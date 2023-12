Олександр Косован: Сфера програмного забезпечення постраждала менше, ніж інші галузі

До епічного падіння біржових індексів та попиту, масових скорочень і розриву ланцюгів поставок IT-сфера виявилася набагато менш вразлива за інші галузі економіки, незважаючи на той факт, що IT-галузь охоплює і тих, хто виготовляє обладнання та залежить від китайських комплектуючих, і тих розробників, які орієнтовані на галузі, по яких найбільше вдарив COVID-19.

Олександр Косован — засновник і СЕО компанії українських розробників програмного забезпечення для macOS та iOS. Свого часу він створив продукт, призначений для очищення, оптимізації та захисту комп'ютерів, у якого нині більше 20 мільйонів завантажень, здебільшого користувачами зі США. Загалом у компанії Олександра більше 10 продуктів, відомих у всьому світі.

"З початку локдауну продажі нашого продукту трохи впали, але потім все вирівнялося, через те, що люди стали більше часу проводити за комп'ютером у карантин" — каже Косован.

Як у його компанії адаптувалися до викликів епідемії, яка поведінка наразі властива американському споживачу IT-продукту та про перспективи венчурного інвестування у кризу — в інтерв'ю Олександра Косована Українській Правді SOS.

— Разом із вами працює чимало людей. Як змінилося життя компанії з початком пандемії?

— Люди в нашій компанії не прив'язані до стаціонарних комп'ютерів або специфічного обладнання. Ми використовуємо ті ж інструменти, але змінилися наші звички в їх використанні. Усі питання тепер вирішуємо в чаті, Slack (онлайн-сервіс для ведення листування всередині команди чи великої компанії — Українська Правда SOS) або Zoom. Відповідно, дзвінків і листування стало значно більше.

Серед онлайн-засобів комунікації були і залишаються: електронна пошта, дайджест із новинами компанії, внутрішній подкаст, Confluence (простір для командної роботи з метою створення єдиної бази знань — Українська Правда SOS) і Jira, деякі команди користуються Trello (Jiro та Trello — системи для ведення списків, доручень, завдань — Українська Правда SOS) .

— Ці зміни відбулися на рівні всієї організації?

— Так. Для того, щоб коректно комунікувати про зміну ситуації або про новини всієї компанії, змінився стиль комунікації на рівні всієї організації. Наприклад, ми частіше стали проводити АМА-сесії (AMA — ask me anything — спитай мене, що завгодно — Українська Правда SOS), коли можна відкрито або анонімно поставити будь-яке запитання менеджерам чи СЕО, познайомитися з новими колегами.

Також ми стали частіше відправляти корпоративні дайджести з новинами. Таким чином ми мінімізуємо ризик, що у когось виникнуть додаткові переживання або страхи.

— А як колектив адаптувався до віддаленої роботи?

— У MacPaw вже був досвід віддаленої роботи. Усі члени команди мають таку опцію з першого дня, і кількість днів для роботи віддалено збільшується на 20 днів за кожен рік співпраці. Однак, оскільки вперше віддалено знаходиться весь офіс, ми рекомендуємо командам зідзвонюватися хоча б раз в день, щоб синхронізуватися.

Деякі команди грають в настільні ігри вечорами, хтось телефонує і розповідає про особисте. Ми навіть провели кілька корпоративних вечірок в Zoom.

З початком карантину ми організували доставку офісних крісел додому нашим співробітникам для зручності. Усі переваги роботи в компанії, такі як страховка, уроки англійської мови, тренування та інші, залишаються в силі, хіба що деякі перейшли в онлайн-формат.

Складніше за всіх, напевно, доводиться нашим офісним котам. Ми дбаємо і годуємо їх під час карантину, але Фіксель і Гувер не розуміють, куди раптово зникла вся команда.

— Що з нововведень карантину ви залишите на постійній основі на майбутнє?

— Поки що складно сказати, тому що команда продовжує працювати віддалено. Думаю, що більшість нововведень залишаться опційно на випадок найму співробітників віддалено.

— Як всесвітній локдаун позначився на продажах і установках ваших продуктів? Зокрема, на CleanMyMac X в Mac App Store.

