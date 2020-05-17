Київщина. В Ірпінському регіоні – суттєве збільшення випадків COVID-19.

За останню добу в Приірпінні зафіксовано 24 нових випадки коронавірусної хвороби. Напередодні в регіоні було виявлено лише 5 хворих.

Джерело: Ірпінський центр первинної медико-санітарної допомоги у Фейсбуці.

Пряма мова: "За минулу добу, 24 нових підтверджених випадки на COVID-19 у Ірпінському регіоні (16 – м. Ірпінь, 1 – Ворзель, 7 – Коцюбинське)".

Деталі: Загалом у регіоні виявили 94 випадки інфікування вірусом. Найбільше в Ірпені – 58 випадків. Слідом іде селище Коцюбинське – там захворіли 22 людини. У селищі Гостомель зареєстровано 9 пацієнтів, у Ворзелі – 5.

Станом на 17 травня у Приірпінні від коронавірусу не помер жоден пацієнт. Натомість 17 інфікованих одужали.

Передісторія: За минулу добу на Київщині кількість виявлених випадків COVID-19 сягнула 1197 осіб. У столиці за весь час епідемії зареєстрували 2280 інфікованих вірусом.