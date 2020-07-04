Пророча фреска, ліки з цвіллю та картки від карантину: тижневий дайджест фейків про коронавірус

Валерія ІвановаВалерія Іванова, Марина АнсіфороваMarina Ansiforova
Субота, 4 липня 2020, 06:00

Твердження: У США видають спеціальні картки від Департаменту юстиції, які дозволяють бути у громадських місцях без маски.

Деталі:  Американські медіа розповіли, що в соціальних мережах розповсюджується фейк про існування спеціальних карток, нібито погоджених Департаментом юстиції, які дозволяють людям бувати у громадських місцях без масок.

Медіа наводять історію С'юзан Даймонд, яка стверджувала, що одна із клієнток в місті Лос-Гатос штату Каліфорнія зайшла до її магазину без маски, тому Сюзан попросила жінку вийти. Через якийсь час клієнтка повернулася до магазину, показуючи картку, яка начебто дозволяє знаходитися у магазині без маски. 

Спростування: Департамент юстиції спростував свою причетність до таких карток. Медійники також зв'язалися із Департаментом охорони здоров'я Каліфорнії, де теж підтвердили, що не видають жодних карток, які б звільняли від носіння масок. 

Водночас у державному органі зазначили, що у масочного режиму є низка винятків, зокрема: діти віком до двох років та люди зі станом здоров'я, за якого носіння маски становить небезпеку, а також ті, хто спілкується з людьми з серйозними вадами слуху.

 

Твердження: Ліки з бактеріями та цвіллю допомагають від COVID-19.

Деталі: В Гані лікарі нелегально продавали людям ліки, які начебто здатні вилікувати коронавірус. 

Спростування: Журналіст-розслідувач BBC Анас Аремеяу Анас зв'язався з "лікарями" та придбав три пляшки. Пізніше горе-ескулапи додатково намагалися збути журналісту таких "препаратів" ще на 25 тисяч доларів. 

Управління стандартизації Гани заявило, що такі ліки є незареєстрованими, і виявило у їхньому вмісті шкідливий рівень бактерій та цвілі. 

На сьогодні офіційних ліків, які могли б вилікувати вірус, не існує.  Вакцина від COVID-19 знаходиться у стадії розробки. 

 

Твердження: Фреска з Денверу створена у 1994 році, передбачила COVID-19, а отже пандемія була запланована.

Деталі: Користувачі соціальної мережі Фейсбук розповсюджують світлину, на якій зображено дітей у медичних масках з прапорами різних країн.  Автори дописів стверджують, що ця фреска з аеропорту Денвера створена у 1994 році. Це, за їх словами, доводить, що пандемія коронавірусу була спланована. 

 
Автори дописів стверджують, що ця фреска з аеропорту Денвера створена у 1994 році. Це, за їх словами, доводить, що пандемія коронавірусу була спланована. 

Спростування: Насправді в аеропорту Денвера немає такої фрески. Більше того, це взагалі не фреска, а картина  філіппінського митця Кристіана Тринідаду. Ілюстрація була намальована ним у лютому 2020-го року, під час пандемії коронавірусу.  

Крім того, пандемія COVID-19 не могла бути спланована, бо немає жодного наукового доказу, що вірус має штучне походження. 

Дослідження вже не однієї команди вчених, які працюють над вивченням нового вірусу, показали, що вірус має природне, а не штучне походження.   

Проєкт FAKEPALM розвінчує фейки про COVID-19. Якщо ти зауважив сумнівну інформацію про коронавірус чи карантин, надішли її за адресою sos.pravda007@gmail.com і ми обов’язково її перевіримо.   



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