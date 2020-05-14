Одеса. Відновлює роботу зоопарк

Міський зоопарк в Одесі відкритий для відвідувачів з 15 травня.

Джерело: Офіційний сайт зоопарку.

Пряма мова: "Ми відкриваємося для відвідування в п'ятницю 15 травня. За час карантину наші мешканці дуже скучили за відвідувачами і готові вас з радістю зустрічати. Зоопарк буде працювати в режимі карантинних обмежень".

Деталі: Зоопарк починає працювати з 9 ранку. Разом із тим, адміністрація просить дотримуватися необхідних правил безпеки.

Зокрема, усі відвідувачі зобов’язані носити захисну маску та дотримуватися безпечної дистанції.

Працівники зоопарку будуть вимірювати температуру відвідувачам на вході. Також заклад облаштують засобами дезінфекції.

Через карантин не працюватиме експозиція "Акватераріум" та гурток юних натуралістів. Дитячі атракціони та гральні майданчики теж не працюватимуть. Масові заходи та екскурсії тимчасово не проводитимуть.