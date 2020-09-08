Освіта vs коронавірус. Чим запам'ятався перший тиждень вересня в регіонах
Станом на початок вересня немає жодної області в Україні, яку б не зачепила пандемія коронавірусу та карантинні обмеження. Ба більше, цього тижня зафіксовано рекорд смертності від COVID-19 — за одну добу від коронавірусу померло 54 людини.
Весняний карантин, дистанційна форма навчання і літні канікули у школярів та студентів плавно перейшли у новий навчальний рік, формат якого тепер залежатиме від епідеміологічної ситуації.
Про те, як коронавірус вплинув на освітні заклади країни у перший тиждень осені, розповідаємо у дайджесті найважливіших новин із регіонів.
Вінницька область. Частина учнів Павлівської загальноосвітньої школи, що у Калинівському районі, переходить на дистанційне навчання до 11 вересня.
Закарпатська область. За тиждень навчання жодного випадку COVID-19 не зафіксували в освітніх закладах Ужгорода.
Запорізька область. У Бердянську в учня школи №4 виявили COVID-19, клас перевели на дистанційне навчання на 3 тижні. Також на карантин відправили клас Енергодарської школи №2.
У Приморському районі на COVID-19 захворів тренер дитячого табору та двоє неповнолітніх.
Київська область. У перший день навчального року у столиці на карантин закрили школу №240 "Соціум" — COVID-19 виявили у двох вчителів. Також через інфікування вчителя тимчасово закрили школи №1 і №2 у місті Васильків.
Загалом на карантині перебувають 11 шкіл та 4 дитсадки столиці.
Кіровоградська область. У Кропивницькому один клас у педагогічному ліцеї і клас у школі №31 перейшли на дистанційне навчання через коронавірус.
Луганська область. Лисичанська школа "Гарант" перейшла на дистанційну форму навчання до 13 вересня. У школі офіційно підтверджений випадок захворювання на COVID-19.
Львівська область. Територію Українського католицького університету закрили від зовнішніх відвідувачів. Усіма сервісами УКУ можуть користуватися лише студенти та працівники.
Миколаївська область. На самоізоляцію пішов один із класів у школі №19.
З 7 вересня в області посилили карантинні обмеження, зокрема на території Вознесенська, Баштанського, Кривоозерського та Очаківського районів Миколаївщини.
Одеська область. В Овідіопольському районі призупинив роботу Калаглійський дитячий садок "Сонечко", в працівників закладу лабораторно підтвердився COVID-19.
В Одесі зареєстрували рекордну кількість випадків коронавірусу за добу, інфікувалась 131 особа.
Полтавська область. Покровськобагачанська школа у Хорольському районі пішла на карантин — у вчительки виявили коронавірус.
Рівненська область. COVID-19 виявили у виконувача обов’язків начальника управління освіти Рівненської області Олександра Набочука.
Сумська область. Один дев’ятий клас школи №12 у Конотопі йде на дистанційне навчання у зв’язку з тим, що в одного зі школярів виявлено COVID-19.
Тернопільська область. Через виявлений COVID-19 у директорки Кошелівської школи, що у Заліщицькому районі, всі учні переходять на дистанційне навчання. Тернопільський навчально-виховний комплекс "Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука" також пішов на тижневий карантин у зв’язку зі збільшенням захворюваності серед педагогів.
Попри потрапляння до "червоної" зони, за словами міського голови, у Тернополі не посилюють карантинні обмеження.
Хмельницька область. Коронавірус спалахнув у Національній Академії Прикордонної Служби України імені Богдана Хмельницького у місті Хмельницький.
Черкаська область. У Черкаській школі №17 на коронавірус захворів один із учнів. Клас відправили на карантин.
Чернівецька область. Коронавірус спалахнув у школі села Кам’яна Сторожинецького району, 13 вчителів захворіло на COVID-19.
Тетяна Пляцок