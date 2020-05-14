Рівненщина. Суд оштрафував священника за богослужіння на кладовищі

Острозький районний суд Рівненської області оштрафував священника за порушення правил карантину на 17 тисяч гривень. Настоятель Петро-Павлівського храму села Хорів проводив богослужіння на кладовищі.

Джерело: Постанова Острозького районного суду Рівненської області.

Деталі: 26 квітня священник проводив релігійний обряд на кладовищі в присутності парафіян.

Про порушення карантину поліцію повідомила невідома особа. У постанові суду йдеться, що зв’язатися з заявником не вдалося, адже його телефон було вимкнено.

Священник пояснив, що на богослужіння людей не збирав. Але публічно оголосив, що буде проводити обряд на кладовищі. Парафіяни, за його словами, прийшли самі. Як зазначено в постанові, релігійний обряд проводився за присутності 10-ти людей, включно з церковним хором.

Також суду надали відеозапис дійства, з якого стало відомо, що прихожани порушили дистанцію.

"На наданих для дослідження відеоматеріалах, зафіксована подія, яка мала місце 26.04.2020 та в судовому засіданні підтверджено, що 26.04.2020 о 10 год. 40 хв. в с.Хорів Острозького району Рівненської області, настоятель Петро-Павлівського храму с. Хорів проводив масовий релігійний захід на кладовищі, а саме, звертаючись до осіб, які були присутні на місцях поховань в с. Хорів, здійснював богослужіння на могилах, у якому брали участь громадяни у кількості понад 10 осіб, у тому числі в супроводі співочого хору, які знаходилися на небезпечній відстані один від одного", – йдеться в постанові.

Суд призначив священнику покарання у вигляді 17 тисяч гривень штрафу, а також стягнув з настоятеля храму судовий збір у розмірі 420 гривень 40 копійок.