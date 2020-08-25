Чому вакцина Білла Гейтса не викликає безпліддя? 

Валерія ІвановаВалерія Іванова
Вівторок, 25 серпня 2020, 16:01

Твердження: Вакцина від коронавірусу, розроблена коштом фонду Білла Гейтса та ВООЗ, викликатиме безпліддя. 

Деталі: У соціальній мережі Фейсбук, а також на сайтах конспірологічної   інформації поширюють матеріали, де стверджується, що пандемію запланував Білл Гейтс, аби зменшити кількість людей.  

Автори фейку запевняють, що Білл Гейтс послідовник ідеології "фашизму", а його батько Гейтс-старший фінансував винайдення "контрацептивної вакцини". 

Крім того, Гейтс начебто неодноразово заявляв про необхідність скорочення чисельності населення планети.  

Це, на думку авторів дописів, означає, що Білл Гейтс спеціально вигадав пандемію, аби вакцинувати жінок "контрацептивною вакциною", яка не дозволить більше виношувати дітей. 

Також автори матеріалів стверджують, що ВООЗ уже поставляла вакцину в Україну, і там уже були знайдені речовини, які викликають безпліддя. 

Спростування: Ця інформація чергова конспірологічна теорія, яка не містить достовірної інформації. 

Мільярдер Білл Гейтс і справді на саму тільки розробку вакцини від COVID-19 пожертвував уже щонайменше 50 мільйонів доларів. Але жодного стосунку до фінансування вакцини для безпліддя це не має. 

Крім того, Білл Гейтс ніколи не говорив, що планує скоротити чисельність населення, або зробити людей безплідними.  

Американський магнат заявляв про скорочення швидкості приросту населення через доступ до медичних послуг та розвинену систему закладів охорони здоров’я. Із кращою вакцинацією, на думку Гейтса, виживатиме більше дітей, тому потреба народжувати зникне. 

Бізнесмен аргументував своє твердження тим, що наразі у бідних країнах жінки народжують набагато більше дітей, ніж у розвинених державах. Так відбувається, зокрема, через те, що таким чином родини збільшують шанси мати дорослих нащадків. 

Жодної вакцини проти COVID-19 ще не існує. Тому невідомо, на які функції організму вона буде впливати. Більше того, перед тим як виробництво вакцини поставлять на потік, вакцина пройде декілька етапів перевірки, і лише після цього її визнають безпечною.

Крім того, ані Білл Гейтс, ані будь-хто інший, не міг вигадати і розповсюдити коронавірус, бо дослідження вже не однієї команди вчених, які працюють над вивченням нового вірусу, показали, що вірус має природне, а не штучне походження.   

Жодної підтвердженої інформації про те, що Всесвітня організація охорони здоров'я поставляла в Україну вакцину, яка викликає безпліддя, також не існує. 



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Чому вакцина Білла Гейтса не викликає безпліддя? 
Білл Гейтс ніколи не говорив, що планує скоротити чисельність населення, або зробити людей безплідними. Жодної вакцини проти COVID-19 ще не існує. Тому невідомо, на які функції організму вона буде впливати.
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