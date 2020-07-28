Чому кадри з Олімпіади-2012 не доводять запланованість коронавірусу?

Валерія ІвановаВалерія Іванова
Вівторок, 28 липня 2020, 06:00

Твердження: Кадри з відкриття Олімпіади-2012 у Британії доводять, що пандемія коронавірусу була запланована.

Деталі: У мережі Фейсбук поширюється  інформація, що нібито Олімпіада-2012, яка проходила у Великій Британії, була доказом того, що коронавірус спланований "тіньовим урядом". 

Автори дописів додають скріншоти з відео відкриття Олімпіади у Британії, де зображені лікарі, які танцюють навколо пустих ліжок, а над ними висить опудало смерті.

Це, на думку авторів, доводить, що пандемія COVID-19 була запланована.

 
"У мережі Фейсбук поширюється  інформація, що нібито Олімпіада-2012, яка проходила у Великій Британії, була доказом того, що коронавірус спланований "тіньовим урядом".

Спростування: Насправді один із виступів під час відкриття Олімпійських ігор 2012 року був одою британській літературі і Національній службі здоров’я Британії, яких дуже поважають у країні. 

У виставі брали участь герої та відомі лиходії з англійської дитячої літератури, а також сотні медсестер, які танцювали навколо лікарняних ліжок. 

Фігура, що символізує "смерть" у виставі це лорд Волдеморт,  головний антагоніст Гаррі Поттера відомої британської письменниці Джоан Роулінг. 

Жодного відношення до пандемії коронавірусу цей виступ не має. 

Ця вистава, згідно з даними олімпійського посібника, відзначає "два найбільших досягнення Великобританії: її дивовижний масив дитячої літератури та Національну службу охорони здоров’я".

Крім того, пандемія не могла бути запланована, бо десятки незалежних один від одного дослідницьких інститутів довели, що вірус COVID-19 виник внаслідок природної мутації. 

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