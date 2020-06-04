Чому носіння маски не може провокувати туберкульоз?

МАРИНА АНСІФОРОВА
Четвер, 4 червня 2020, 11:18

Твердження: Тривале носіння маски провокує розвиток інфекційних захворювань, в тому числі і туберкульозу. 

Цитата: "Маски нужны для того, чтобы люди засорили себе легкие! Им нужны больные, а маска будет очень хорошо провоцировать инфекционные заболевания, в том числе и туберкулез!"

Спростування: У месенджері Whatsapp поширюється фейк, в якому людей закликають не носити маски, адже вуглекислий газ, який начебто залишається в масці, провокує розвиток ряду інфекційних хвороб. 

За словами анонімного автора повідомлення, тривале носіння маски призведе до розвитку великої кількості хвороб легень у людей, і таким чином суспільство  буде легше "контролювати". 

Автор спаму фактично прирівняв носіння маски із перебуванням у в’язниці  —   адже, за його словами, причина виникнення туберкульозу у тюрмах  —   тривале перебування у закритому просторі без свіжого повітря. 

 
"У месенджері Whatsapp поширюється фейк, в якому людей закликають не носити маски"

Однак тут варто зауважити, що збудник туберкульозу — бактерія, яка передається від людини до людини через повітря. Як правило, зараження туберкульозом відбувається під час кашлю, чхання чи відхаркування хворої людини у присутності здорової. 

Таким чином носіння маски, часте миття рук та дезінфекція поверхонь може вберегти вас не тільки від зараження COVID-19, а й від туберкульозу. 

Варто пам’ятати, що одноразові маски потрібно часто міняти.  У  випадку тривалого використання вони можуть бути неефективними  —   Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує носити маску допоки вона не стане вологою. 

Згідно досліджень учених Кембриджу, носіння тканинних масок є на 15% менш ефективним, ніж носіння хірургічних аналогів. Водночас тканинна маска зменшує ризик зараження у п’ять разів у порівнянні з її відсутністю.

Найбільш імовірний спосіб зараження на туберкульоз  —   тривале перебування разом з інфікованим у закритому приміщенні без провітрювання.

Чи може здорова людина інфікувати сама себе туберкульозом? 

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, близько чверті людей на планеті мають латентний туберкульоз, із них 5-15% зрештою перехворіють. 

Тобто якщо у вашому організмі вже є бактерія-збудник, ви можете захворіти, незалежно від того, носите ви маску чи ні. 

Проект FAKEPALM розвінчує фейки про COVID-19. Якщо ти  зауважив сумнівну інформацію про коронавірус чи карантин, надішли її за адресою [email protected] і ми обов’язково її перевіримо.   

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