму, яку люди у мусульманських країнах здають неконтрольовано та не дотримуючись санітарних норм (донори навіть не здають аналізи на наявність ВІЛ та гепатиту), не можна використовувати іншим людям.

До того ж, переливання плазми практикують здебільшого тим пацієнтам, які складно переносять хворобу, в той час як мережею гуляють пропозиції придбати плазму в якості пасивної вакцини — тобто, для здорових людей.

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