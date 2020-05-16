11 вересня 2020, 06:00 — Кетрін Джей Ву
Кременчук. Заступника міського голови госпіталізували із COVID-19
Субота, 16 травня 2020, 13:11
Дмитро Кравченко перебуває в інфекційному відділенні лікарні "Кременчуцька".
Джерело: Кременчуцька газета з посиланням на коментар віце-мера міста Ольги Усанової.
Деталі: COVID-19 підтвердився у чиновника 12 травня. Пізніше мер Кременчука Віталій Малецький повідомляв місцевим ЗМІ, що, незважаючи на температуру, його заступник почувається нормально, скарг не має і працює з дому.
Передісторія: Станом на ранок 16 травня на Полтавщині зафіксовано 263 випадки коронавірусу.