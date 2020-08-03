Олексій Кононов: Я не вірю, що Сirque du Soleil може надовго зникнути з мого життя

Індустрія розваг — одна із найбільш постраждалих від карантину галузей економіки. І якщо закритий Діснейленд та відстрочка прем'єри нового фільму про Джеймса Бонда мало що говорять про наслідки пандемії, то банкрутство найбільш відомого цирку у світі — канадського Cirque du Soleil — змушує серйозно замислитись про подальшу долю світового інтертейнменту загалом і сегменту фізичної взаємодії зокрема.

За три місяці карантину Cirque du Soleil не презентував жодного нового шоу і скасував усі свої світові турне, борги компанії сягнули $ 1 млрд.

Коли компанія була змушена звільнити 95% своїх працівників, багато з них повернулися на батьківщину. У шоу Cirque du Soleil виступало чимало українських спортсменів — лише наших гімнастів було близько півсотні.

Як артисти переживають цей складний період і чи є взагалі життя після Cirque du Soleil, ми запитали у соліста шоу Alegria і чемпіона України зі спортивної гімнастики Олексія Кононова.

Олексій Кононов: "Банкрутство зовсім не означає, що компанія припиняє своє існування"

— Новина про те, що легендарний Cirque du Soleil збанкрутував, шокувала навіть тих людей, які знають про нього лише з чуток. Ви взагалі були готові до такого повороту подій? Зрештою, борги у Цирку були ж іще до пандемії COVID-19?

— Так, звичайно, були кредити та кредитори. Але навряд чи хтось з артистів припускав, що проблеми компанії — а в якій компанії немає проблем? — переростуть у банкрутство.

Хоча не можу сказати, що ця новина мене шокувала. Я не дитина і не мрійник, що літає у рожевих хмарах — я маю чітке уявлення, за яким принципом працює економіка.

Так, Цирк заробляв величезні суми, але й витрати його були гігантськими, у тому числі і на артистів. Відповідно, коли були скасовані усі шоу і турне — причому, у контексті, коли ніхто не знав, коли пандемія піде на спад та наскільки висока ймовірність другої хвилі COVID—19 — компанія зазнала колосальних збитків.

Доходів немає (адже дохід — це глядачі), витрати не зменшилися, борги збільшилися.

— Так, у подібних умовах логічно оголосити про своє банкрутство...

— Ось ви так кажете про банкрутство компанії, немов уже ховаєте Cirque du Soleil. Але це абсолютно неправильно!

Банкрутство зовсім не означає, що компанія припиняє своє існування. Так, зараз Cirque du Soleil призупинив свою діяльність, так, він звільнив близько 95% працівників (і в першу чергу артистів, музикантів і техніків), але "мізки" Цирку залишилися у компанії.

І ці "мізки" щосили працюють над тим, щоб якнайшвидше реструктуризувати діяльність Цирку. Так, зараз у компанії дуже важкі часи, але вона бореться за виживання.

Як фанат Cirque du Soleil, я впевнений, що сьогоднішнє його банкрутство — це лише етап на шляху до глобальної перебудови. Цирк зуміє подолати цю кризу, ось побачите!

Олексій Кононов: "Тільки на сцені я можу максимально розкрити свої таланти, свій потенціал, це пік моєї реалізації"

— Цирк, можливо, і зуміє, але ось ви на даний момент залишилися без роботи. Скільки ви, до речі, пропрацювали в Cirque du Soleil?

— З 2009 по 2013, потім взяв перерву на 5 років і повернувся до Цирку у 2018. Так, сьогодні мій контракт з Cirque du Soleil розірваний, але це зовсім не означає, що я безробітний.

У моєму житті це вже друга серйозна криза. Перша трапилась, коли мені довелося виїхати з рідного Донецька. Але вже тоді я розумів, що розраховувати у житті потрібно тільки на себе.

Так, у артистів Cirque du Soleil завжди були шикарні умови роботи, ми дуже добре заробляли (нам оплачували і житло, і харчування, і медичну страховку — свої гонорари ми на це не витрачали).

Незважаючи на увесь цей комфорт, я намагався думати наперед та інвестувати зароблені гроші у власні проєкти, які, у разі чого, змогли б забезпечити мене і мою сім'ю.

Коли я повертався до Цирку вдруге, я їхав, щоб знову відчути ось цей дивовижний, неймовірний лайфстайл Cirque du Soleil: виступи на сцені, карколомні трюки, оплески, подорожі по світу.

Адже тільки на сцені я можу максимально розкрити свої таланти, свій потенціал, це пік моєї реалізації. Але! Але при цьому я з першого дня, як повернувся у Монреаль, почав будувати свій бренд Kononov Team.

— Що таке Kononov Team? Програми спортивних тренувань?

— Так, я ділився своїми знаннями, консультував, на базі власного спортивного досвіду розробляв цикл тренувань, у яких задіюється вага власного тіла.

