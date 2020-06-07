Український студент: Приїхав на програму обміну в Німеччину і на п'ятий день захворів на коронавірус

Тетяна Пляцок
Неділя, 7 червня 2020, 13:05

"Українська правда" продовжує цикл інтерв‘ю з українцями, які перехворіли коронавірусом, аби розповісти, як пандемія та карантин змінили життя українців, адже за кожним інфікуванням — історія.  Тут ви можете прочитати інтерв’ю священника УГКЦ Володимира Ващука, а тут — родини із Кропивницького, яка погодилася спілкуватися із журналістами УП лише анонімно. 

Цього разу свою історію розповість Данило Колінько — двадцятирічний студент третього курсу комп’ютерних наук Українського католицького університету.

За день до першого офіційно зареєстрованого випадку коронавірусу в Україні Данило разом із одногрупницею виїхали на семестрову програму обміну в Вюрцбурзький університет Німеччини.

Не пройшло і тижня, як навчальний заклад Німеччини закрили на карантин і відмінили  усе навчання, однак це не врятувало хлопця від інфікування COVID-19. 

— Даниле, розкажи, з чого все почалося?

Другого березня я приїхав у Німеччину на мовний курс, перед початком семестру. 

За декілька днів в університеті хтось захворів на коронавірус і одразу відмінили мій курс і все навчання у виші, але загального карантину в країні ще й близько не було (Німеччина  закрила кордони 19 березня — УП).

 
Данило: "Я був на самоізоляції і не приймав жодних ліків"
всі фото: з facebook-сторінки Данила

— Коли почалась епідемія, чи не було бажання повернутися додому? Як поводилися ваші студенти?

— У мене не було паніки. Повертались в основному ті, хто дуже почали переживати.

— Як ти захворів на коронавірус?

— Я дістав корону на 5 день перебування в країні, від своєї одногрупниці, з якою приїхав на програму. Вона контактувала з викладачкою місцевого університету, хворою на коронавірус.

Станом на 10 березня у дівчини був підтверджений COVID-19, після цього я здав ПЛР-тест і також почав відчувати перші симптоми хвороби — головний біль, слабкість в тілі, чутливість шкіри, відчуття подразнення в носі. 

— Скільки часу чекав на результат тесту?

— День-два. Тут тестують всіх, у кого є підозри. Все відбувається швидко.

— Чи зіткнувся ти з труднощами у лікарні як іноземець?

— Ні, все було безкоштовно. Навіть не повідомляв свою страхову.

— Скількох людей ти міг заразити і чи після підтвердження діагнозу ти одразу їм повідомив про це?

— В час інкубаційного періоду я багато працював вдома, тому міг комунікувати лише зі своїми двома сусідами по квартирі. 

Вони одразу здали тест. Один з них отримав негативний результат і поїхав додому, інший отримав позитивну реакцію, але хвороба пройшла безсимптомно.

— Як проходило твоє лікування?

— Я був на самоізоляції і не приймав жодних ліків. Від лікарні емейлом отримував оновлену інформацію про перебіг місцевого карантину.

— У яких умовах ти перебував на самоізоляції? Чи допомагав тобі університет? 

— Університет Німеччини, мій хостовий професор та з міжнародного офісу Католицького університету писали, що якщо щось треба, вони привезуть, але я не турбував нікого.

Я від початку (переїзду у Німеччину — УП) мав окрему кімнату.

Щодо їжі, то частково користувався доставкою, частково друзі та сусіди допомагали. 

— Чи вдавалось під час самоізоляції працювати чи навчатися?

— Тоді не було навчання, але була робота (Данило працює у сфері програмування — УП)

Перші 2 тижні — саме під час хвороби і оклигування, взагалі ніяк не міг працювати. Не вистачало енергії.

 
Данило: "Я дістав корону на 5 день перебування в країні, від своєї одногрупниці, з якою приїхав на програму"

— Як відреагували твої рідні в Україні?

— Рідні трохи хвилювались, у мене не було сильних симптомів. Просили, щоб я дбав про себе. 

— Коли тобі зробили повторний тест на коронавірус?

— Мені не робили повторного тесту, тут нікому їх не роблять. 

Процедура така — від дня, коли в тебе закінчуються симптоми, ти 3 тижні сидиш на самоізоляції, після того можеш взаємодіяти з іншими.

Економічно, мені здається, перетестовувати людей, які отримали діагноз, є надто затратно. 

Ймовірність, що люди з підтвердженим COVID-19, які три тижні самоізолювались, будуть мати повторно коронавірус, менша, ніж в тих, які мають симптоми. 

— Яка зараз ситуація з карантином в Німеччині?

— Ще нічого не відкривається. Все працює тільки на виніс. З точки зору бізнесу ще багато всього закрито.

З точки зору перебування в публічних місцях — карантин знятий. Єдине, що коли ти перебуваєш в автобусі чи в супермаркеті, маєш бути в масці.

— Які твої подальші плани? 

— У мене місяць тому розпочався навчальний семестр, тож я зараз вчусь. Все навчання дистанційне. Семестр в університеті і віза у мене до серпня, опісля повертаюся додому (в Україну –УП).

— Як ти зараз ставишся до коронавірусу, після перенесення хвороби?

— Я сприймаю вірус так, як він є. Я не був наляканий через те, що я не в групі ризику. В жодній. І тому я не сильно  переживав за саме явище.

Думаю, заходи, які вживаються в світі, — пропорційні до того, наскільки серйозною є небезпека.

Тетяна Пляцок

Здійснено в межах проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government.



powered by lun.ua
Реклама:
Реклама:
Публікації
Український студент: Приїхав на програму обміну в Німеччину і на п'ятий день захворів на коронавірус
Історія двадцятирічного Данила, якого карантин застав в іншій країні.
7 червня 2020, 13:05 — Тетяна Пляцок
Токсичні пакети, старі труни та головний епідеміолог Швеції: топ фейків тижня про COVID-19
5 червня 2020, 11:16 — МАРИНА АНСІФОРОВА, ВАЛЕРІЯ ІВАНОВА
Леонід Остальцев: Які зум-вечірки?! Які музеї?! Я щасливий власник малого бізнесу в Україні
5 червня 2020, 09:01 — Андрій Тараненко
Чому носіння маски не може провокувати туберкульоз?
Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує носити маску допоки вона не стане вологою
4 червня 2020, 11:18 — МАРИНА АНСІФОРОВА
Усі публікації