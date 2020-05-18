Харків. Медики швидкої допомоги вийшли на страйк

Лікарі обурені, що їм не виплатили надбавку у 300% та вимагають належного забезпечення засобами індивідуального захисту.

Джерело: Видання NewsRoom з місця подій, лист медиків, опублікований волонтеркою Наталією Поповою у Facebook.

Пряма мова: "Ми, співробітники КП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" – фельдшери, лікарі, водії, заявляємо про готовність почати 18 травня безстрокову забастовку".

Деталі: Медики написали письмове звернення до голови Харківської ОДА, в якому поскаржилися на невиконання заяви МОЗ про виплату їм надбавки у 300%. За словами лікарів обіцяні гроші отримали менше 5% їх колег.

Також у листі йдеться про неможливість медиками використовувати засоби індивідуального захисту в повному обсязі. "Використовуємо одноразові костюми по два і більше разів. Піддаючи себе зараженню", – написали лікарні й попросили розібратися в даній ситуації.

Передісторія: 16 травня міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що чотирнадцять регіонів уже виплатили лікаря всі березневі надбавки до 300% за безпосередню роботу з пацієнтами з COVID-19. За словами міністра, інші регіони завершать виплату надбавок на початку наступного тижня.