Щодня протягом останніх двох років, поки я подорожував з Цирком, я публікував статті та записував відео—тренінги, транслюючи їх у мережу. Це було нелегко, тому підготовка до виступів та переїзди забирали велику кількість часу, проте на сьогоднішній день в мене вже є чітке розуміння, чим я можу займатися та чим можу бути корисним поза сценою Цирку.

— Тобто, не карантин змусив вас зайнятися онлайн—трансляціями тренувань?

— Ні, карантин ніяк на це не вплинув. Я займаюся цим вже більше двох років.

Причому, знаєте, з чого почалося? Я вилітав з Вінниці у Монреаль і записав про це відео. Людям сподобався мій стиль спілкування, і я став розвивати цей напрямок, замислюватись над нюансами, аналізувати, яким чином усе це можна перетворити у власний бізнес та об'єднати під власним брендом.

Свої спортивні відео—тренінги з гімнастики та загальної фізичної підготовки я викладаю в мережу з 2019 року. За цей час я навчився деяким маркетинговим трюкам, навчився краще керувати своїм сайтом.

Так що… так, у цьому плані карантин ніяк на мене не вплинув. Але пандемія забрала в мене сцену! І якщо чесно, я дуже важко це сприйняв.

Сцена давала такий кураж! Вона завжди була для мене тим атомним реактором, який дозволяв черпати енергію від публіки, а потім брати цю енергію і транслювати її людям через соцмережі. Я у гарній формі, я палаю, а виступів немає. І цей кураж ніщо не замінить.

Олексій Кононов: "Свої спортивні відео-тренінги з гімнастики та загальної фізичної підготовки я викладаю в мережу з 2019 року"

— А Сirque du Soleil якось потурбувався про своїх звільнених артистів?

— Авжеж, звісно! Карантин застав нас у Х'юстоні, де ми відпрацювали своє останнє шоу. Точніше, це вже після виступу ми зрозуміли, що воно було останнім.

Цирк потурбувався купити усім артистам квитки на літаки, щоб відправити їх додому. Артисти, які працюють у стаціонарному шоу і є громадянами США та Канади, могли розраховувати на фінансову підтримку від своїх держав.

Гастролюючим артистам, які є громадянами не настільки багатих і щедрих країн, Цирк виплатив компенсацію, за яку я дуже вдячний компанії. Це було чудово!

Але повторюся — я у будь—якій ситуації звик розраховувати виключно на себе, а не чекати компенсацій або благодійних дотацій. Але компенсація від Цирку — це такий дуже приємний бонус.

— А чому, якщо Цирк купував усім артистам квитки додому, ви повернулися до України лише зараз?

— Ви знаєте, у той момент я недооцінив серйозність пандемії та її наслідків.

Мені здалося, що ситуація все ж не настільки критична, і що усе швидко повернеться на круги своя. А тому я прийняв рішення не повертатися в Україну, а полетіти до друзів у Лас—Вегас.

У цьому місті дуже багато сценарних шоу, а, відповідно, багато знайомих артистів, у тому числі і гімнастів. Таким чином ми з сім'єю увесь карантин мешкали у друзів в Лас—Вегасі.

— А як виглядає карантин у Лас—Вегасі? Якось ці два поняття аж ніяк між собою не пов’язуються.

— Важке видовище, чесно кажучи. Десь через тиждень карантину ми виїхали у місто — їдемо по Стріпу, а людей немає. Уявляєте? Безлюдний Стріп!

І головне — немає вогнів. Адже Вегас завжди горить яскравими вогнями, блищить та сяє. А тут — ніякого сяйва.

— М—да, досить апокалиптично...

— Ну, сидіти в Україні взимку було б набагато гірше. У Вегасі хоча б завжди тепло і сонячно.

Тим більше, що ми не сиділи під замком — ми мешкали у ком'юніті, де була своя закрита територія, що включає сквери та галявини. Ми мали можливість гуляти.

Я знімав свої відео—тренінги на свіжому повітрі. Це було важливо, тому що навіть у карантині необхідно тримати себе у формі.

Я не розслаблявся, тренувався щодня, лягав спати о 9 вечора, а вставав о 4 ранку. Хоча для мене, як професійного спортсмена, це трохи важко...

— Ніби як навпаки повинно бути...

— Ви просто не стикалися з психологією спортсменів—профі. Вони завжди тренуються заради якоїсь великої мети — наприклад, Олімпійські ігри або якісь інші важливі змагання.

Для мене інтенсивні тренування — це частина роботи в Cirque du Soleil. Мета — класно виступити на сцені, тим більше, що я працюю у команді та не можу нікого підвести.

Саме бажання досягти мети керує тобою. А коли мета втрачена, спортсмени часто перестають приділяти серйозну увагу навіть ранковій зарядці.

Але мною продовжував керувати обов'язок виходити у прямий ефір.

— Як ви, чемпіон України з гімнастики, взагалі опинилися у Сirque du Soleil? Адже це означало відмовитися від тієї самої мети, про яку ви згадували — Олімпійські ігри. До того ж, професійні спортсмени взагалі не схильні настільки кардинально міняти своє життя...

