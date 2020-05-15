На Житомирщині — рекордна кількість одужань

За минулу добу на Житомирщині зафіксовано 42 випадки одужань від коронавірусної хвороби. Це найбільший показник в області від початку епідемії COVID-19 в Україні.

Джерело: Голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Фейсбуці.

Пряма мова: "Вперше за історію спостережень маємо важливий рекорд серед тих, хто одужав, який становить 42 особи. Їх загальна кількість – 123".

Деталі: Разом із тим, за минулу добу кількість хворих в області зросла на 5 людей. Ще 13 повторних тестів у показали позитивний результат у раніше виявлених пацієнтів.

Два нових випадки захворювання виявили в Ружині, по одному — у Коростені, Коростишеві та Житомирському районі.

Передісторія: Станом на ранок 15 травня в Україні лабораторно підтверджено 17 330 випадків інфікування коронавірусом, з них 483 — за останню добу.

Всього в країні 476 пацієнтів померло, 4473 — одужали.