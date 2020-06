Львівський композитор: У мене з'явилось багато хейтерів, які думають, що я піарюсь на хворобі

"Українська правда" продовжує цикл інтерв‘ю з українцями, які перехворіли коронавірусом, аби розповісти, як пандемія та карантин змінили їхнє життя, адже за кожним випадком інфікування COVID-19 – історія.

Цього разу своєю історією ділиться львівський композитор і виконавець Назар Савко. У травні вони з дружиною Надією перехворіли на COVID-19, а згодом госпіталізували і батьків Назара.

— В березні, коли Україна тільки запровадила карантин, чи думали ви, що коронавірус може торкнутися вашої родини?

— Ні. Я взагалі був атеїстом щодо "пропаганди" коронавірусу. Не вірив в нього.

Думав, що то щось знову хімічать. Конспірологічні всякі штучки зараз дуже популярні, вони мене також зачепили. Але на своїй сім’ї відчув, що існує таке явище як інфекційна пневмонія.

Спершу 4 травня дружина Надія сказала, що має сильну слабкість. Моментально підскочила температура до 38,8, вона злягла. Ми почали лікувати це як звичайний грип.

На 5-ий день я почав відчувати слабкість.

На 8-ий день захворіла моя мама Марія, ми разом живемо в одному будинку. У неї почалися схожі симптоми, і ми зрозуміли, що щось тут не те і пішли робити рентген і здавати аналізи.

В мами і дружини Наді виявили двостороннє запалення легень.

14 травня ми всі здали ПЛР-тести. Що дивно, Наді і мені підтвердили коронавірус, а моїй мамі ні, хоча симптоми у неї були такі ж як у мене і дружини.

Опісля на інфекційну пневмонію захворів і мій батько.

— Вас всіх госпіталізували в лікарню?

— Ми спочатку лікувалися вдома, але мамі і дружині ставало дедалі гірше — і їх поклали в 8-му лікарню (клінічна лікарня у Львові – pravda.sos).

— Як особисто ви перенесли хворобу?

— В мене все пройшло порівняно легко. Хоч досі тримається температура, але немає вже кашлю.

Коронавірус у мене супроводжувався кашлем постійним, досить довго болів правий бік (у Назара правостороння пневмонія – pravda.sos).

Але я лікувався вдома — виписали комплекс антибіотиків і противірусних препаратів.

— Коли ви дізналися, що у вас підтверджений коронавірус, чи ви повідомляли про це людей, з ким ви контактували?

— Я ні з ким не контактував. Ми всією сім’єю були на карантині. У нас не було взагалі ніякого спілкування з іншими.

Ми той вірус могли підчепити або в магазині, або просто на вулиці. Наприклад, в супермаркеті: купивши якісь овочі чи просто використавши гроші.

Ми дотримувались всіх правил карантину — були в масках і рукавицях, але вдома хочеш-не-хочеш ти мусиш гроші витягнути і кудись перекласти. Все одно може відбутися зараження.

— Коли ваші рідні лежали у лікарні, по скільки людей було у палатах?

— У палатах переважно є по одній людині.

Поки не було результатів ПЛР-тестів, маму поклали в палату разом з дружиною, оскільки вони з однієї сім’ї, зі схожими симптомами хвороби.

— Чи могли ви провідувати родичів у лікарні?

— Хворих не дозволяють провідувати. Можна тільки користуватись телефоном, дивлячись в їхні вікна, якщо є можливість. Мої лежали на другому поверсі, то можна було подивитися.

Все лікування безкоштовне, єдине — якщо є супутня хвороба і лікарня не має таких ліків, то потрібно купляти за свій кошт. Мама здавна хворіє на хворобу легень – альвеоліт, ліки для неї купляли самостійно.

— Ви активно розповідаєте у своєму Facebook про перебіг хвороби у вашій сім’ї. Як відреагувала естрадна спільнота і ваші слухачі?

— Кілька друзів до мене дзвонили, це було приємно. Правда, загалом небагато людей відкгукнулись.

Зате у мене з’явилось багато хейтерів, які думають, що я піарюсь на хворобі.

— Сфера культури найбільше постраждала під час карантину. Як ви це відчули на собі, скільки концертів довелося відмінити?

— Все відмінили. Все, що планувалося, все відмінилося. Проте почався такий період, що називається творчий — щось написати, щось творити. Я написав декілька дитячих пісень і зараз створюємо мультики, у такому дистанційному форматі.

Я дуже хочу, щоб закінчилися ті карантинні перипетії — і ми з моїми учнями зустрілися всі віч-на-віч (Назар керує музичною студією "Джерело" — pravda.sos).

— Що змінив коронавірус у вашому житті?

— Мені здається, що життя буде інакшим після коронавірусу.

Я дещо переосмислив. У нас всіх було дуже багато дурних захцянок, які практично в житті не потрібні, а основне — це здоров’я і твоя родина.

Коли ти бачиш, що в родині трапляється щось таке, чого ніколи до тих пір ти не бачив, ти починаєш по-іншому ставитися до своїх близьких.

Коли у вас все добре, то і в голові не виникають критичні думки. А коли ти бачиш якусь біду і що та біда може пошкодити, то зовсім по-іншому починаєш ставитися до родини, здоров’я й інших проблем.

Нам (українцям — pravda.sos) треба бути більш критичними до всього. Ми дуже безпечні, ми думаємо, що того всього (коронавірусу — pravda.sos) не існує, а насправді він є, і поки нас особисто не торкнеться, то ми в це не віримо.

Українцям треба спочатку помацати, а потім пересвідчитися. Вони стають на ті самі граблі, вони ніколи порад не слухають. Треба якось уникнути ставання на ті ж граблі.

Тетяна Пляцок

