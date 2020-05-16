Буковина. За останню добу одужань від коронавірусу більше, ніж заражень

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14 травня 2020, 08:00 — Тетяна Мерцалова
Станом на ранок 16 травня, в області підтвердилося 47 інфікувань на COVID-19. Водночас 52 буковинця подолали вірус.
Джерело: Чернівецька ОДА.
Деталі: Лабораторний центр дослідив 470 нових зразків. Вірус зафіксовано у 10 % випадків.
Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області за час епідемії складає 2647 осіб. Одужало на Буковині – 563 особи.
Передісторія: За минулу добу, 15 травня, в Україні зафіксували 528 випадків зараження коронавірусом. У попередні дні показник захворювань коливався у межах 400-500 випадків.