Мене вразило, що у сусідній палаті лежали медсестри, які працювали у цьому відділенні — депутат міськради Івано-Франківська, який перехворів на COVID-19

Степан Руднянин — депутат Івано-Франківської міської ради. У червні разом з дружиною перехворів на коронавірус — три тижні провів у обласній клінічній лікарні міста і ще два довелось лікуватися вдома.

Дружина Степана самоізолювалась, а дітей подружжя відправило до бабусі та дідуся.

Про перебіг захворювання, ставлення до карантинних обмежень та відновлення після госпіталізації Степан Руднянин розповів "Українській правді SOS".

— Коли і з якими симптомами ви звернулися до лікаря?

— Симптоматика в мене була класична. Субота вечір, 13 червня, піднялася температура до 38,2. На ніч випив парацетамол, відповідно, трохи температура спала. У неділю температура трималася 37,5 орієнтовно, в понеділок вже фактично не було температури, але було ослаблення організму. У вівторок, перед тим, як йти на роботу, поїхав зробити ПЛР-тест.

Ургентно через приймальне відділення мене направили на комп’ютерну томографію легень, де було виявлено запалення. Мене госпіталізували.

— Ви контактували з сімейним лікарем чи самостійно приїхали у медзаклад?

— Я сам проявив ініціативу, без звернення до сімейного лікаря.

— Ви були готові до того, що вас одразу госпіталізують?

— Ні, не був готовий. Але була симптоматика, явне запалення, тому було без сумнівів (що треба лягати у лікарню — Pravda SOS).

Аналогічно моя дружина і діти пройшли ПЛР-тестування. Слава Богу, що в дітей були негативні результати, проте в дружини був позитивний. Їй також зробили комп’ютерну томографію — легені, на щастя, були чисті, тому дружину відправили на самоізоляцію додому і виписали медикаменти для приймання.

— Чи змогли ізолювати дітей від дружини?

— Так, ми, на щастя, змогли ізолювати (їх — ред.) до бабусь і дідусів.

— Як проходило ваше лікування?

— Воно тривало приблизно до трьох тижнів. Я вдячний лікарям. У мене захворювання пройшло відносно нормально, без серйозних ускладнень. Єдине, що дало ускладнення на легені — запалення.

Лікували антибіотиками, гепатопротекторами (лікарськими препаратами, які підвищують стійкість печінки до впливу патологічних факторів та відновлюють її функції при різних ушкодженнях — Pravda SOS), препаратами для розрідження крові, для підтримки серця, вітамінними комплексами.

Через тиждень-півтора зробили повторну томографію легень, яка знову показала запалення. Тоді ж зробили повторний ПЛР, який знову був позитивним.

Загалом ще двічі мені робили ПЛР-тести, які були негативні, останній перед випискою з лікарні.

— Щодо перебігу вашої хвороби. Із симптомів була лише підвищена температура?

— Була температура, був кашель та класичне запалення легень.

Степан Руднянин: "Я своїм прикладом спілкування людям доношу, що не варто легковажити"

— Які емоції у вас виникали, коли ви перебували у лікарні? Що було складно?

— Емоційно було, напевно, складно в перший день, особливо в першу ніч. Коли ти не знаєш, що це таке і як з цим боротися. Багато чого переосмислюється в такі моменти.

Але потім вже, як заведено, звиклося — людина може пристосуватися до будь-якої ситуації. Звичайно, хотілося швидкого одужання...

— Яка реакція у співробітників та колег на ваше інфікування?

— Я всім перетелефонував. Співробітники пішли здати ПЛР-тести, знайомі, з якими я контактував протягом останнього тижня, також були попереджені.

Були такі з мого оточення один-двоє, які дійсно сказали, що в них підтвердився коронавірус. У всіх інших — негативний результат. Переживали, звичайно, всі.

— Як ви почуваєтесь зараз, чи є наслідки перенесення хвороби?

— Зараз я вже почуваюся нормально. Останній тиждень-два відновлюю вранішні пробіжки.

Мене виписали в перших числах липня, але перші два тижні я ще був на ізоляції вдома, приймав таблетовані медикаменти і відверто була слабкість організму.

— Як перенесла хворобу ваша дружина?

— У моєї дружини була сильна слабкість організму, яка призводила до запаморочення. Ледь не втрата свідомості. Хоч з легенями все добре. Зараз дружина почувається добре.

Ми вже відійшли разом від хвороби і перебуваємо з дітьми. Окрім останніх ПЛР-тестів, коли ми одужали, то здавали двічі ІФА-тести. Перший ІФА-тест показав, що антитіл у нас незначна кількість, зараз вже більше виробилось.

Чим небезпечний цей вірус — він непередбачуваний, він сприяє тромбоутворенню, може дати на будь-які органи ускладнення.

— У нас в країні досі багато людей, які не вірять в COVID-19. Ви, як депутат міськради, чи спілкувалися зі своїми виборцями після того, як перехворіли — інформували про коронавірус і важливість дотримання карантинних обмежень?

— Я б не сказав, що не вірять, напевне, вже змирилися. Побутує думка, що всі мають перехворіти, головне, щоб не одночасно.

Звичайно, я спілкувався. Була можливість і на ефірі спілкуватися й розказати свою історію, доносив важливість дотримання санітарних вимог.

Люди реагують подвійно — багато хто ставиться дуже скептично; і наводять статистику, від яких інших хвороб помирають більше…

Я своїм прикладом засвідчую те, що дійсно пандемія існує, вірус існує, і наразі вакцини від нього немає. Тут все залежить від організму і від дотримання вимог (карантинних — Pravda SOS).

Я був у лікарні і бачив людей, які, наприклад, сьогодні нормально, а наступного дня вже на кисневих масках. Мене вразило, що у сусідній палаті лежали медсестри, які працювали у цьому відділенні (де хворі з COVID-19 — Pravda SOS). Тобто люди, які виконували свою роботу, також перехворіли і змушені були бути на ізоляції і на лікуванні.

Я своїм прикладом спілкування людям доношу, що не варто легковажити.

— Чи змінилося особисто ваше ставлення до коронавірусу перед тим, як ви перехворіли і після?

— Не можу сказати, що кардинально змінилося. Я не вважав, що це світова афера.

Особисто я розумію, що те, що я вже перехворів — за результатами ІФА-тестів, є вироблені антитіла — то на деякий період я маю тимчасовий захист.

Прикро визнавати те, що люди змучились від карантинних обмежень. Зараз йдуть масові послаблення, в той час, коли навпаки в нас зростає кількість захворювань. Люди хочуть виходити з карантину.

Тетяна Пляцок