Чому Україну не поділять кордонами через COVID-19?

Валерія ІвановаВалерія Іванова
Понеділок, 31 серпня 2020, 13:38

Твердження: Україну поділять на чотири зони залежно від рівня захворюваності на коронавірус, і встановлять між ними кордони з блокпостами. 

Деталі: Користувачі соціальних мереж поширюють відео, у якому стверджують, що керівництво держави поділило Україну на чотири зони: червону, помаранчеву, жовту і зелену.  

За словами авторів фейку, ці зони були визначені на основі даних про поширеність інфікованих на COVID-19, і Кабінет Міністрів вже встановлює кордони між зонами, на кшталт державного. 

Начебто при перетині "зон" перевірятимуть документи, а також при переїздах з однієї зони в іншу потрібно буде відсидіти два тижні на самоізоляції. 

Спростування: Постанова Кабінету міністрів, яка запровадила чотири рівні епідеміологічної небезпеки в країні, насправді не передбачає встановлення кордонів усередині країни. 

Також постанова не впроваджує блокпости між різними епідеміологічними зонами чи адміністративно-територіальними одиницями України. 

Крім того, немає жодних постанов чи розпоряджень, які впроваджують обов'язкову самоізоляцію при перетині різних зон всередині країни. 

Блокпости майже у всіх областях встановили ще в березні, коли у світі почалося різке зростання кількості інфікованих на COVID-19, а Україна, як і більшість країн Європи, запровадила суворі карантинні заходи. 

Ці заходи здійснюються для контролю за епідеміологічною ситуацією в країні, і жодним чином не встановлюють кордони між областями чи містами.

Валерія Іванова 



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