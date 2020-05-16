Житель Кропивницького витратив більше 20 тисяч гривень, щоб побороти COVID-19

Анатолій Компанієць захворів наприкінці березня. Лікувався у Центральній міській лікарні, де пацієнту сказали нібито не мають державного забезпечення.

Джерело: Суспільне Кропивницький.

Пряма мова: "Давали антибіотики. Почав задихатися, не вистачало кисню. Перевели в реанімацію. Завідуючий відділенням сказав, що якщо є гроші, будуть лікувати, а якщо немає – каже – вибач, нас не забезпечують на сьогоднішній день. Витрачати власні гроші розпочав з першого дня в реанімації. Мені надали список і друзі купували все за мій кошт".

Деталі: Анатолій Компанієць підрахував, що на лікування витратив 26 тисяч 580 гривень 70 копійок. Усі чеки зберіг.

Водночас керівник Центральної міської лікарні Олександр Артюх розповів, що медзаклад забезпечений препаратами для лікування хворих на коронавірус. Чому пацієнт купував ліки за власні гроші, не знає: "Лікарськими засобами забезпечені в повному обсязі. Все безкоштовно для пацієнта, який знаходиться в нашому стаціонарі".

Чому хворий на коронавірус Компанієць витрачав свої гроші не знає і начальниця мiського управлiння охорони здоров'я Оксaнa Мaкaрук. За її словами, раніше пaцiєнти з коронaвiрусом не скаржилися на використaння влaсних грошей.

"Були поодинокi випaдки непорозумiння, просили зaмiнити зaкупленi зa бюджетнi грошi препарати. Зaкуповують лише лiки з Нaцiонaльного перелiку лiкaрських зaсобiв, зaтвердженого Мiнiстерством охорони здоров’я. Якщо пaцiєнт хоче придбaти препaрaт, який не входить до Нaцiонaльного перелiку, вiн це робить зa влaснi грошi. Це не заборонено чинним законодавством", – розповіла пaнi Мaкaрук.

Передісторія: Раніше Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявляв, що за державний кошт лікуватимуть пацієнтів з коронавірусом, які перебувають у середньому та важкому стані.