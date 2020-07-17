Ліки бразильского президента, обов’язкова вакцинація і вівці у абревіатурі COVID-19 — топ фейків тижня про коронавірус

Твердження: COVID-19 перекладається з латинської як "побачте капітуляцію овець".

У соціальних мережах шириться інформація, що, начебто, COVID-19 розшифровується як "побачте капітуляцію овець". За версієї творців фейку: "C = дивитись \ побачити, Ovid = вівці латинською, 19 = капітуляція".

Конспірологи запевняють, що така інтерпретація абревіатури є підтвердженням того, що люди повірили у "вигадану пандемію" і "віддали свою свободу".

У соціальних мережах шириться інформація, що, начебто, COVID-19 розшифровується як "побачте капітуляцію овець"

Спростування: Доктор Джонатан Волліс, експерт із латинської мови, заявив фактчекерам AFP, що це "безглуздя". Адже слово "вівці" латинською мовою буде "ovis", а не "ovid", як запевняють конспірологи. Крім того, за словами есперта, число 19, також не має нічого спільного зі значенням слова "капітуляція". Та й латинська буква "С" не означає слова "бачити".

До всього, за інформацією ВООЗ, COVID-19 розшифровується як "коронавірусна хвороба 2019 року".

Твердження: Гідроксихлорохін — дієвий від COVID-19.

Президент Бразилії Жаїр Болсонару, у якого підтвердили коронавірус, записав відео, в якому розповів, що почувався не дуже добре, але після прийому препарату з діючою речовиною гідроксихлорохін ситуація покращилася і нині він почувається краще. За інформацією ЗМІ, у Фейсбуці відео переглянуло понад 6 мільйонів людей; тисячі переглядів відео набрало в YouTube.

Спростування: Ефективність речовини гідроксихлорохін проти коронавірусу досі не доведена. Проект Fakepalm вже розповідав про препарат "Плаквеніл", в якому міститься гідроксихлорохін — його ефективність і досі не доведена. Препарат розрекламував президент США Дональд Трамп, назвавши його "однією з найбільш революційних речей в історії медицини".

Однак французькі дослідження вказали на той факт, що препарат не довів свою дієвість у випадках з важкохворими людьми.

У травні ВООЗ призупинила клінічні випробування гідроксихлорохіну в якості препарату від COVID-19 — вчені все ще не впевнені у його безпеці для пацієнтів.

Твердження: Коронавірус придумали, аби поділити людей на два табори — вакцинованих і невакцинованих.

Деталі. У мережі розповсюдили відео, в якому запевняють, що люди, які не скористаються вакциною, не матимуть жодних прав, а як доказ наводять цитату лікаря Комаровського, який каже, що "всі діти мають бути провакцинованими".

Спростування: Насправді Комаровський мав на увазі список вакцин, які потрібні українським школярам, і це не має нічого спільного безпосередньо із вакциною від COVID-19.

Твердження стосовно обов'язкової вакцинації не є достовірним, адже вакцина від коронавірусу досі перебуває у стадії розробки, а українські держслужбовці ще не розглядали питання стосовно обов'язковості вакцинації.

Проєкт FAKEPALM розвінчує фейки про COVID-19. Якщо ти зауважив сумнівну інформацію про коронавірус чи карантин, надішли її за адресою [email protected] — і ми обов’язково її перевіримо.





