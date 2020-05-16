Волинь. Коронавірус знайшли у працівників лабораторного центру ДОПОВНЕНО

У Любомльському міжрайонному відділі Волинського лабораторного центру МОЗ на коронавірус захворіли чотири працівники. Інфікування не пов'язане з професійною діяльністю.

Джерело: завідувачка Любомльського міжрайонного відділу Леся Ткачук у коментарі УП.

Пряма мова: "Перша особа захворіла у побуті. Перебіг хвороби був безсимптомний, працівниця ходила на роботу. Потім з'явилася хрипота і температура 37,2. Тест ПЛР показав позитивний результат. Оскільки у працівників близький контакт, то захворювання поширилося протягом тижня. Дві особи госпіталізовані в інфекційне відділення, вони в легкій формі. Двоє – на самоізоляції. Важких випадків у нас немає".

Деталі: За словами завідувачки відділом, всі працівники забезпечені засобами індивідуального захисту – масками, халатами, захисними костюмами, рукавичками, дезінфекторами. Колеги тих, хто захворіли, були обстежені ПЛР-тестами. Вже відомо, що 11 співробітників мають негативний результат, ще один тест – у роботі.

Леся Ткачук уточнила, що у Любомльському міжрайонному відділі не проводять тестувань та досліджень на COVID-19. Працівники відправляють тести у Луцьк, до Волинського обласного лабораторного центру МОЗ.

Передісторія: Станом на ранок 16 травня на Волині зафіксували 599 випадків коронавірусу.