— Так, з цим важко не погодитися — спортсмени часто закриті для інновацій.

Але саме у гімнастів трохи все інакше — ти або стаєш олімпійським чемпіоном, або, якщо відчуваєш, що ця мрія нездійсненна, пробиваєшся у Cirque du Soleil та стаєш артистом.

Олексій Кононов: "Цирк заробляв величезні суми, але й витрати його були гігантськими, у тому числі і на артистів"

— Тобто, Цирк — це з самого початку один з напрямків реалізації гімнаста?

— Саме так. І ось у 18 років я відчув, що не стати мені олімпійським чемпіоном — щось перегоріло, щось зламалося усередині.

Я продовжував за інерцією тренуватися, але вже став шукати альтернативні шляхи свого подальшого розвитку як гімнаста.

A потім узяв в одного свого друга відеокамеру і записав компакт—диск, у якому розповів про себе та свої досягнення у спорті.

Після цього я відправив цей компакт—диск поштою до Канади. Зараз молодим гімнастам простіше — записав відео та й виклав у YouTube. А тоді — тільки пошта.

— І Cirque du Soleil моментально відреагував?

— Ні, відповідь з Цирку прийшла лише через два роки, я на той час вже встиг попрацювати фітнес—тренером.

А коли переїхав до Монреалю, з мене, досвідченого спортсмена, стали робити досвідченого артиста — вчили акторської майстерності, танцям, співу.

Психологічно це був дуже цікавий процес. І важкий — адже я інтроверт. Ну і тренування, звичайно. Інтенсивні за навантаженнями, незвичні у опрацюванні трюків.

Так я став повітряним гімнастом, що виступає на сцені найславетнішого цирку у світі.

— Чи не збираєтеся податися до якого—небудь іншого цирку, де є аналогічні шоу?

— Шоу, аналогічних тому, що робить Сirque du Soleil, не існує. Те, що ми робили у Цирку — унікально, ніхто в світі такого не робить.

У шоу Alegria я був солістом і ловитором, тобто тим, хто ловить на висоті 12 метрів інших артистів під час виконання акробатичних трюків.

Таких позицій взагалі не так багато у світі.

Перекваліфікуватися я не хочу, та й взагалі думати про те, щоб перейти до іншої компанії, не бажаю.

Я не вірю, що Сirque du Soleil може надовго зникнути з мого життя.

Я бачу себе виключно у шоу Alegria, і коли Цирк повернеться на сцену, одним з перших він відновить саме це легендарне шоу, тому що Alegria — це візитка Сirque du Soleil.

— А тренінги з артистичної майстерності не збираєтеся вести? Адже ви самі казали, наскільки багато було свого часу витрачено зусиль, щоб зі спортсмена зробити артиста.

— Так, впевнений, що це було б стовідсотково затребуване. Адже люди, які намагаються працювати в онлайні, часто стикаються з проблемою, що їм важко виходити у прямий ефір, важко триматися впевнено перед веб—камерою.

Усе це певні страхи та комплекси, які циркових артистів вчать долати.

Але... я можу, звичайно, поділитися своїм досвідом у цій галузі, проте для мене набагато важливіше бути сфокусованим на спортивних тренінгах з гімнастики — тут я дійсно крутий експерт, тому що тренуюся з 5 років.

І мої виступи у шоу Alegria — це теж гімнастика, просто під іншим соусом.

Олексій Кононов: "У артистів Cirque du Soleil завжди були шикарні умови роботи, ми дуже добре заробляли"

— З усієї цієї ситуації з пандемією та кризою ви витягли для себе якісь уроки?

— Знаєте, багато висновків, до яких люди приходять лише зараз під тиском обставин, я зробив уже давно.

І слава богу — інакше б зараз благополуччя моєї сім'ї стояло під загрозою.

Висновок 1. Не потрібно намагатися передбачити майбутнє, щоб підстелити соломку скрізь, де ти можеш набити шишку — просто завжди будь у хорошій формі, фізичній, психологічній, інтелектуальній.

Контролюй фінансові аспекти свого життя.

Не припиняй шукати можливості та швидко адаптуйся. Завжди треба бути максимально адаптивним, максимально зібраним.

Висновок 2. Завжди став перед собою мету. Наявність мети дуже допомагає пережити кризу.

Більш того — наявність мети допомагає фільтрувати інформаційний шум.

У такій ситуації як пандемія завжди превалює безглуздий інформаційний шум, що створюють мас-медіа та соцмережі.

Цей шум заважає зосередитися, він породжує паніку. Багато людей, які на початку карантину хотіли зайнятися саморозвитком, не змогли цього зробити саме через інформаційний шум, який спочатку їх роззосередив, а після накрив страхом та стресом.

Потрібно вміти фільтрувати цей шум. І фокусування на цілі — найкращий засіб.

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