Озоновий амулет не врятує від COVID-19

Валерія ІвановаВалерія Іванова
Четвер, 27 серпня 2020, 11:21

Твердження: Вчені Сполучених Штатів розробили спеціальний пристрій, який за допомогою озону захищає від коронавірусу.

Деталі: Перший Президент України, а нині глава української делегації тристоронньої контактної групи з питань Донбасу Леонід Кравчук заявив в інтерв'ю, що має спеціальний пристрій, який захищає його від коронавірусу. За його словами, прилад вбиває коронавірус навколо себе за допомогою озону, а розробили його американці. 

Цитата: "Це маска від коронавірусу. Її зробили американці. Вона працює від батареї, заряджається і озон, повітря постійно звідти йде, і вбиває мікроби. Я сиджу зараз, навколо нас озон вже вбив всі мікроби. Я так сподіваюся".

 
"Перший Президент України, а нині глава української делегації тристоронньої контактної групи з питань Донбасу Леонід Кравчук заявив в інтерв'ю, що має спеціальний пристрій, який захищає його від коронавірусу"

Спростування: На сьогоднішній день немає наукового підтвердження ефективності озонових пристроїв у захисті від коронавірусу, або будь-якого іншого вірусу. Жодних клінічних науково підтверджених досліджень цих пристроїв знайти не вдалось.

Центр контролю та профілактики захворювань Сполучених Штатів (CDC), країни, де, за словами Кравчука, винайшли прилад, не має у своїх протоколах лікування та рекомендаціях для запобігання від COVID-19 ніяких озонових приладів. Також його немає у рекомендаціях ані МОЗ України, ані Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Більше того, ВООЗ відносить озон до отруйних речовин, оскільки великі дози озону в приміщенні призводять до захворювань легень та інших хвороб. 

Проєкт FAKEPALM розвінчує фейки про COVID-19. Якщо ти зауважив сумнівну інформацію про коронавірус чи карантин, надішли її за адресою sos.pravda007@gmail.comі ми обов’язково її перевіримо.   



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