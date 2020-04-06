ХронікиКорони. Погляд з Ізраїлю

перебуває з дружиною у Ізраїлі на навчальній програмі MASA Young Doctors (МАСА Молоді лікарі)

За майже 10 років (з лютого 2011-го), відколи між Україною та Ізраїлем встановлено безвізовий режим, чимало українців встигли побувати на Святій Землі як паломники, туристи та заробітчани.

Зараз Ізраїль очолює рейтинг боротьби із коронавірусом за даними Deep Knowledge Group, знаходячись на першому місці за рівнем безпеки для здоров’я та на 9-му за ефективність лікування COVID-19.

Цим фактом неминуче пишається чинний, багаторічний та незмінний прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу на офіційному урядовому сайті.

Як Ізраїль переживає непростий період пандемії, чому між Україною та Ізраїлем багато спільного та якими можуть бути уроки епідемії для кожного — у цій колонці.

Політика та вірус

3-го березня в Ізраїлі відбулися треті за останній рік вибори до Кнесету (парламенту). На той момент кількість офіційно хворих перевалила за сотню, а тисячі перебували на домашній обсервації: було організовано спеціальні дільниці із посиленими вимогами до безпеки для голосування хворих, чи потенційно хворих, виборців.

Робота на таких дільницях оплачувалася понаднормово.

Втім, після виборів жодна з партій не змогла швидко сформували коаліційний уряд, що відобразилося як на швидкості введених заходів, так і на манері комунікації влади з громадянами.

Першу половину березня всі рішення уряду, який в статусі в.о. продовжував очолювати Нетаньягу, були рекомендаційними.

В порівнянні з Україною, у березні тут набагато тепліше, тож Ізраїль, почасти, відтворив так звану "середземноморську помилку", коли за гарної погоди люди вирішили краще проводити час у великих компаніях та активно спілкуватися, ніж сидіти вдома.

Заходи, про які йшлося, офіційно вводилися не відразу, а з затримкою на кілька днів, а іноді й тижнів.

З кінця березня, коли Нетаньягу домовився з колишнім основним політичним суперником Бені Ганцом, із другої найвпливовішої партії Ізраїлю, про уряд "національного порятунку", ситуація кардинально змінилася.

Були введена заборона на перебування у публічних місцях із штрафом у 500 шекелів (майже 4 000 грн), та 3 000 шекелів для компаній більше 2-х людей.

Опустілий дитячий майданчик

Також, у громадському просторі не можна перебувати без маски. Її можна замінити на шарф чи хустинку – влада широко розповсюджує відео-ролики про те, як кожен може вдома зробити собі таку маску.

Бізнес, який працює попри заборону, може отримати штраф у розмірі 5 000 шекелів.

Досі, попри всі обмеження, дозволені політичні акції та протести під Кнесетом (при дотриманні дистанції 2 метри або якщо протестувальники перебувають у власних авто).

За офіційними даними на 3 квітня, у Ізраїлі майже 7.5 тисяч хворих, з них 113 під апаратами штучної вентиляції легень та, на жаль, 39 летальних випадків.

На даний момент поліція виписала вже більше 3 000 штрафів за різноманітні порушення карантину, і не всюди в Ізраїлі до цього ставляться спокійно.

Наприклад, у Яффо (у арабських кварталах) 1 квітня незадоволені діями поліції вийшли на протест, були вуличні сутички, навіть горіли шини.

Із вірусом пов'язаний і останній політичний скандал із головою Мінздорову Якобом Ліцманом, який є релігійним, та попри власну заборону мінімум двічі молився у синагогах та заразився на "корону".

Цікавий факт, йому тепер вперше проведуть додому інтернет – поки він із дружиною буде на самоізоляції.

Якоб Ліцман, міністр охорони здоров’я Ізраїлю

Чим схожа ситуація із Україною: МОЗ Ізраїлю уже запустив спеціальний додаток, який, за умови увімкненої геолокації, точно показує, чи перетинався ваш маршрут із маршрутом та місцями перебування хворих на COVID-19, та чи потрібно в такому разі вам переходити на домашню ізоляцію.

