Чи допоможе секс вилікувати коронавірус?

Твердження: Секс та оргазм лікують від коронавірусу, а також зменшують шанси інфікуватися вірусом COVID-19.

Деталі: У мережі інтернет активно розповсюджується інформація про те, що статеві втіхи лікують від коронавірусу та зупиняють його розповсюдження. Зокрема, популярний реп-виконавець 50 Cent на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram, що має більше 25 мільйонів підписників, опублікував світлину із підписом "Секс вбиває коронавірус". Публікація набрала понад 300 тисяч реакцій та поширень у інтернеті.

Згодом, допис аналогічного змісту розмістила у соціальній мережі Facebook народна обраниця від партії "Слуга народу" Ліза Богуцька.

"Якщо високі температури вбивають Корону, то народу необхідні регулярна баня, алкоголь і секс" — повідомила вона.

Із посиланням на допис польського лікаря українські засоби масової інформації почали писати про те, що регулярний оргазм допоможе подолати недугу.

Популярними стали і коментарі сексологів, які запевняють, що оргазм є профілактикою від COVID-19.

Спростування: Різні дослідження науковців говорять про те, що секс і справді корисний для здоров'я людини.

До прикладу, одне з досліджень засвідчує, що у людей, які займаються сексом 1-2 рази на тиждень, рівень імуноглобуліну А (IgA) на 30% вищий, ніж у сексуально неактивних чоловіків та жінок.

Імуноглобуліни, або антитіла, організм виробляє у відповідь на чужорідні речовини, в тому числі й віруси, аби нейтралізувати потенційно небезпечні з них.

Попри це, жодних науково доведених фактів, що статеві контакти або оргазм можуть допомогти вилікуватись від коронавірусу — не існує.

Зупинити розповсюдження пандемії COVID-19 секс також не здатен. Навпаки, сексуальні контакти з незнайомцями в період пандемії можуть збільшити ваші шанси інфікуватися коронавірусом.

Статевим шляхом вірус не передається, але секс здебільшого передбачає тісний контакт у закритому приміщенні, а це сприятливі умови для інфікування COVID-19. Тож науковці та лікарі радять на час пандемії обмежити коло контактів.

Але у разі, якщо обоє партнерів не мають симптомів коронавірусу та довгий час перебувають на самоізоляції, обмежень для статевих актів немає.

Директор управління охорони здоров'я Данії навіть порадив займатися сексом, бо це добре впливає на емоційний стан у період самоізоляції.

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