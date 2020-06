Український студент: Приїхав на програму обміну в Німеччину і на п'ятий день захворів на коронавірус

"Українська правда" продовжує цикл інтерв‘ю з українцями, які перехворіли коронавірусом, аби розповісти, як пандемія та карантин змінили життя українців, адже за кожним інфікуванням — історія. Тут ви можете прочитати інтерв’ю священника УГКЦ Володимира Ващука, а тут — родини із Кропивницького, яка погодилася спілкуватися із журналістами УП лише анонімно.

Цього разу свою історію розповість Данило Колінько — двадцятирічний студент третього курсу комп’ютерних наук Українського католицького університету.

За день до першого офіційно зареєстрованого випадку коронавірусу в Україні Данило разом із одногрупницею виїхали на семестрову програму обміну в Вюрцбурзький університет Німеччини.

Не пройшло і тижня, як навчальний заклад Німеччини закрили на карантин і відмінили усе навчання, однак це не врятувало хлопця від інфікування COVID-19.

— Даниле, розкажи, з чого все почалося?

— Другого березня я приїхав у Німеччину на мовний курс, перед початком семестру.

За декілька днів в університеті хтось захворів на коронавірус і одразу відмінили мій курс і все навчання у виші, але загального карантину в країні ще й близько не було (Німеччина закрила кордони 19 березня — УП).

Данило: "Я був на самоізоляції і не приймав жодних ліків" всі фото: з facebook-сторінки Данила

— Коли почалась епідемія, чи не було бажання повернутися додому? Як поводилися ваші студенти?

— У мене не було паніки. Повертались в основному ті, хто дуже почали переживати.

— Як ти захворів на коронавірус?

— Я дістав корону на 5 день перебування в країні, від своєї одногрупниці, з якою приїхав на програму. Вона контактувала з викладачкою місцевого університету, хворою на коронавірус.

Станом на 10 березня у дівчини був підтверджений COVID-19, після цього я здав ПЛР-тест і також почав відчувати перші симптоми хвороби — головний біль, слабкість в тілі, чутливість шкіри, відчуття подразнення в носі.

— Скільки часу чекав на результат тесту?

— День-два. Тут тестують всіх, у кого є підозри. Все відбувається швидко.

— Чи зіткнувся ти з труднощами у лікарні як іноземець?

— Ні, все було безкоштовно. Навіть не повідомляв свою страхову.

— Скількох людей ти міг заразити і чи після підтвердження діагнозу ти одразу їм повідомив про це?

— В час інкубаційного періоду я багато працював вдома, тому міг комунікувати лише зі своїми двома сусідами по квартирі.

Вони одразу здали тест. Один з них отримав негативний результат і поїхав додому, інший отримав позитивну реакцію, але хвороба пройшла безсимптомно.

— Як проходило твоє лікування?

— Я був на самоізоляції і не приймав жодних ліків. Від лікарні емейлом отримував оновлену інформацію про перебіг місцевого карантину.

— У яких умовах ти перебував на самоізоляції? Чи допомагав тобі університет?

— Університет Німеччини, мій хостовий професор та з міжнародного офісу Католицького університету писали, що якщо щось треба, вони привезуть, але я не турбував нікого.

Я від початку (переїзду у Німеччину — УП) мав окрему кімнату.

Щодо їжі, то частково користувався доставкою, частково друзі та сусіди допомагали.

— Чи вдавалось під час самоізоляції працювати чи навчатися?

— Тоді не було навчання, але була робота (Данило працює у сфері програмування — УП).

Перші 2 тижні — саме під час хвороби і оклигування, взагалі ніяк не міг працювати. Не вистачало енергії.

Данило: "Я дістав корону на 5 день перебування в країні, від своєї одногрупниці, з якою приїхав на програму"

— Як відреагували твої рідні в Україні?

— Рідні трохи хвилювались, у мене не було сильних симптомів. Просили, щоб я дбав про себе.

— Коли тобі зробили повторний тест на коронавірус?

— Мені не робили повторного тесту, тут нікому їх не роблять.

Процедура така — від дня, коли в тебе закінчуються симптоми, ти 3 тижні сидиш на самоізоляції, після того можеш взаємодіяти з іншими.

Економічно, мені здається, перетестовувати людей, які отримали діагноз, є надто затратно.

Ймовірність, що люди з підтвердженим COVID-19, які три тижні самоізолювались, будуть мати повторно коронавірус, менша, ніж в тих, які мають симптоми.

— Яка зараз ситуація з карантином в Німеччині?

— Ще нічого не відкривається. Все працює тільки на виніс. З точки зору бізнесу ще багато всього закрито.

З точки зору перебування в публічних місцях — карантин знятий. Єдине, що коли ти перебуваєш в автобусі чи в супермаркеті, маєш бути в масці.

— Які твої подальші плани?

— У мене місяць тому розпочався навчальний семестр, тож я зараз вчусь. Все навчання дистанційне. Семестр в університеті і віза у мене до серпня, опісля повертаюся додому (в Україну –УП).

— Як ти зараз ставишся до коронавірусу, після перенесення хвороби?

— Я сприймаю вірус так, як він є. Я не був наляканий через те, що я не в групі ризику. В жодній. І тому я не сильно переживав за саме явище.

Думаю, заходи, які вживаються в світі, — пропорційні до того, наскільки серйозною є небезпека.

Тетяна Пляцок

Здійснено в межах проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government.