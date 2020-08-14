Цілющі огірки, лимони і манго, а також вражаючі результати розтину — топ фейків тижня

Твердження: Продукти із високим вмістом лугів можуть побороти коронавірус.

Деталі: Мережею Фейсбук ширяться дописи з посиланням на дослідження Journal of Virology (видання, що спеціалізується на мікробіології), у якому стверджується, що коронавірус має pH (міра кислотності — Fakepalm) від 5,5 до 8,5, і щоб його побороти, варто вживати продукти із вищим вмістом лугів.

Далі в дописі наводяться pH начебто цілющих продуктів, як-от: лимон (9,9), лайм (8,2), часник (13,2), манго (8,7), ананас (12,7), апельсин (9,2).

Спростування: pH — це міра кислотності водних розчинів, а оскільки вірус таким не є, відповідно, рівня pH він не має.

За словами лікарів, вживання продуктів із високим рівнем кислотності не може змінити рівень pH в організмі людини, адже цей баланс організм регулює самостійно.

Крім того, автори фейку наводили ще й хибні показники рівня pH у продуктів — насправді у лимона та лайма рівень pH — 1,8-2,6, у апельсина — 3-4, у манго — 5,8-6.

Твердження: У Німеччині під час розтину тіл померлих від COVID-19 не виявили слідів коронавірусу.

Деталі: У соцмережах із посиланням на статтю в німецькому виданні Süddeutsche Zeitung з'явилася інформація про те, що під час розтину тіл людей, які померли від ускладнень коронавірусної хвороби, не виявили слідів вірусу.

У дописі це називають "світовим скандалом", додаючи, що у померлих "не виявили слідів навіть пневмонії".

Спростування: У статті німецького видання, на яку посилаються автори фейку, не йшлося про те, що в тілах не було слідів коронавірусу.

Навпаки, за словами німецьких патологоанатомів, — більшість померлих окрім коронавірусу мали ще й супутні захворювання: діабет, судинні хвороби.

Із 65 летальних випадків, зазначено у статті, 61 стався саме через коронавірус.

Твердження: Вживання огірків допомагає вилікувати коронавірус.

Деталі: Соцмережами шириться дезінформація із зображенням китайського вченого Сунь Давень, де стверджується, що начебто його дослідження показало, що огірки є одним із найсильніших засобів боротьби проти коронавірусної хвороби.

Автори фейку також запевняють, що регулярне вживання огірків, завдяки високому вмісту антиоксидантів, допоможе боротися з пандемією.

Анонімний автор рекомендує вживати 100 грамів огірків натщесерце щоранку.

Спростування: Немає підтверджень, що Сунь Давень здійснював дослідження, прямо чи опосередковано пов'язане з огірками.

Щоб убезпечити себе від пандемії, ВООЗ рекомендує збалансовано харчуватися, зокрема вживати достатню щоденну кількість свіжих овочів.

Нині єдиним дослідженням, яке показало позитивні властивості огірка, є звіт на medRxiv.

У ньому вказано, що щоденне вживання капусти й огірків може знизити смертність від вірусу на 13,6%. Однак це лише попередні результати дослідження, яке проводили не клінічним, а статистичним шляхом.

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