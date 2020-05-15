Волинь. Спалах COVID-19 зафіксували у психіатричній лікарні
У Ківерцівському районі за добу зареєстрували 16 хворих на коронавірус. Усі випадки – у психіатричній лікарні селища Олика.
Джерело: брифінг головної державної санітарної лікарки Волинської області Наталії Янко.
Пряма мова: "Йдеться про 14 пацієнтів та 2 медиків".
Деталі: За добу поширення коронавірусу виявили також у Ковельському районі. Там зафіксовано 22 випадки, із яких 21 – у Ковелі.
Головна санітарна лікарка повідомила, що на сьогодні ситуація з коронавірусною інфекцією є нестійкою та без тенденції до зниження захворюваності.
Передісторія: Загалом станом на ранок 15 травня на Волині виявили 47 нових випадків коронавірусу.