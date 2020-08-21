Новий смертельний вірус, пробірки для COVID-19 та російська вакцина — топ фейків тижня про COVID-19

Твердження: У Китаї спалах нового смертельного вірусу, схожого на коронавірус.

Деталі: У соціальній мережі Інстаграм користувачі поширюють новину про те, що у Китаї начебто виявили новий вірус, яким уже інфікувались більше 60 людей, семеро із них— померли.

За словами авторів фейку, вірус має назву SFTS, а його симптоми дуже схожі на коронавірус: кашель, висока температура, зменшення кількості лейкоцитів у крові.

Спростування: Вірус під назвою SFTS і справді існує, але він не новий, а виявлений у Китаї ще в 2009 році. Переносниками є деякі види кліщів. Крім того, він може передаватися через кров або слизову від хворої людини до здорової.

Вірус не входить у родину коронавірусів і не передається повітряно-крапельним шляхом.

За десяток років з часу його виявлення не з’явилося жодних даних про глобальну небезпеку цього вірусу.

Твердження: Україна закупить російську вакцину від коронавірусу через Ізраїль.

Деталі: Користувачі соціальної мережі Фейсбук розповсюджують картинку, на якій стверджують, що Україна через Ізраїль закупить вакцину російського виробництва.

Спростування: Насправді Ізраїль не закуповував у Росії вакцину від коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я Ізраїлю Юлія Едельштейн заявила: "Якщо ізраїльські спеціалісти переконаються у тому, що це серйозний продукт, ми намагатимемося розпочати перемовини" .

Тобто офіційний Ізраїль тільки планує почати перемовини, і тільки в тому випадку, якщо ізраїльські експерти переконаються у дієвості вакцини.

Російська вакцина не пройшла третю стадію клінічних випробувань, тож у її безпечності і ефективності фахівці сумніваються.

Володимир Зеленський і справді провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху щодо закупки вакцини від COVID-19. Але мова йшла саме про вакцину ізраїльського виробництва, а не російського.

Твердження: Тести на коронавірус були виготовлені ще до того, як почалась пандемія коронавірусу.

Деталі: На відеоплатформі Youtube набирає популярності відео, у якому йдеться про те, що пандемія була запланована.

На підтвердження цьому авторка відео демонструє світлини тестів на коронавірус компанії Copan, які нібито виготовлені у червні 2019-го року, коли пандемії коронавірусу ще не було.

Спростування: Насправді ця інформація не відповідає дійсності, бо фірма Copan не виробляє тести на коронавірус.

Компанія продає комплекти для забору матеріалів під час проведення лабораторних досліджень. До прикладу, пробірки та інше.

Вони є універсальними для проведення різних видів тестів, на різні віруси та хвороби.

Під час тестування на COVID-19 за допомогою ватної палички у пацієнта беруть з глотки пробу слини, переносять паличку у пробірку і відправляють її у лабораторію.

Ці пробірки і спеціальні палички, які і демонструє авторка відео, використовуються вже багато років для забору матеріалів під час проведення різних тестів.

Проєкт FAKEPALM розвінчує фейки про COVID-19. Якщо ти зауважив сумнівну інформацію про коронавірус чи карантин, надішли її за адресою sos.pravda007@gmail.com — і ми обов’язково її перевіримо.