Волинь. Спалах COVID-19 зафіксували у психіатричній лікарні

У Ківерцівському районі за добу зареєстрували 16 хворих на коронавірус. Усі випадки – у психіатричній лікарні селища Олика.

Джерело: брифінг головної державної санітарної лікарки Волинської області Наталії Янко.

Пряма мова: "Йдеться про 14 пацієнтів та 2 медиків".

Деталі: За добу поширення коронавірусу виявили також у Ковельському районі. Там зафіксовано 22 випадки, із яких 21 – у Ковелі.

Головна санітарна лікарка повідомила, що на сьогодні ситуація з коронавірусною інфекцією є нестійкою та без тенденції до зниження захворюваності.

Передісторія: Загалом станом на ранок 15 травня на Волині виявили 47 нових випадків коронавірусу.