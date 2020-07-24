Власниця шлюбної агенції: Люди побоюються вступати в стосунки, бо не знають, чи зможуть самі себе завтра забезпечувати і як виживатимуть

Одна з родоначальниць бізнесу шлюбних агенцій в Україні, Наталя Коваль створювала нові родини 23 роки поспіль. За цей час вона одружила щонайменше 160 пар.

Через пандемію бізнесвумен зазнала величезних збитків – кількість охочих починати нову родину впала у п’ять разів.

Аби врятуватися від банкрутства, жінка почала власноруч доставляти квіти, які її закордонні клієнти замовляють для українських жінок.

"Ми змінили бізнес-модель і намагалися влаштовувати онлайн-знайомства, але вони не зайшли. Це дуже дивно" – зізнається Наталя.

Як нова онлайн-реальність у часи економічної кризи відбила бажання людей починати нові стосунки, Наталя Коваль розповіла в інтерв’ю Українській правді SOS.

— Наталя, як ви прийшли до створення шлюбної агенції? Ваш чоловік теж іноземець, як і ваші клієнти?

— Ні, мій чоловік з Хмельницького, як і я. Я з ним знайома з 16-ти років, і якраз перед тим, як зануритися в цю справу, ми одружилися. Я працювала викладачкою англійської у виші, і коли він побачив, що я активно почала працювати з іноземцями, то швиденько зробив мені пропозицію руки та серця (посміхається).

23 роки вже я одружена і 23 роки займаюся улюбленою справою. Маємо з чоловіком трьох дітей.

Наталя Коваль: "Я не працюю із запитами "організуйте мені побачення, а я за це заплачу"

— Як змінився ваш бізнес та клієнти з того часу?

— Ця сфера сформувалася у середині 90-х, коли відкрилися кордони і підприємці з Америки збагнули, що на теренах збанкрутілого вже Радянського Союзу є величезна кількість гарних та освічених жінок.

З’явилися агенції, які збирали анкети дівчат, робили каталоги. Дівчата прагнули поїхати, бо за кордоном життя було краще. Хтось із цим працює, а хтось із цим живе.

— Тобто будь-яка криза в країні дає поштовх вашому бізнесу, бо місцеві чоловіки стають біднішими і попит на іноземців зростає?

— Але не криза під час коронавірусу. Ця найжорсткіша з усіх.

У 2004-му, наприклад, женихи приїздили сюди і вони разом із нашими дівчатами ходили на Майдан, вигукували: "Ющенко! Ющенко!"

У 2014-му в мене також були клієнти у місті, бо ніхто не перекривав міжнародний рух. А зараз… Люди зараз побоюються вступати в якісь стосунки, бо не знають, чи зможуть вони самі себе завтра забезпечувати і як виживатимуть.

— Але у вас є і дуже заможні клієнти, наскільки я зрозуміла.

— Так, є ті, у кого немає ніяких фінансових проблем. Але ж і вони не можуть приїхати, бо закриті кордони! Та все ж на наступному тижні приїздить один мій колишній клієнт, а тепер друг нашої родини з Норвегії. Каже: "Я вже не можу сидіти у цій Норвегії, беру друга і їду до Одеси".

— Яке з міст є більш популярним серед закордонних чоловіків – Одеса чи Київ?

— Для легкого флірту і легких стосунків більше популярна Одеса. Київ – відправна точка для серйозного пошуку нареченої. Харків і Дніпро теж популярні серед іноземних женихів.

— А чи з’явився серед вітчизняних дівчат більший попит на тих наречених, з країнами яких ми маємо зараз відкриті кордони? З Туреччиною, наприклад.

— У нас взагалі ані у березні, ані у квітні запитів від дівчат майже не було. Мабуть, їхня логіка спрацювала так, що, якщо кордони закриті, то і сенсу немає для знайомств.

Тому ми цей час використовуємо для перезавантаження бізнесу і фокусуванні клієнтів на власній цінності, адже в очах більшості сваха – це якась жінка за 50 років, яка сидить така вся десь на кухні, має купу контактів і знайомить людей.

— Вам не подобається, коли вас називають свахою?

— Це вже архаїчне поняття, тому я позиціоную себе як метчмейкерка – у перекладі з англійської це професіоналка, яка допомагає людям познайомитися із метою створення сім'ї.

Метчмейкерка – це і психологиня-практик, і персональна порадниця зі створення стосунків, і знавчиня різних культур і менталітетів, і організаторка-координаторка зустрічей, і коуч зростання особистості – гід у океані стосунків. Я прагну донести роль і цінність цієї сучасної професії до українського суспільства.

Люди гадають, що засновниця шлюбної агенції – це якась работорговка, яка заправляє великим капіталом. Але це лише одна з ланок цього бізнесу, а загалом їх п’ять.

