Кіпр, Іспанія та  Ізраїль. Три історії українців на карантині

Пандемія коронавірусу стала викликом для мешканців усього світу. В один момент кордони країн почали масово закривати, а люди стали заручниками правил тієї місцевості, у якій перебували.

На проєкті "Українська правда SOS" ми протягом півроку з перших уст розповідали карантинні історії за межами Батьківщини.

Далі в огляді ми пригадаємо, з чого починалася пандемія COVID-19, та розповімо про те, як коронавірус змінив життя українців на Кіпрі, в Іспанії та Ізраїлі.

Станіслав Болтовський

Станіслав Болтовський — громадянин України, багато років є резидентом Республіки Кіпр.

Робота Станіслава пов’язана з китайською компанією, тож історія з коронавірусом для чоловіка розпочалася ще у січні, коли він брав активну участь в боротьбі з епідемією в Китаї.

Як в острівній країні Кіпр боролися з епідемією та як держава подбала про громадян, компанії і мігрантів — розповідає Болтавський:

"Ще до 9 березня, дня, коли офіційно оголосили про першого інфікованого, місцевий інтернет був напружений закликом — закривайте аеропорти!

Ми ж острів, наші ворота — тільки повітря, і морем до нас тільки нелегальні мігранти припливають.

Після сценарію в Ломбардії всім стало страшно, кіпріоти ж дуже схожі з італійцями, — середземноморський темперамент, великі дружні сім'ї, поцілунки при зустрічі, спільні недільні обіди по 50 осіб у колі сім'ї.

Ми всі стали ковідіотамі (з англ. — covidiot, людина, яка впадає в супермаркет за їжею). Нас же страх формує під час кризи. Коли ми не контролюємо ситуацію, покупка їжі — це те, на що ти можеш особисто вплинути. І тільки після закінчення трьох тижнів ти розумієш, що чим більше їжі вдома, тим швидше ти її з'їси.

Ввели локдаун і посилили його через кілька днів, виходити можна тільки відправивши sms на безкоштовний номер.

Компенсації всім непрацюючим батькам дітей видавали. Також не забули призупинити виплати по кредитах на 9 місяців. І заборонили виселення орендарів за несплату".

Карантинний Кіпр фото надане станіславом болтовським

Ольга Косова

Ольга Косова — журналістка, яка проживає у Мадриді.

Через місяць після оголошення карантину в Іспанії Ольга поділилася враженнями, як змінилося життя у вічно шумній столиці.

На той час у країні від COVID-19 загинуло більше 10 тисяч іспанців, а прогнози експертів щодо закінчення епідемії постійно змінювалися.

"На порушників карантину чекає штраф у розмірі від 601 до 30 000 євро.

За підрахунками іспанської поліції, в середньому в країні штрафують кожні шість секунд.

Згодом стало зрозуміло, що необхідно зачиняти дитячі майданчики, парки та гірські тропи, тому що свободолюбиві іспанці не готові були прислухатися до рекомендацій уряду.

Аж до 9 березня головний меседж в ЗМІ та від влади був таким, що "коронавірус — це грип, а не ебола, і єдиний спосіб від нього вберегтися — це дотримуватися правил особистої гігієни".

Спільна біда стала приводом для об'єднання іспанців та створення системи взаємодопомоги.

Мережею поширюються заклики після карантину підтримати іспанський малий та середній бізнес, купувати іспанські товари та подорожувати в межах країни.

Мадридці пропонують свою допомогу сусідам, реєструються на волонтерських сайтах, які допомагають літнім людям, щовечора виходять на балкони, щоб поаплодувати медикам, та рахують дні до закінчення епідемії".

Безлюдна вулиця Мадрида фото надане ольгою косовою

Андрій Пилипенко

Андрій Пилипенко разом із дружиною перебуває у Ізраїлі на навчальній програмі MASA Young Doctors (МАСА Молоді лікарі — ред.).

Розповідає, що час початку коронакризи на Святій Землі збігся з виборами до ізраїльського парламенту.

На той момент, 3 березня, кількість офіційно хворих перевалила за сотню, а тисячі перебували на домашній обсервації.

"В порівнянні з Україною, у березні тут набагато тепліше, тож Ізраїль, почасти, відтворив так звану "середземноморську помилку", коли за гарної погоди люди вирішили краще проводити час у великих компаніях та активно спілкуватися, ніж сидіти вдома.

З кінця березня була введена заборона на перебування у публічних місцях із штрафом у 500 шекелів (майже 4 000 грн), та 3 000 шекелів для компаній більше 2-х людей.

У громадському просторі не можна перебувати без маски. Її можна замінити на шарф чи хустинку — влада широко розповсюджує відеоролики про те, як кожен може вдома зробити собі таку маску.

Бізнес, який працює попри заборону, може отримати штраф у розмірі 5 000 шекелів.

Міністерство праці та МОЗ за допомогою армії двічі на тиждень поставляють пайки з їжею. Також, за "соціальною" ціною, до нещодавнього закриття громадських просторів, можна було придбати продуктовий набір у найближчій синагозі.

Ізраїль дуже строкатий у соціальному та релігійному сенсах, але, на мою думку, в час карантину підтримка та взаємодопомога відчувається як на "вертикальному" держава-суспільство, так і на "горизонтальному", між людьми, рівні".