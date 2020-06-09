Львівський композитор: У мене з'явилось багато хейтерів, які думають, що я піарюсь на хворобі

Тетяна Пляцок
Вівторок, 9 червня 2020, 10:15

"Українська правда" продовжує цикл інтерв‘ю з українцями, які перехворіли коронавірусом, аби розповісти, як пандемія та карантин змінили їхнє життя, адже за кожним випадком інфікування COVID-19  – історія.  

Тут ви можете прочитати інтерв’ю священника УГКЦ Володимира Ващука,  тут – родини із Кропивницького, а тут – студента, який поїхав на навчання в Німеччину і захворів.

Цього разу своєю історією ділиться львівський композитор і виконавець Назар Савко. У травні вони з дружиною Надією перехворіли на COVID-19, а згодом госпіталізували і батьків Назара. 

В березні, коли Україна тільки запровадила карантин, чи думали ви, що коронавірус може торкнутися вашої родини?

Ні. Я взагалі був атеїстом щодо  "пропаганди" коронавірусу. Не вірив в нього.

Думав, що то щось знову хімічать. Конспірологічні всякі штучки зараз дуже популярні, вони мене також зачепили. Але на своїй сім’ї відчув, що існує таке явище як інфекційна пневмонія. 

Спершу 4 травня дружина Надія сказала, що має сильну слабкість. Моментально підскочила температура до 38,8, вона злягла. Ми почали лікувати це як звичайний грип.

На 5-ий день я почав відчувати слабкість.

На 8-ий день захворіла моя мама Марія, ми разом живемо в одному будинку. У неї почалися схожі симптоми, і ми зрозуміли, що щось тут не те і пішли робити рентген і здавати аналізи. 

В мами і дружини Наді виявили двостороннє запалення легень.

14 травня ми всі здали ПЛР-тести. Що дивно, Наді і мені підтвердили коронавірус, а моїй мамі ні, хоча симптоми у неї були такі ж як у мене і дружини. 

Опісля на інфекційну пневмонію захворів і мій батько. 

 
Назар Савко: Я взагалі був атеїстом щодо  "пропаганди" коронавірусу. Не вірив в нього
фото з Facebook-сторінки назара

Вас всіх госпіталізували в лікарню?

Ми спочатку лікувалися вдома, але мамі і дружині ставало дедалі гірше — і їх поклали в 8-му лікарню (клінічна лікарня у Львові – pravda.sos). 

Як особисто ви перенесли хворобу? 

В мене все пройшло порівняно легко. Хоч досі тримається температура, але немає вже кашлю. 

Коронавірус у мене супроводжувався кашлем постійним, досить довго болів правий бік (у Назара правостороння пневмонія – pravda.sos)

Але я лікувався вдома — виписали комплекс антибіотиків і противірусних препаратів.

Коли ви дізналися, що у вас підтверджений коронавірус, чи ви повідомляли про це людей, з ким ви контактували?

Я ні з ким не контактував. Ми всією сім’єю були на карантині. У нас не було взагалі ніякого спілкування з іншими. 

Ми той вірус могли підчепити або в магазині, або просто на вулиці. Наприклад, в супермаркеті: купивши якісь овочі чи просто використавши гроші. 

Ми дотримувались всіх правил карантину — були в масках і рукавицях, але вдома хочеш-не-хочеш ти мусиш гроші витягнути і кудись перекласти. Все одно може відбутися зараження.

 
Назар Савко: У нас всіх було дуже багато дурних захцянок, які практично в житті не потрібні, а основне — це здоров’я і твоя родина
фото з Facebook-сторінки назара

Коли ваші рідні лежали у лікарні, по скільки людей було у палатах?

У палатах переважно є по одній людині. 

Поки не було результатів ПЛР-тестів, маму поклали в палату разом з дружиною, оскільки вони з однієї сім’ї, зі схожими симптомами хвороби.

Чи могли ви провідувати родичів у лікарні?

Хворих не дозволяють провідувати. Можна тільки користуватись телефоном, дивлячись в їхні вікна, якщо є можливість. Мої лежали на другому поверсі, то можна було подивитися.

Все лікування безкоштовне, єдине — якщо є супутня хвороба і лікарня не має таких ліків, то потрібно купляти за свій кошт. Мама здавна хворіє на хворобу легень – альвеоліт, ліки для неї купляли самостійно.

Ви активно розповідаєте у своєму Facebook про перебіг хвороби у вашій сім’ї. Як відреагувала естрадна спільнота і ваші слухачі?

Кілька друзів до мене дзвонили, це було приємно. Правда, загалом небагато людей відкгукнулись. 

Зате у мене з’явилось багато хейтерів, які думають, що я піарюсь на хворобі.

Сфера культури найбільше постраждала під час карантину. Як ви це відчули на собі, скільки концертів довелося відмінити?

Все відмінили. Все, що планувалося, все відмінилося. Проте почався такий період, що називається творчий — щось написати, щось творити. Я написав декілька дитячих пісень і зараз створюємо мультики, у такому дистанційному форматі.

Я дуже хочу, щоб закінчилися ті карантинні перипетії — і ми з моїми учнями зустрілися всі віч-на-віч (Назар керує музичною студією "Джерело" pravda.sos).

 
Назар Савко про перебіг хвороби: В мене все пройшло порівняно легко

Що змінив коронавірус у вашому житті?

Мені здається, що життя буде інакшим після коронавірусу. 

Я дещо переосмислив. У нас всіх було дуже багато дурних захцянок, які практично в житті не потрібні, а основне — це здоров’я і твоя родина. 

Коли ти бачиш, що в родині трапляється щось таке, чого ніколи до тих пір ти не бачив, ти починаєш по-іншому ставитися до своїх близьких. 

Коли у вас все добре, то і в голові не виникають критичні думки. А коли ти бачиш якусь біду і що та біда може пошкодити, то зовсім по-іншому починаєш ставитися до родини, здоров’я й інших проблем.

Нам (українцям — pravda.sos) треба бути більш критичними до всього. Ми дуже безпечні, ми думаємо, що того всього (коронавірусу — pravda.sos) не існує, а насправді він є, і поки нас особисто не торкнеться, то ми в це не віримо.

Українцям треба спочатку помацати, а потім пересвідчитися. Вони стають на ті самі граблі, вони ніколи порад не слухають. Треба якось уникнути ставання на ті ж граблі. 

Тетяна Пляцок

Здійснено в межах проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government.



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Львівський композитор: У мене з'явилось багато хейтерів, які думають, що я піарюсь на хворобі
Цього разу своєю історією ділиться львівський композитор і виконавець Назар Савко. У травні вони з дружиною Надією перехворіли на COVID-19, а згодом госпіталізували і батьків Назара. 
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