Київ. Відновлюють роботу спортзали, ринки та великі магазини

З 22 травня у столиці починається другий етап послаблення карантину.

Джерело: Facebook мера Києва Віталія Кличка.

Пряма мова: "За дотримання регламентів і умов безпеки, почнуть працювати: промислові ринки, великі магазини площею до 1 000 м2, спортзали та фітнес центри, крім басейнів. Також місто планує після 22 травня відновити роботу наземного громадського транспорту у звичайному режимі".

Деталі: З 25 травня Київ готовий відновити роботу метро. Очікується відповідне рішення уряду.

Передісторія: Станом на ранок 18 травня у Києві зафіксували 41 новий випадок захворювання на коронавірус. Загалом за час епідемії у столиці виявлений 2321 хворий на COVID-19.