Українська правда запускає гарячу лінію Pravda.SOS

Гаряча лінія працюватиме цілодобово – для всіх, хто потребує допомоги або може її надати.

Деталі: Якщо ви хочете повідомити новини про коронавірус із вашого міста чи селища, бажаєте розповісти про відсутність тестів, захисних костюмів чи масок, прагнете поділитися конфіденційною інформацією на правах аноніма, потребуєте допомоги чи бажаєте допомогти – телефонуйте або пишіть нам:

Пошта: [email protected]

Телефони гарячої лінії SOS.PRAVDA:

+380 95 590 52 38

+380 63 347 41 48

+380 68 869 78 29