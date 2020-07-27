Білл Гейтс планує другу хвилю коронавірусу?

Марина АнсіфороваMarina Ansiforova
Понеділок, 27 липня 2020, 13:10

Твердження: Білл Гейтс відкрито говорить про свої плани —   організувати "другу хвилю" пандемії COVID-19.

Деталі: Майже 830 тис. переглядів у YouTube набрало відео користувача Vlad Freedom "Вся правда про вірус". 

У ньому йдеться про те, що Білл Гейтс повідомив про свої плани розпочати другу хвилю коронавірусу, тому людям треба "триматися разом у молитві та медитації". 

Спростування: На підтвердження своїх слів користувач наводить цитату Білла Гейтса стосовно можливого настання другої хвилі пандемії: "Декілька країн, які майже повністю уникли пандемії, такі як Тайвань, Нова Зеландія і Австралія, вони використовували свій досвід, підготувалися, що дозволило їм рухатися набагато швидше. Тому ми маємо підготуватися до другої хвилі вірусу, яка, я б сказав, цього разу приверне увагу". 

Щоправда, мільярдер не зазначив, що саме він якимось чином планує чи курує  другу хвилю пандемії. Натомість — йшлося про те, що США у боротьбі з пандемією не вжили таких заходів, які вжили перелічені вище країни.

Наприклад, Тайвань інтегрував дані національного медичного страхування в базу даних міграційної і митної служб,  а це дозволило медикам виявляти потенційних переносників вірусу. 

Друга хвиля пандемії є вірогідною, зокрема в Україні,  але  наразі немає жодних підстав припускати, що за кількістю інфікованих вона буде більшою, ніж перша. Найголовніше завдання зараз, кажуть у Єврокомісії, —   переривати ланцюги поширення хвороби, аби уникнути подальших жорстких карантинних обмежень. 

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Білл Гейтс планує другу хвилю коронавірусу?
Друга хвиля пандемії є вірогідною, зокрема в Україні, але наразі немає жодних підстав припускати, що за кількістю інфікованих вона буде більшою, ніж перша.
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