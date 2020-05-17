Одеса. Коронавірус забрав життя реаніматолога міської лікарні

За останню добу в Одесі зафіксовано два летальних випадки від COVID-19. Від хвороби помер лікар-реаніматолог міської лікарні.

Джерело: Голова Одеської ОДА Максим Куций у Фейсбуці.

Пряма мова: "Пішли з життя 74-річна пенсіонерка та 47-річний лікар-реаніматолог міської лікарні №10. В цій лікарні медики щодня протистоять коронавірусу та рятують пацієнтів".

Деталі: За останню добу в Одеській області підтвердилося ще 12 випадків інфікування коронавірусом. Загальна кількість виявлених хворих по області становить 746 осіб.

Голова ОДА зазначив, що коронавірус зафіксовано практично в кожному районі Одещини.

Передісторія: Станом на ранок 17 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 291 випадок недуги. 514 із них – летальні. 5116 пацієнтів одужали.