Хмельниччина. У Кам’янці-Подільському на ізоляцію пішло все відділення перинатального центру

У Кам’янці-Подільському, що на Хмельниччині, на ізоляцію через коронавірус пішло все відділення патології вагітних. COVID-19 виявили в однієї з медсестер закладу.

Джерело: Міський голова Кам'янця-Подільського Михайло Сімашкевич у Фейсбуці.

Пряма мова: "Сьогодні увага мобільних медичних бригад зосереджена й на перинатальному центрі. Вчора, нагадаю, коронавірус було виявлено в молодшої медичної сестри пологового. За рішенням оперативного штабу на ізоляції перебуватиме відділення патології вагітних. А медики обстежуватимуться поетапно".

Деталі: За повідомленням мера міста, йдеться про обстеження близько 50-ти працівників відділення.

Передісторія: Станом на ранок 17 травня на Хмельниччині виявлено 253 лабораторно підтверджених випадки коронавірусної хвороби. Всього по Україні – 18 291 випадок. 5116 пацієнтів одужали, 514 – померли.