Чому Україну не поділять кордонами через COVID-19?

Твердження: Україну поділять на чотири зони залежно від рівня захворюваності на коронавірус, і встановлять між ними кордони з блокпостами.

Деталі: Користувачі соціальних мереж поширюють відео, у якому стверджують, що керівництво держави поділило Україну на чотири зони: червону, помаранчеву, жовту і зелену.

За словами авторів фейку, ці зони були визначені на основі даних про поширеність інфікованих на COVID-19, і Кабінет Міністрів вже встановлює кордони між зонами, на кшталт державного.

Начебто при перетині "зон" перевірятимуть документи, а також при переїздах з однієї зони в іншу потрібно буде відсидіти два тижні на самоізоляції.

Спростування: Постанова Кабінету міністрів, яка запровадила чотири рівні епідеміологічної небезпеки в країні, насправді не передбачає встановлення кордонів усередині країни.

Також постанова не впроваджує блокпости між різними епідеміологічними зонами чи адміністративно-територіальними одиницями України.

Крім того, немає жодних постанов чи розпоряджень, які впроваджують обов'язкову самоізоляцію при перетині різних зон всередині країни.

Блокпости майже у всіх областях встановили ще в березні, коли у світі почалося різке зростання кількості інфікованих на COVID-19, а Україна, як і більшість країн Європи, запровадила суворі карантинні заходи.

Ці заходи здійснюються для контролю за епідеміологічною ситуацією в країні, і жодним чином не встановлюють кордони між областями чи містами.

Валерія Іванова