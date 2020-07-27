Твердження: Білл Гейтс відкрито говорить про свої плани — організувати "другу хвилю" пандемії COVID-19.

Деталі: Майже 830 тис. переглядів у YouTube набрало відео користувача Vlad Freedom "Вся правда про вірус".

У ньому йдеться про те, що Білл Гейтс повідомив про свої плани розпочати другу хвилю коронавірусу, тому людям треба "триматися разом у молитві та медитації".

Спростування: На підтвердження своїх слів користувач наводить цитату Білла Гейтса стосовно можливого настання другої хвилі пандемії: "Декілька країн, які майже повністю уникли пандемії, такі як Тайвань, Нова Зеландія і Австралія, вони використовували свій досвід, підготувалися, що дозволило їм рухатися набагато швидше. Тому ми маємо підготуватися до другої хвилі вірусу, яка, я б сказав, цього разу приверне увагу".

Щоправда, мільярдер не зазначив, що саме він якимось чином планує чи курує другу хвилю пандемії. Натомість — йшлося про те, що США у боротьбі з пандемією не вжили таких заходів, які вжили перелічені вище країни.

Наприклад, Тайвань інтегрував дані національного медичного страхування в базу даних міграційної і митної служб, а це дозволило медикам виявляти потенційних переносників вірусу.

Друга хвиля пандемії є вірогідною, зокрема в Україні, але наразі немає жодних підстав припускати, що за кількістю інфікованих вона буде більшою, ніж перша. Найголовніше завдання зараз, кажуть у Єврокомісії, — переривати ланцюги поширення хвороби, аби уникнути подальших жорстких карантинних обмежень.

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