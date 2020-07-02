Куди і коли зникне коронавірус?

Твердження: Вірус COVID-19 скоро зникне сам, а найкращий спосіб протистояти коронавірусу — ним перехворіти.

Деталі: Один із користувачів відеоплатформи Youtube розмістив відео, в якому запевняє, що коронавірус скоро зникне сам.

Це начебто довели італійські вчені. Медики решти світу таку позицію не підтримують, бо "їм це не вигідно".

Крім того, автор відео стверджує, що Всесвітня організація охорони здоров'я спеціально не проводить дослідження на наявність антитіл у людей, які перехворіли на COVID-19.

Це начебто потрібно ВООЗ для того, аби не показувати, що для подолання пандемії потрібно просто перехворіти на коронавірус.

"Майже 5 мільйонів людей вже спокійно вилікувались без всякої їхньої вакцини. Вилікувались! (....) Давайте всіх людей будемо досліджувати на наявність антитіл. А знаєте, чого такого дослідження не роблять? Тому, що скоріш за все може бути така ситуація, що найкращим способом відповідного протистояння коронавірусу — це перехворіння, і вироблення антитіл в самому організмі".

Насамкінець автор ще й запевняє, що у Сполучених Штатах зафіксовано 83 підтверджених випадки аутизму у дітей внаслідок вакцинації.

Відео набрало вже понад 200 тисяч переглядів, більшість з яких —українські користувачі відеохостингу.

Спростування: Італійські лікарі з міста Сан-Мартіно справді зробили припущення, що COVID-19 може зникнути ще до початку винайдення вакцини від вірусу.

За словами медиків, вірус став не такий агресивний, як був раніше. Тож інфікованих зі складними симптомами стає все менше. Але це лише припущення. Інші вчені і лікарі говорять про те, що боротьба з пандемією може тривати роками, і не погоджуються з такими висновками.

Також правда, що від коронавірусу вилікувалось близько 5 мільйонів людей, але автор відео не говорить про той факт, що водночас понад півмільйона людей померло від вірусу. Тож умисне інфікування може стати смертельно небезпечним експериментом.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що навіть наявність у людей, які перехворіли, антитіл до COVID-2019 не гарантує імунітету від вірусу.

Скільки часу здатні жити антитіла коронавірусу, і на скільки вони можуть забезпечити імунітет — однозначних відповідей на ці запитання ще немає.

Слова автора фейку щодо того, що у Сполучених Штатах є 83 підтверджених випадки аутизму внаслідок вакцинації — неправда.

За даними ВООЗ, між вакцинацією та розвитком аутизму немає жодного зв'язку.

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