Освіта vs коронавірус. Чим запам'ятався перший тиждень вересня в регіонах

Станом на початок вересня немає жодної області в Україні, яку б не зачепила пандемія коронавірусу та карантинні обмеження. Ба більше, цього тижня зафіксовано рекорд смертності від COVID-19 — за одну добу від коронавірусу померло 54 людини.

Весняний карантин, дистанційна форма навчання і літні канікули у школярів та студентів плавно перейшли у новий навчальний рік, формат якого тепер залежатиме від епідеміологічної ситуації.

Про те, як коронавірус вплинув на освітні заклади країни у перший тиждень осені, розповідаємо у дайджесті найважливіших новин із регіонів.

Вінницька область. Частина учнів Павлівської загальноосвітньої школи, що у Калинівському районі, переходить на дистанційне навчання до 11 вересня.

Закарпатська область. За тиждень навчання жодного випадку COVID-19 не зафіксували в освітніх закладах Ужгорода.

Запорізька область. У Бердянську в учня школи №4 виявили COVID-19, клас перевели на дистанційне навчання на 3 тижні. Також на карантин відправили клас Енергодарської школи №2.

У Приморському районі на COVID-19 захворів тренер дитячого табору та двоє неповнолітніх.

Київська область. У перший день навчального року у столиці на карантин закрили школу №240 "Соціум" — COVID-19 виявили у двох вчителів. Також через інфікування вчителя тимчасово закрили школи №1 і №2 у місті Васильків.

Загалом на карантині перебувають 11 шкіл та 4 дитсадки столиці.

Кіровоградська область. У Кропивницькому один клас у педагогічному ліцеї і клас у школі №31 перейшли на дистанційне навчання через коронавірус.

Луганська область. Лисичанська школа "Гарант" перейшла на дистанційну форму навчання до 13 вересня. У школі офіційно підтверджений випадок захворювання на COVID-19.

Львівська область. Територію Українського католицького університету закрили від зовнішніх відвідувачів. Усіма сервісами УКУ можуть користуватися лише студенти та працівники.

Миколаївська область. На самоізоляцію пішов один із класів у школі №19.

З 7 вересня в області посилили карантинні обмеження, зокрема на території Вознесенська, Баштанського, Кривоозерського та Очаківського районів Миколаївщини.

Одеська область. В Овідіопольському районі призупинив роботу Калаглійський дитячий садок "Сонечко", в працівників закладу лабораторно підтвердився COVID-19.

В Одесі зареєстрували рекордну кількість випадків коронавірусу за добу, інфікувалась 131 особа.

Полтавська область. Покровськобагачанська школа у Хорольському районі пішла на карантин — у вчительки виявили коронавірус.

Рівненська область. COVID-19 виявили у виконувача обов’язків начальника управління освіти Рівненської області Олександра Набочука.

Сумська область. Один дев’ятий клас школи №12 у Конотопі йде на дистанційне навчання у зв’язку з тим, що в одного зі школярів виявлено COVID-19.

Тернопільська область. Через виявлений COVID-19 у директорки Кошелівської школи, що у Заліщицькому районі, всі учні переходять на дистанційне навчання. Тернопільський навчально-виховний комплекс "Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука" також пішов на тижневий карантин у зв’язку зі збільшенням захворюваності серед педагогів.

Попри потрапляння до "червоної" зони, за словами міського голови, у Тернополі не посилюють карантинні обмеження.

Хмельницька область. Коронавірус спалахнув у Національній Академії Прикордонної Служби України імені Богдана Хмельницького у місті Хмельницький.

Черкаська область. У Черкаській школі №17 на коронавірус захворів один із учнів. Клас відправили на карантин.

Чернівецька область. Коронавірус спалахнув у школі села Кам’яна Сторожинецького району, 13 вчителів захворіло на COVID-19.



Тетяна Пляцок