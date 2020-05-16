Кременчук. Заступника міського голови госпіталізували із COVID-19

Субота, 16 травня 2020, 13:11

Дмитро Кравченко перебуває в інфекційному відділенні лікарні "Кременчуцька".

Джерело:  Кременчуцька газета з посиланням на коментар віце-мера міста Ольги Усанової.

Деталі: COVID-19 підтвердився у чиновника 12 травня. Пізніше мер Кременчука Віталій Малецький повідомляв місцевим ЗМІ, що, незважаючи на температуру, його заступник почувається нормально, скарг не має і працює з дому. 

Передісторія: Станом на ранок 16 травня на Полтавщині зафіксовано 263 випадки коронавірусу. 



powered by lun.ua
Реклама:
Реклама: