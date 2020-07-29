Фамотидин — черговий препарат, що не лікує коронавірус?

Марина АнсіфороваMarina Ansiforova
Середа, 29 липня 2020, 12:10

Твердження: Препарат "Фамотидин" може вилікувати від COVID-19.

Деталі: У світі точаться суперечки, чи дійсно препарат, який був створений проти печії, ефективний проти коронавірусної хвороби на ранніх її стадіях та в якості профілактичного засобу проти вірусу. 

Спростування: Дослідження показали, що препарат проявив деяку дієвість у лікуванні хворих COVID-19: в рамках експерименту десяти інфікованим давали "Фамотидин" у високих дозах, після чого пацієнти повідомляли, що почуваються краще.  Окрім цього, учасники експерименту вказали на хорошу переносимість цього препарату. 

Однак дане дослідження не можна вважати авторитетним через невелику кількість респондентів, які в ньому брали участь.  

Більш раннє дослідження Колумбійського університету показало, що препарат від печії може вдвічі знизити смертність від ускладнень, пов’язаних із коронавірусом.

Попередні висновки учених вказали на ймовірність того, що пацієнти, які приймали "Фамотидин" під час лікування COVID-19, виживуть, в два рази вища, ніж у інших.

Однак не було доведено, що такі цифри — результат прийому саме "Фамотидину". 

Натомість попереднє дослідження на bioRxiv.org. показало, що препарат не має прямої противірусної активності, таким чином це доводить, що ліки не можуть попередити появу вірусу. 

Комп’ютерне моделювання показувало, що теоретично "Фамотидин" може приєднуватися до білків коронавірусу та стримувати вірусні ферменти, однак застосування препарату через таку гіпотезу не є виправданим. 

Якщо у вас є історія про те, як COVID-19 та карантин змінили ваше життя, напишіть нам листа із темою "Моя історія" на sos.pravda007@gmail.com 



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