Додаток Ха-Маген доступний 5-ма мовами. Перебування на домашній ізоляції у Ізраїлі суворе, кожен має відзначатися на сайті Мінздорову, за порушення ізоляції передбачені високі штрафи.

В Україні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поки обіцяв додати схожий функціонал до урядового застосунку "Дія" уже до 6 квітня.

Бізнес – врятувати не можна гаяти час

Ідеальної формули, де потрібно поставити кому в такому реченні не знайдено, проте більшість країн, де епідемія набула розмаху, йдуть шляхом часткового або повного lockdown (заморожування суспільного та економічного життя).

Ізраїль про економіку "згадав" тільки після того, як завершилася активна фаза політичної боротьби.

На початок квітня у службі зайнятості зареєстровано майже 900 тисяч безробітних, що складає близько 10% від загальної кількості населення країни, або майже чверть (!) всього працездатного населення.

Водночас кількість зайнятих не дистанційно у приватній та державній сферах в обов’язковому порядку скорочують із 30% до 15%.

Лише ввечері 30 березня уряд оголосив план порятунку економіки у розмірі $22.5 млрд (80 млрд шекелів або більш ніж 600 млрд грн). Гроші підуть як на стимулювання підприємництва, так і на соціальні виплати та охорону здоров’я.

Окремий план стимулювання для малого бізнесу: всім підприємцям, які почали бізнес не пізніше осені 2019-го, буде виплачено, рахуючи з березня, до 6 000 шекелів (45 000 грн), або 65% середньомісячного прибутку.

Поки що це програма на 3 місяці, але вже оголошено про її можливе продовження.

Бізнес реагує на ці ініціативи стримано. В середині березня асоціація власників ресторанного бізнесу вже зверталася до Нетаньягу із засторогою, що скорочення та банкрутства можуть знищити до 80% готелів, ресторанів та місць відпочинку.

До свята Песах, яке є державним вихідним, і цього року пройде з 8 по 15 квітня, Нетаньяху пообіцяв виплати по 500 шекелів на дитину (до 2000 шекелів, або 15 000 грн на родину) та пенсіонерам.

У соцмережах згодом писали, що така заява прем’єра була несподіванкою для Міністерства фінансів.

Спільноти та обмеження

Розкажу про власний досвід життя у центрі абсорбції (по суті, це гуртожиток), де ми проживаємо з дружиною на навчальній програмі.

Міністерство праці та МОЗ за допомогою армії двічі на тиждень поставляють пайки з їжею. Також, за "соціальною" ціною, до нещодавнього закриття громадських просторів, можна було придбати продуктовий набір у найближчій синагозі.

Частина пайка з їжею

Не перестаємо дивуватися взаємопідтримці між громадянами: волонтерами організовано "гарячі лінії" для літніх людей, які ізольовані на самоті без родин напередодні свят.

Щодня по 15 хвилин може спілкуватися із такими людям. У свою чергу поліція відкрила гарячі лінії щодо домашнього насильства на кількох мовах. Посадові особи попереджають про можливість зростання кількості суїцидів та взагалі про важливість ментального здоров’я на карантині.

Зустрічав кілька низових ініціатив, люди втратили роботу, і тепер самоорганізовуються у різних месенджерах, розповсюджуючи вакансії та оголошення про роботу, яка ще лишається (харчове виробництво, сфера доставки, супермаркети зараз відкривають додатковий набір персоналу, через перехід на режим роботи 24/7).

Плакат на вході в будинок з рекомендаціями на різних мовах

Поліція почала використовувати дрони для пошуку тих, хто порушує домашню ізоляцію, після того як МОЗ почав передавати їм та місцевій владі дані про пацієнтів (рішення про передавання даних більшість громадян все ж таки не схвалює, нехай це думка у соцмережах, а не соціологічне опитування).

Водночас, мери окремих міст не підтримують використання дронів через технічні обмеження та особливості законодавства.

Що об’єднує весь описаний досвід – відносне, очевидно, відчуття безпеки та сподівання, що ситуація найближчим часом зміниться на краще.

Ізраїль дуже строкатий у соціальному та релігійному сенсах, але, на мою думку, в час карантину підтримка та взаємодопомога відчувається як на "вертикальному" держава – суспільство, так і на "горизонтальному", між людьми, рівні.

Андрій Пилипенко

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