Перша – це великі сайти, де спілкуються самотні люди. Самотній – не значить не одружений, 90% там якраз одружених чоловіків, яким нема з ким поспілкуватися. Тож, засновники таких сайтів винаймають перекладачів та дівчат, платять їм гроші, і перекладачі за них спілкуються з іноземцями, нерідко використовуючи НЛП-практики.

Іноземці там платять майже за кожен клік. І біда в тому, що всі інші представники нашого бізнесу в очах суспільства сприймаються як ця ланка.

Друга ланка – це сайти з членськими внесками. На цих сайтах і у жінок, і у чоловіків також є великий шанс залишитися без грошенят.

Наталя Коваль: "Ми створюємо дуже чіткий договір про послуги з нашими клієнтами"

— І у жінок також? Через що?

— Наших жінок "розводять". Охота на слов’янських жінок віком за 40 років – це цілий бізнес там у Нігерії. Вони пишуть жінкам, створюють лавсторі, представляються військовими чи лікарями.

Деякі пані навіть беруть кредити, аби "допомогти" таким хлопцям, бо вони "у скруті". Жінкам не вистачає уваги, вони ладні останнє віддати, бо "у нас із ним кохання".

— Як гадаєте, чому це спрацьовує?

— Розумієте, світ дуже самотній. І багато людей в ньому почуваються одиноко. Зустріти свою справжню любов – це майже фантастика. І тим паче на замовлення.

— А чи побільшало у вас запитів на фоні пандемії саме від закордонних чоловіків?

— Ні. Все впало разів у п'ять.

— Можливо, всі вдалися до сайтів знайомств на кшталт Тіндеру, замість того, щоб із вами мати справу?

— Вони ж не можуть зустрічатися у тіндерах! Гадаю, там теж певне затишшя. Різноманітні мобільні додатки, до речі, це третя ланка в нашому бізнесі. І навіть, кажуть, у порноіндустрії проблеми, бо вони не могли створювати новий контент, брали у всіх тести на COVID-19, і тільки після цього знімали.

— А ви вже здавали тест на COVID-19?

— Нещодавно була у якості експертка на двох різних телеканалах, і в мене там напередодні ефірів брали тест. Я двічі протестована негативно.

— Похвально і дуже відповідально з боку колег.

— Так, на одному каналі брали безпосередньо перед початком зйомки, а на іншому за кілька днів до. І телеканали самі оплачували ці тести.

— Які топ-3 країни за популярністю у наших дівчат, куди вони б хотіли переїхати після заміжжя?

— Америка та Канада точно, країни західної Європи, особливо Швейцарія.

— А ваші клієнти звідки?

— Америка, Канада та Великобританія здебільшого. Є ще Німеччина та Франція, але там величезні особливості менталітету, через які наші дівчата вважають німців та французів скупими.

Зараз дуже активізувалися китайці. Однак наші жінки не сприймають їх як потенційних наречених. З одного боку, китайці не симпатичні для наших дівчат, а з іншого – дівчата не можуть звикнути до думки, що китайці стали заможними.

Їм здається, що це все ще ті китайці, яких вони вчили кашу варити у гуртожитках. А ці китайці вже самі кашу варять для всього світу (посміхається).

— Коли розраховуєте, що все відновиться на докарантинному рівні?

— Кращий варіант знайомства для чоловіків – це тури в іншу країну, щоб побачити потенційних наречених наживо. Сподіваємось, такі тури відновляться у вересні.

Але є і особливість таких турів – чоловіки втрачають голову, коли бачать відразу цілу купу гарних жінок і вже не можуть визначитися, чого вони хочуть.

Тури – це четверта ланка в нашій сфері. А ми, метчмейкери, це п’ята, найсерйозніша ланка, яка справді допомагає людям створити сім'ю.

Наталя Коваль: "Метчмейкерка – це і психологиня-практик, і персональна порадниця зі створення стосунків, і знавчиня різних культур і менталітетів, і організаторка-координаторка зустрічей, і коуч зростання особистості "

— Яку відповідальність несе метчмейкер у своїй роботі?

— Ми створюємо дуже чіткий договір про послуги з нашими клієнтами, і чоловіками, і жінками, перевіряємо всю можливу інформацію про людей, ведемо перемовини та довгі співбесіди з кожним та кожною, хто звертається по наші послуги, відповідаємо за репутацію зустрічі, за те, щоб і жінка, і чоловік досягли своєї мети створити стосунки.

— Ви по-білому працюєте?

— Так, я ФОП, все йде через систему оплати на сайті, є публічна оферта. Платіжні системи активно моніторять нашу сферу. Мій гонорар розбито на дві частини: перша – за організацію процесу знайомства, а друга оплачується тільки якщо пара одружується.

Я не працюю із запитами "організуйте мені побачення, а я за це заплачу". У людини має бути мета створити сім'ю, і це не одне побачення, а ціла продумана стратегія пошуку.

Тетяна Мерцалова