Буковина. За останню добу одужань від коронавірусу більше, ніж заражень

Станом на ранок 16 травня, в області підтвердилося 47 інфікувань на COVID-19. Водночас 52 буковинця подолали вірус.

Джерело: Чернівецька ОДА.

Деталі: Лабораторний центр дослідив 470 нових зразків. Вірус зафіксовано у 10 % випадків.

Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області за час епідемії складає 2647 осіб. Одужало на Буковині – 563 особи.

Передісторія: За минулу добу, 15 травня, в Україні зафіксували 528 випадків зараження коронавірусом. У попередні дні показник захворювань коливався у межах 400-500 випадків.