— Під час карантину сфера програмного забезпечення в цілому постраждала менше, ніж інші галузі. Наші продукти допомагають користувачам оптимізувати роботу комп'ютерів MAC та IOS-пристроїв, а також підвищити власну продуктивність.

А через те, що люди стали більше часу проводити онлайн та більше покладатися на комп'ютери і телефони, необхідність в таких програмах тільки збільшилася.

З початком карантину ми спостерігали невеликий спад в продажах, пов'язаний із загальною тенденцією до економії, але вже незабаром показники повернулися до тих, що були до карантину.

— Це стосується ваших споживачів по всьому світу? Взагалі, яка поведінка наразі властива американському споживачу IT-продукту та українському?

— Якщо говорити про сферу software, то за час ізоляції збільшилася кількість підписок на різні сервіси: новини, музика, розваги, доставка. Згідно зі статистикою, в чотирьох з п’яти компаній, які пропонують сервіс по підписці, триває зростання, незважаючи на економічні наслідки пандемії. Це всесвітня тенденція, але якщо порівнювати США і Україну, то в США відсоток проникнення інтернету набагато вищий (90%), ніж у нас (75%), тому там у трьох із чотирьох людей є хоча б одна підписка.

— Цікаво, як це корелює зі зниженням купівельної спроможності пересічних людей, як у США, так і в Україні.

— Дійсно, з одного боку, купівельна спроможність знизилася, але багато компаній надавали великі знижки або пропонували свої послуги зовсім безкоштовно.

У світі модель підписок останнім часом набуває все більшої популярності, так що, гадаю, багато хто з тих, хто підписались на певні сервіси зі знижкою або безкоштовно, продовжать використовувати їх і після карантину.

З'являється більше довіри до онлайн-інструментів у вирішенні щоденних проблем. Пам'ятаю новину про те, що в Україні число завантажень додатку ПриватБанк виросло в кілька разів за час карантину. Звичайно, це був для багатьох вимушений крок. Однак, сподіваюся, вони побачать у цьому переваги і надалі.

Також користувачі в усьому світі стали більше переживати за власну безпеку в онлайні, використовувати менеджери паролів і VPN. У США, наприклад, кількість користувачів VPN за перший місяць пандемії збільшилася більш ніж на 100%.

— Красномовні цифри. Знаю, що вашою компанією за весь час існування було запущено чимало благодійних ініціатив, вигаданих безпосередньо саме працівниками. Є вже реалізовані ідеї, пов'язані з пандемією?

— У рамках соціальних ініціатив ми закупили 2000 захисних костюмів і 5 апаратів ШВЛ для українських лікарень, 2000 продуктових наборів для літніх людей, дітей (учасників — ред.) АТО, а також людей з обмеженими фізичними можливостями; придбали пластик на суму 50 000 грн та передали його разом із 3D-принтерами компаніям, які за допомогою цього обладнання друкують захисні щитки для лікарів.

— Реліз одного з власних продуктів ви запустили в серпні, майже відразу після того, як жорсткий карантин по світу стали знімати всі країни. Чи виправдовують себе наразі продажі цього продукту?

— iOS-версія Setapp був одним із найбільш частих запитів до нас від користувачів, так що запуск ми планували ще до пандемії, в минулому році.

Поки що занадто рано говорити про кінцеві результати, але на даному етапі користувачі вдячні і активно підключають платформу.

— Олександре, ви є співзасновником венчурного фонду. За час карантину фонд інвестував в український стартап Esper Bionics, який розробляє роборуку, а також в черговий раз інвестував в українську групу fashion-брендів Love & Live. Наскільки ризиковано інвестувати під час кризи?

— Венчурні інвестиції — це завжди ризик. Зараз українським стартапам як ніколи потрібна підтримка, і ми готові її забезпечити тим, в кому бачимо перспективу для вирішення завдань бізнесу і звичайних людей.

У липні наш венчурний фонд завершив успішний вихід з українського EdTech-маркетплейса для вивчення іноземних мов Preply (один із найуспішніших сучасних українських стартапів — Українська Правда SOS).

Фонд продовжує активно інвестувати в стартапи з глобальними амбіціями на ранній стадії — за рахунок гарного екзиту (продаж своєї частки в компанії — Українська Правда SOS) нам вдалося отримати додаткові кошти.

