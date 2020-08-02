Третього резня в Україні провели понад 45 тисяч закупівель для боротьби з COVID-19. Щодня їхня кількість зростає.

Аналіз усіх цих закупівель потребує часу і зусиль.

Саме тому проєкт DOZORRO та Українська правда за підтримки фонду розвитку ЗМІ в США створили аналітичний інструмент, який дозволяє у декілька кліків знайти всю потрібну інформацію про закупівлі для боротьби з COVID-19.

Іван Лахтіонов пояснює, як ним користуватися.

Наша країна, як і низка інших у світі, була не готова до зустрічі з COVID-19. Попри це, народні депутати досить швидко зреагували на небезпеку, що насувалася. У березні за допомогою спеціального Закону закупівлі для боротьби з COVID-19 вивели з під дії Закону "Про публічні закупівлі".

З цього моменту товари і послуги для боротьби з коронавірусом, визначені у спеціальному переліку Кабміну, можна купувати без тендеру. Проте обов’язковим лишили звітування, тобто публікацію інформації в електронній системі закупівель Prozorro. Отже, державна установа, яка вирішила щось придбати для боротьби з COVID-19, має оприлюднити технічні характеристики того, що планує купити, а після укладення відповідного договору — оприлюднити і сам договір.

Станом на сьогодні таких закупівель існує більше 45 тисяч. А вартість укладених за ними договорів становить понад 5 мільярдів гривень. Витрати колосальні, і щоб їх проаналізувати, необхідно чимало часу.

Саме тому команда DOZORRO у співпраці з Українською правдою запустили інструмент для швидкого аналізу антикоронавірусних закупівель у Prozorro — Закупівлі Prozorro COVID-19. Це інтерактивний інструмент аналітики, який збирає, візуалізує і допомагає обробляти дані про публічні закупівлі для боротьби з COVID-19.

За допомогою нього можна досліджувати закупівлі за різними параметрами: географією, у різні проміжки часу, за певними групами товарів і навіть за конкретним замовником (покупцем) або постачальником (продавцем).

Стежити за закупівлями для боротьби з коронавірусом важливо, адже часто під виглядом справді необхідного намагаються купити не лише те, що передбачено постановою Кабміну.

Серед таких закупівель часто можна помітити доволі дивні, не пов’язані з коронавірусом. Наприклад, нещодавно ми спостерігали закупівлі дорогих камер в Києві і м’яких меблів для одеської лікарні.Окрім цього, часто, а ще й в умовах тотального дефіциту товарів, трапляються завищені ціни на ті чи інші товари.

Сподіваємося, що інструмент стане в пригоді не лише журналістам, а й небайдужим громадянам, які зможуть дуже легко знайти необхідну інформацію за допомогою кількох кліків. Пояснюємо, як із ним працювати.

Коли перейдете за посиланням, насамперед вгорі ви побачите фільтри: рік-місяць, класифікація CPV (Єдиний закупівельний словник), покупець тощо. Завдяки ним можна керувати пошуком. Якщо ви не відбираєте необхідні параметри за допомогою фільтрів, інструмент відображає загальну інформацію щодо закупівель усіх груп товарів і послуг усіма замовниками.

Крім того, ми винесли окремим фільтром закупівлі 240 лікарень, які МОЗ визначило опорними для госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Якщо обрати їх, усі графіки та показники перебудуються саме під опорні лікарні — і можна буде проаналізувати все, що вони купували для боротьби з COVID-19 через Prozorro.

Одразу під фільтрами розташовані два важливі показники — вартість договорів у гривнях і кількість проведених процедур.

Нижче можна побачити карту, яка показує розподіл витрачених коштів за областями. Якщо натиснути на область, то всі інші показники і графіки перелаштуються на закупівлі саме цієї області. До речі, темніший колір області на карті означає більшу вартість укладених договорів.

Якщо опуститися нижче, можна побачити інфографіку з категоріями товарів, наприклад "медичне обладнання" і "фармацевтичні товари". Вона показує, що саме закуповували за процедурою COVID-19. Розподіл відбувається за CPV-кодами закупівель — чим більший блок, тим більша вартість договорів, укладених на закупівлі цієї групи товарів.

Під блоком категорії товарів розташований рейтинг покупців та продавців. Він показує, хто найбільше закуповував і хто найбільше продавав за обраними відборами (те, що ви обрали в фільтрах).

Ще нижче розташовано два графіки, які показують зв’язки.

Графік згори — пари покупців і продавців, які мають найбільше спільних закупівель. Чим темніший колір квадрата, який показує зв’язки між ними — тим на більшу суму укладено договір. Графік праворуч показує, хто що у кого найчастіше купував. Ці два графіки покажуть "найтепліші" відносини між замовниками та учасниками та дозволять схематично побачити зв’язки контрагентів.

І на завершення — таблиця обраних лотів (закупівель), яка буде трансформована відповідно до ваших попередніх відборів. Вона покаже саме ті закупівлі, які підпадають під ваші критерії дослідження та попередні відбори. З цієї таблиці можна також вивантажити дані в форматі EXCEL, щоб провести глибший аналіз вручну. Для цього у верхньому правому кутку таблиці необхідно натиснути відповідне посилання. Після цього ви зможете аналізувати закупівлі та робити висновки щодо їх ефективності.

Іван Лахтіонов, директор програми інноваційних проєктів Transparency International Ukraine