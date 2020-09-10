Страхування медиків від COVID-19: скільки коштує життя

Медичний персонал найбільше ризикує заразитися COVID-19. Медпрацівники мають справу з вірусом щодня. І часто у боротьбі з хворобою їм доводиться жертвувати власним здоров’ям, а іноді й життям.

В Україні на COVID-19 інфікувался понад дванадцять тисяч медичних працівників. Це приблизно 9% від загальної кількості хворих. Внаслідок ускладнень 98 медиків померли. Однак лише 12 родин отримали компенсаційні виплати від держави.

У розпал пандемії в Україні депутати прийняли закон про страхові виплати медичним працівникам, які захворіли на COVID-19 або померли від ускладнень хвороби. Через місяць, у червні, Кабмін прийняв постанову, яка регулює надання цих виплат.

Однак закон і постанова передбачають виплати винятково у разі смерті або інвалідності медичного працівника. Водночас, незалежно від державних ініціатив, деякі лікарні країни вже почали закуповувати послуги зі страхування свого персоналу на випадок інфікування COVID-19 через Prozorro.

Найбільше договорів на такі послуги лікарні уклали з двома компаніями "Ю.Ес.Ай" і "ОРАНТА". Перша належить підприємцю Олексію Кочереву, який у 2012-му році балотувався в парламент від політичної партії "Україна — Вперед!" Наталії Королевської. Друга пов’язана з казахським бізнесменом Кенесом Ракішевим, зятем політика Імангалі Тасмагамбетова.

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Рівень захворюваності на COVID-19 серед медпрацівників

Найвищою статистика інфікування працівників медустанов була у квітні, коли кожен п’ятий інфікований COVID-19 в Україні був медиком.

На початку вересня рівень захворюваності медичних працівників складав приблизно 9% (12 306 осіб за даними МОЗ на 9 вересня) від загальної кількості інфікованих (143 030) у країні.

Однак навіть офіційні дані можуть не відображати реального рівня захворюваності медичних працівників. Часто адміністрація лікарень змушує персонал приховувати COVID-19.

Як медиків страхує держава

7 травня Верховна Рада на позачерговому засіданні проголосувала за проєкт закону, у якому йдеться про додаткові гарантії прав медичних працівників та членів їх сімей.

Медиків, що борються з COVID-19, депутати прирівняли до "військовослужбовців, що перебувають на передовій". Однак ухвалений закон фактично не захищає лікарів, коли вони хворіють на COVID-19.

Закон передбачає страхові виплати не всім, хто під час виконання своїх професійних обов’язків заразився коронавірусом. Йдеться лише про тих медпрацівників, які протягом року з моменту інфікування COVID-19 отримають групу інвалідності або помруть від ускладнень хвороби.

Залежно від групи інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності, страхові виплати становлять: 630 тисяч гривень — III група інвалідності, 735 тисяч гривень — II група і 840 тисяч гривень — І група.

Виплати родині медичного працівника у разі летального випадку — 1,5 мільйонів гривень.

На початку літа Кабмін ухвалив постанову, яка регулює надання страхових виплат медпрацівникам, хворим чи померлим від COVID-19. Виплати здійснюватиме Фонд соціального страхування України. Із державного бюджету на це виділили 233 мільйонів гривень.

Як медиків страхує лікарня

Деякі заклади охорони здоров’я почали самостійно страхувати своїх працівників на випадок інфікування COVID-19 ще до ухвалення закону, купуючи такі послуги через Prozorro.

Станом на 2 вересня через Prozorro в Україні закупили страхування для 13 800 медпрацівників. Загалом же в країні з хворими на коронавірус працює понад 83 тисячі медиків

Найбільше медиків застрахували у Сумській (3 861 особа), Дніпропетровській (1 672) та Миколаївській (1 343) областях.

У Кіровоградській, Харківській та Хмельницькій областях послуги страхування медпрацівників від захворювання COVID-19 через Prozorro не купували.

Окрім цього, страхувати медиків на випадок інфікування COVID-19 можуть благодійні організації, волонтери, бізнес.

У Львівській області впровадили власну програму зі страхування медиків на випадок захворювання COVID-19. Спільними зусиллями місцевої влади, бізнесу та громадян було створено стабілізаційний фонд (переважно з благодійних внесків). Кошти з нього перерахували страховій компанії. Ця програма дозволила застрахувати від COVID-19 понад 5 000 медпрацівників Львівщини.

В Україні визначено 240 опорних лікарень, які приймають пацієнтів з COVID-19. За нашими підрахунками, через Prozorro було застраховано 4 999 медпрацівників опорних лікарень з 15 областей.

Найбільше медпрацівників опорних лікарень застрахували в Сумській (1 324 особи), Закарпатській (817) та Херсонській (532) областях.

Страховий випадок: виплати медпрацівникам

Як правило, період страхування медичних працівників від COVID-19 становить один календарний рік. Залежно від обраної страхової компанії та програми страхування, медикам виплатять 5-15 тисяч гривень у разі інфікування COVID-19; 10-40 тисяч гривень у разі смерті.

Варто зазначити, що деякі медичні заклади оплатили страховки зі значно вищими виплатами. Так, медикам Сумського ЦПМСД у разі захворювання чи смерті від коронавірусу страхова компанія виплатить по 315 000 грн.

За нашими підрахунками, страхова компанія "Ю.Ес.Ай" уклала найбільше договорів з медзакладами на страхування медичних працівників від COVID-19. За березень–серпень уклали 46 договорів і застрахували більше чотирьох тисяч медиків.

"Ю.Ес.Ай" заснована в 2003 році. Кінцевим бенефіціаром страхової компанії "Ю.Ес.Ай" через ТОВ "БК-ЕКСПЕРТ" є Олексій Кочерев, який у 2012-му році балотувався в парламент від політичної партії "Україна — Вперед!" Наталії Королевської.

На другому місці за кількістю укладених договорів на страхування медпрацівників від COVID-19 перебуває компанія ПАТ "НАСК "ОРАНТА", яка застрахувала майже три тисячі медиків в межах 30 договорів.

"ОРАНТА" заснована в 1994 році. Кінцевим бенефіціаром через "БТА Банк" значиться казахський бізнесмен, венчурний інвестор Кенес Ракішев.

Тестем Кенеса Ракішева є казахський політик Імангалі Тасмагамбетов, який із 1993 до 2004 обіймав посади помічника президента, глави президентської адміністрації, віцепрем’єра Казахстану. У 2004-2014 роках Тасмагамбетов був головою адміністрації Алма-Ати і потім Астани (нині — Нур-Султан), у 2014 році знову повернувся в уряд (міністр оборони, віцепрем'єр). У лютому 2017 року його назначили послом в Росію.

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Медичний персонал найбільше ризикує заразитися COVID-19. І часто у боротьбі з коронавірусом їм доводиться жертвувати власним здоров’ям, а іноді й життям. Однак держава допомагає медпрацівникам фінансово лише тоді, коли останні отримують інвалідність чи помирають від COVID-19, тому медустанови змушені самостійно страхувати своїх працівників або звертатися за допомогою до благодійних організацій, волонтерів чи бізнесу.

Ярослав Пилипенко, фахівець з публічних закупівель TI Ukraine