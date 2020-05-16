Рівне. Коронавірус забрав життя інженера Суспільного

Микола Теремок помер від ускладнень, спричинених інфекцією. Він один з шести працівників, у яких раніше підтвердили ураження коронавірусом.

Джерело: Рівненська філія Суспільного.

Пряма мова: "На UA: РІВНЕ Микола Теремок працював 25 років. Завжди був відповідальним фахівцем, привітним колегою, хорошою доброзичливою людиною і прекрасним сім’янином. Колектив Суспільного мовника висловлює щирі співчуття рідним і близьким Миколи Теремка".

Деталі: За словами менеджерки філії Людмили Хоми, померлий перебував у міській лікарні під наглядом лікарів і до вчорашнього дня його стан не був важким.

Передісторія: Через спалах коронавірусу серед працівників, з 12 травня Рівненська філія Суспільного перебуває на карантині.

Одразу після підтвердження перших випадків інфікування, на філії була негайно проведена повна дезінфекція приміщень, всі працівники переведені на дистанційну роботу. Інфіковані колеги і люди, що з ними контактували – на самоізоляції.





